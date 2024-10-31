Покатеньки на дитячій залізниці, лекція про мистецтво: Афіша заходів в Ужгороді на 1-3 листопада

Поточний тиждень завершуємо, вступаючи в останній місяць осені. У п’ятницю, 1 листопада, закарпатці за традицією вирушать на цвинтарі, аби вшанувати пам’ять та згадати своїх рідних та близьких, які відійшли у вічність.

Для ужгородців, котрі планують навідатися на могили своїх рідних, на двох рейсах автобуси курсуватимуть за продовженими маршрутами до кладовища “Барвінок” .

Для перевезень пасажирів до міського цвинтаря будуть залучені автобуси з маршрутів:

№20 «мкрн. «Доманинці» – Речовий ринок через пл. Корятовича» (маршрут продовжать до цвинтаря);

№24 «мкрн. «Дравці» – УжНУ» (через вокзали, «Новий район») (маршрут продовжать до цвинтаря).

Ймовірно, і з огляду на символізм та важливість дня 1 листопада, афіша заходів на прийдешній вікенд не надто щедра на події. Ні театральних вистав, ні музичних концертів, ні творчих майстер-класів на ці дні ми не знайшли. Зате знайшли кілька цікавих пропозицій для юних книголюбчиків, для тих, хто скучив за роботою дитячої залізниці, для поціновувачів плейбеку або для охочих послухати та подискутувати про мистецтво.

Якщо ж раптом щось пройшло повз нашу увагу, дайте знати в коментарядх: додамо до афіші обов’язково.

2 листопада

Відкриття Лабіринту медіаграмотності

В Ужгород завітає мобільний Лабіринт медіаграмотності «НЕ ВІРРР – ПЕРЕВІРР» – перший проєкт такого формату в Україні, який допоможе тобі зміцнити стійкість до дезінформації та пропаганди.

Що вам дасть лабіринт?

навчитеся розпізнавати фейки та маніпуляції;

дізнаєтесь, як протидіяти маніпуляціям і пропаганді;

зможете виявляти ботів і тролів, щоб не вестися на їхні провокації;

розрізнятимете факти та судження;

опануєте навички перевірки джерел інформації.

Лабіринт працюватиме щодня до 10 листопада.

Час роботи: 11:00-20:00.

Локація: пл. Поштова.

Читання й обговорення книг для діток і творчий майстер-клас

Книгарня «Є» запрошує юних читачів із батьками на читання та обговорення книги «Велике місто, маленький зайчик, або Мед для мами» Івана Малковича та творчий майстер-клас.

Реєстрація здійснюється через особисті повідомлення за контактом: Антоніна Богданова

@ami.mi.toys (Instagram) або +380961350772 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Час: 12:00 та 14:00.

Локація: Книгарня «Є» (пр-т Свободи, 40).

Вечірні катання Ужгородською залізницею за донат

Організатори обіцяють шлінтвейт та смажені каштани гарантовані.

Вітаються добровільні донати на РЕБ для 68го батальйону ТрО.

Час: 16:00.

Локація: Ужгородська залізниця.



Перформанс плейбек-театру “Перший крок у світ плейбеку”

Команда випускниць і випускників Базового курсу невдовзі стануть ведучими підліткових студій плейбек-театру у своїх містах і громадах. Нині ж вони готові продемонструвати магію пейбеку з імпровізаціями та емоціями.

Час: 17.00.

Локація: Артпростір «Станція Уж» (вул. Швабська 9).

Реєстрація за посиланням http://surl.li/lijsnt

3 листопада

Лекція-дискусія для батьків “Що таке мистецтво?”

Під час заходу учасники поговорять просто про складне – що криється за поняттям «мистецтво», як воно змінювалося впродовж століть, і як ми докотилися сьогодні до того, що багато людей взагалі не розуміють і не приймають актуальне мистецтво.

Час: 17:00.

Локація: вул. Швабська, 68.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Ілля Попович

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