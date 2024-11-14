“Наївне ненаївне”, читацький клуб, концерт, майстер-клас: Афіша подій в Ужгороді на 15-17 листопада

Відчуваєте невагомий поступ прийдешніх вихідних? І ми також! А отже, час планувати дозвілля на прийдешній вікенд!
Якщо ви в пошуках цікавих культурних, мистецьких, освітніх, творчих подій, які хотіли б відвідати, наша щотижнева афіша обов’язково стане вам у пригоді.
Ознайомлюйтеся, реєструйтеся на обрані заходи, купуйте квитки на концерт чи в театр і проведіть вихідні наповнено та з користю.
А якщо раптом щось випало з поля нашої уваги, зголосіться, будь ласка, в коментарях: доповнимо афішу обов’язково!
Виставка «Наївне ненаївне»
Резиденція «Вибачте, номерів немає» (куратор: Олександр Ляпін)
Назва виставки «Наївне ненаївне» пояснюється тим, що за формою мистецтво – наївне, а за змістом – глобальне.
Мета – показати розмаїття цього потужного напрямку мистецтва в регіоні, динаміку його розвитку.
Формуючи експозицію, організатори намагались показати не тільки різноманітність стилів і технік, динаміку та напрямки розвитку мистецтва автодидактів, але й підкреслити їх своєрідну мистецьку, філософську потугу.
У наївному мистецтві цінним є сам акт передачі внутрішнього стану, переживання, саме прагнення виразити себе без фільтрації, така собі інтенція, своєрідна форма концептуалізму.
Учасники виставки:
Локація: Закарпатський музей народної архітектури та побуту (м. Ужгород, вул. Капітульна, 33а).
Час: 18:00.
Вистава для дітей «Червоний капелюшок або Пригода в Карпатах»
Закарпатську версію відомої казки Шарля Перро про Червону Шапочку написав і поставив головний режисер театру, народний артист України Анатолій Філіппов.
Це одна з найтриваліших постановок Закарпатського муздрамтеатру, що успішно витримує випробування часом.
Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.
Час: 12:00.
Театральний майстерклас для дітей
Ваша дитина упродовж трьох годин:
– придумає персонажа й виготовить його з фетру;
– разом з іншими учасниками придумає сценарій та напише історію.
– разом із іншими учасниками покаже виставу для мам.
Вік дітей: 7-12 років.
Вартість участі: 300 грн.
Попередня реєстрація обов’язкова за посиланням.
Локація: вул. Швабська, 68, другий поверх, каб. 205.
Час: 14:00 (тривалість 3 години).
Читацький клуб
Що буде:
– зустріч та перше знайомство з усіма учасниками клубу
– вибір книги для наступної зустрічі
– чайна церемонія.
Реєстрація обовʼязкова, відбувається через запис у директ.
Вхід безкоштовний.
Локація: кав’ярнякнигарня «Паперова» (вул. Підгірна, 18).
Час: 18:00.
Трансформаційна психологічна гра «Потенціал і гроші»
Учасники працюватимуть у 4 групах. Кожна група — зі своїм завданням, яке в результаті допоможе усім учасницям.
Гра виявляє лідерські якості, допомагає розвитку комунікації, презентації та допомагає проявляти особисті якості, які можна реалізувати для отримання доходів з існуючих джерел, або ж знайти нові.
Проведе у цю мандрівку-пошук власного потенціалу Роксолана Олександрівна.
Участь: донат від 300грн.
Тривалість: 2 години.
Запис у коментарях за посиланням.
Локація: вул. Швабська, 68, каб 205
Час: 18:00.
Театральна вистава «Спадкоємець»
Лео Е.Манн – сучасний драматург, який мешкає в Парижі. Проте історія, яку він розповів у “Спадкоємці”, може відбуватися в будь-якій країні, в будь-якій родині.
Це вистава про справжні людські цінності – про дружбу, кохання, вірність. Адже життя швидко минає, тому треба навчитися цінувати кожну мить, даровану долею. Берегти тих, хто поруч. Турбуватися про них. Вчасно робити вчинки. І не робити того, про що будеш шкодувати все життя
Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.
Час: 19:00.
Вистава для дітей «Бременські музиканти»
Музична вистава за мотивами відомої казки братів Грімм є однією з найпопулярніших у репертуарі Закарпатського муздрамтеатру.
Постановка Олександра Саркісьянца про музикантів, що понад усе цінують особисту волю, досі користується популярністю через яскраві костюми та добре відомі пісні.
Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.
Час: 12:00.
Майстер-клас «Різдвяна Козічка»
Майстерку проведе Аліса Смирна.
Вартість – 250 грн. Виручені кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ.
Попередній запис тут.
Локація: Арт-простір “Ліс”.
Час: 14:30.
Концертна програма «Моя чарівна леді та привид опери»
У програмі – найяскравіші фрагменти з всесвітньо відомих мюзіклів ХХ століття в органно-вокальному виконанні:
Фредерік Лоу “Моя чарівна леді”
Леонард Бернстайн “Вестсайдська історія”
Ендрю Ллойд Веббер:
“Коти”
“Ісус Христос суперзірка”
“Привид опери”.
За пультом – автор аранжувань для органа – Заслужена діячка естрадного мистецтва України Олена Удрас (Одеса).
Вокал – Народна артистка України Ольга Оганезова (Одеса).
Локація: Закарпатська обласна філармонія.
Час: 17:00.
Перегляд фільму “З 2014 року: жіночі історії Донеччини”
Це фільм про жіночі історії Донбасу, який зняла режисерка Ольга Поворозник на основі інтерв’ю, які збирала команда Пост Беллум про 10 років життя під час війни в Краматорську.
У рамках проєкту команда записала та опрацювала 27 усноісторичних інтерв’ю з краматорськими жінками віком від 40 до 79 років. На основі цих матеріалів було створено вуличну виставку “Краматорськ – місто на лінії фронту. Голоси українських жінок”, яка буде показана у Братиславі та Празі впродовж жовтня-листопада, серію публікацій у партнерстві з жіночим журналом DIVOCHE MEDIA, документальний серіал Радіо Культура, та кіноісторію “З 2014 року: жіночі історії Донеччини”, що крізь призму особистих спогадів чотирьох вибраних героїнь розповідає про окупацію та звільнення Краматорська у 2014 році, і про те, як відтоді усе змінилося. Фільм буде показано у різних містах України.
Вхід безкоштовний, за реєстрацією.
Локація: кав’ярнякнигарня “Паперова”.
Час: 18:00.
Театральна вистава «Ідеальна весілля»
Після успіху комедії Рея Куні «№ 13» заслужений артист України Михайло Фіщенко запалився ідеєю поставити на ужгородській сцені ще одного відомого сучасного комедіографа – англійця Робіна Ховдона, чиї п’єси йдуть у тридцяти країнах світу.
У наші стресові часи здоровий сміх додає оптимізму – стверджують психологи. Тому так хочеться нам забути бодай на кілька годин про власні проблеми і зануритися у калейдоскоп кумедних ситуацій, в які потраплять головні герої вистави «Ідеальне весілля».
Уявіть собі, як почувається наречений, прокинувшись у ліжку в день весілля з незнайомою дівчиною? Та ще й у готельному номері, куди має ось-ось зайти наречена. Події розвиваються так стрімко, що глядачу залишається лише посміхатися, слідкуючи за божевільними спробами не розладнати весілля.
Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.
Час: 18:00.
Афіша доповнюється…
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Титульне фото: Ілля Попович
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