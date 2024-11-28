Різдвяні майстеркласи, благодійний ярмарок, концерти: Афіша заходів в Ужгороді на 29 листопада-1 грудня

Відчуваєте, як у повітрі поволі розливається передчуття чогось особливого, теплого й чарівного? Це на м’якеньких лапках і з широкою усмішкою поволі скрадається, наближаючись, грудень. А з ним – і прийдешні свята.

Так, майбутні вихідні пройдуть під знаком початку зими. Тож і нинішня наша афіша вже вмістила атмосферні заходи, що безапеляційно вказують: час Різдва, святкових мрій, надій і чудес – вже зовсім близько!

Але перш ніж перейти безпосередньо до афіші, хочемо вам розказати, що наступного понеділка, 2 грудня, в Ужгороді у рамках проєкту «Сила правди» від Вавилонʼ13 покажуть 3 важливі документальні стрічки. Серед них: «Гості з Харкова» — історію про переселенців, які змушені були залишити рідний Харків і розпочати нове життя у селі на Полтавщині; «ТЦК» – стрічку-портрет Віталія Смілки, який захищав Україну, а тепер несе службу у Львівському ТЦК і допомагає українцям знайти своє місце у Силах оборони; «Друге дихання» — історію Микити, музиканта з Чернігова, який у перші дні повномасштабної війни замінив свій кларнет і саксофон на коробки із гуманітарною допомогою.

Фільми покажуть у Закарпатському обласному театрі ляльок «Бавка» о 18:30. Однак перед тим, як іти на перегляд, організатори просять зареєструватися за посиланням.

Ну, а тепер власне до планування дозвілля на вихідні! Пропонуємо обирати, чим вам хотілося б зайнятися, і, не гаючи часу, долучатися до заходів, зустрічати зиму наповнено й змістовно, а заразом сповнюватися різдвяним духом і настроєм.

29 листопада (п’ятниця)

Обласний тур Всеукраїнського фестивалю творчості осіб з інвалідністю «Барви життя»

Фестиваль проводиться з метою залучення осіб з інвалідністю до занять різними видами художньої творчості, літературного, музичного, театрального, образотворчого мистецтв, виявлення нових талантів, розширення творчих зв’язків людей з інвалідністю із різних громад, обміну досвідом реабілітації й адаптації людей з інвалідністю у суспільстві.

Час: 11:00.

Локація: Закарпатський обласний театр ляльок «Бавка».

Концерт Академічного камерного хору «Кантус»

Колектив представить програму з творів фундатора професійної композиторської школи Закарпаття Іштвана Мартона (1923-1996).

Художній керівник – народний артист України Еміл Сокач;Хормейстер – Ондраш Тазінгер.

Солісти:

Оксана Щербата – сопрано;

Анна Тромпак – альт;

Іштван Халус – баритон;

Віктор Федишин – тенор;

Дмитро Шевченко – фортепіано.

Час: 18:30.

Локація: Закарпатська обласна філармонія.

Практичний тренінг «Сила всередині тебе»

Життя летить із шаленою швидкістю. Змінюються люди, декорації. Різко змінюємося ми самі.

Де в цьому всьому хаосі шукати точку опори? З чого брати ресурс, коли все таке швидкоплинне? Де черпати енергію щодня? Як не впадати в паніку, коли страшно? Як перебувати в балансі з собою?

На ці та багато інших питань шукатимуть учасники практичного тренінгу «Сила всередині тебе». Своїм досвідом та знаннями поділиться Олеся Маркович.

Участь: вільний донат.

Реєстрація в коментарях за посиланням.

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30 листопада (субота)

Освітня Толока 2.0

Освітня ТОЛОКА — уже друга зустріч для освітян, яка відбувається цьогоріч.

Тема тренінгу «Штучний та емоційний інтелект. Ефективніші та стійкіші РАЗОМ».

В умовах викликів сьогодення вчителям дуже важливо передовсім зберігати та відновлювати емоційний ресурс. А практичні навички використання інструментів штучного інтелекту дозволять вивільнити час, оптимізувати щоденні процеси.

Програма:

Олександр Думишинець — “Тренінг-практикум про штучний інтелект : що, як, навіщо? Підвищуємо нашу ефективність”

Олена Пітух, Людмила Ткаченко — “Тренінг-ресурс про наш емоційний інтелект: як світити і не вигорати? Підвищуємо нашу стійкість”

А ще:

Кава, до кави, обід і атмосфера.

Час: 10:00 – 17:00.

Локація: Main Point Academy (вул. Підградська, 40).

Участь у заході безкоштовна. Реєстрація обов’язкова за покликанням:

https://forms.gle/idYXRkj4S4L9mcRW9

Реєструйтесь самі, запросіть колегу!

Благодійний ярмарок назустріч святам

Передсвятковий благодійний ярмарок влаштовують спільно ужгородські волонтери

Ярмарок стане першим із низки святкових благодійних заходів, де збиратимуть донати на дрони для захисників України.

Триватиме упродовж трьох днів: з 30 листопада до 1 грудня.

Час: з 10:00.

Локація: набережна Незалежності.

Казка-вистава для дітей «Цвіт папороті»

Легенда про чарівну квітку, що розквітає раз на рік і надає людині магічних властивостей відома у фольклорі багатьох слов’янських народів. Казка-феєрія закарпатського фольклориста і драматурга Юрія Чорі перегукується зі схожими творами українських класиків Миколи Гоголя, Лесі Українки, Олександра Олеся. Її родзинкою є місцевий колорит, адже дія відбувається на карпатській полонині. Головний режисер театру Анатолій Філіппов розповідає, що взявся за цю виставу, бо вона – людяна: «Попри магічні сили, що діють на сцені (Дрімотик, Зірниця, Буревій, Вітрик), наша казка про вічні цінності – добро і любов».

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. І. Чендея, 12).

Книжковий клуб із обговоренням книг «Дім між трьох світів» Тані Гуд та «Місто кісток» Кассандри Клер

Реєстрація в особисті повідомлення Антоніна Богданова @ami.mi.toys (Instagram) або +380961350772 (Viber, Telegram).

Час: 18:00.

Локація: Книгарня «Є» (проспект Свободи, 40).

Вистава «Венера в хутрі»

Містичний трилер-комедія, де реальність змінюється зі швидкістю світла.

Перша спільна Прем’єра між Закарпатським академічним Музично-Драматичним театром та Донецьким академічним обласним драматичним театром, м.Маріуполь — в Ужгороді

Дві душі – Томас і Ванда. А між ними – Венера – богиня Кохання. Прагнення фізичного контакту і гіпнотизм потаємних жадань здатні пробудити всередині природні інстинкти з присмаком щирості.

Час: 19:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. І. Чендея, 12).

Екскурсія «Етнотелепорт» у межах акції «Я знаю своє місто»

Етнографічна мандрівка традиціями, віруваннями та загадками Срібної землі. Від мурів і коридорів Ужгородського замку. Доріжками Старого села. Екскурсія-машина часу, екскурсія телепорт.

Як виготовляють трембіту? Куди зникла церква, що була на території замку? Які професії мали гарантоване місце в пеклі? І чому годівниця для голубів, це зовсім не мила хатинка

Розвіємо міфи, вигадаємо нові, поглибимо знання про головні історичні локації міста. Не важливо, чи прожили ви тут все життя або обрали Ужгород домом, лише недавно. Ця захоплива подорож не знає меж.

Вартість: 230 грн з особи. У вартості: супровід гіда та єдиний квиток (вхідні квитки в 3 музеї).

Тривалість: 2 години.

Реєстрація за формою.

Час: 13:00.

Локація зустрічі: пл. Театральна.

Майстер-клас з книжкової ілюстрації

Під час майстеркласу ілюстраторка Олена Бугренкова розповість про те, як почала ілюструвати книжки та покаже, як зобразити персонажа чи створити ілюстрацію для книжки. Учасники та учасниці майстер-класу спробують самостійно вигадати й намалювати власну ілюстрацію до улюбленої казки.

Час: 15:00.

Локація: КнигоЛенд (пр-т Свободи, 29).

Вистава Донецького обласного драматичного театру (м. Маріуполь) «Косметика ворога»

У галасливому аеропорті, де люди метушаться в очікуванні своїх рейсів, зустрічаються двоє: Ангюст і загадковий незнайомець Текстор Тексель. Затримка рейсу змушує їх провести час разом, і між ними зав’язується розмова. Спершу це здається випадковою бесідою, згодом вона швидко перетворюється на глибокий і напружений діалог, що відкриває темні таємниці їхнього минулого.

Авторка п’єси — Амелі Нотомб.

Режисер-постановник — Богдан Ревкевич.

Художниця-постановниця — Наталія Тарасенко.

Головні ролі виконують — заслужений артист України Андрій Луценко та Ігор Китриш.

Тривалість 80 хв.

Час: 18:30.

Локація: Закарпатський обласний театр ляльок «Бавка».

1 грудня (неділя)

Майстерклас «Чобіток для Миколая» та розпис пряників

Заплановане розмальовування пряникових чобітків та оформлення листа Миколаю.

Вартість: 190 грн.

Час: 11:00 – 12:00.

Локація: Playtime (вул. 8 Березня, 43).

Майстерка з виготовлення різдвяних «павуків»

Різдвяний «павук» – це традиційна прикраса оселі на різдвяні й новорічні свята, виготовлена з соломи у формі ромба з підвішеними до його вершин меншими ромбиками.

Виготовленню павуків навчатиме Людмила Губаль, заслужена майстриня народної творчості України, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України, голова Закарпатського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Вартість – 300 гривень (послуги майстрині, матеріали та вхідний квиток).

Обов’язковий попередній запис за номером +380 50 372 65 14.

Час: 13:00.

Локація: Закарпатський обласний музей народної архітектури та побуту.

Презентація збірки оповідань «Адвент stories: в очікуванні Різдва» від колективу авторів

Різдвяні свята — час справжньої магії, віри в дива та початок нових пригод. Ця збірка написана українськими авторками й автором для тих, хто вірить, що мрії здійснюються, добро обов’язково перемагає темряву, а наші люблячі серця здатні світити та бути провідниками навіть у непроглядну й холодну хуртовину.

1 грудня розпочинається адвент – час радісного очікування Різдва. До цього й присвячений захід.

Час: 16:30.

Локація: Книгарня “Є” (пр-т Свободи, 40).

Музичний вечір Christmas concert

Напередодні різдвяно-новорічних свят емоційно-піднесену, казкову концертну програму презентує закарпатцям 1 грудня солістка філармонії Галина Гаврилко.

Святкову атмосферу також створюватимуть: заслужений артист України Олександр Садварій, заслужена артистка України Діана Гавата (віолончель), Анна Гаврилко, Марія Дір, Давид Шутак, Кіра Якушев, Міла Якушев, Воскресна школа «Образок».

Час: 17:00

Локація: велика зала Закарпатської обласної філармонії.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Сергій Денисенко

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