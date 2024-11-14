“Наївне ненаївне”, читацький клуб, концерт, майстер-клас: Афіша подій в Ужгороді на 15-17 листопада

Відчуваєте невагомий поступ прийдешніх вихідних? І ми також! А отже, час планувати дозвілля на прийдешній вікенд!

Якщо ви в пошуках цікавих культурних, мистецьких, освітніх, творчих подій, які хотіли б відвідати, наша щотижнева афіша обов’язково стане вам у пригоді.

Ознайомлюйтеся, реєструйтеся на обрані заходи, купуйте квитки на концерт чи в театр і проведіть вихідні наповнено та з користю.

А якщо раптом щось випало з поля нашої уваги, зголосіться, будь ласка, в коментарях: доповнимо афішу обов’язково!

15 листопада (п’ятниця)

Виставка «Наївне ненаївне»

Резиденція «Вибачте, номерів немає» (куратор: Олександр Ляпін)

Назва виставки «Наївне ненаївне» пояснюється тим, що за формою мистецтво – наївне, а за змістом – глобальне.

Мета – показати розмаїття цього потужного напрямку мистецтва в регіоні, динаміку його розвитку.

Формуючи експозицію, організатори намагались показати не тільки різноманітність стилів і технік, динаміку та напрямки розвитку мистецтва автодидактів, але й підкреслити їх своєрідну мистецьку, філософську потугу.

У наївному мистецтві цінним є сам акт передачі внутрішнього стану, переживання, саме прагнення виразити себе без фільтрації, така собі інтенція, своєрідна форма концептуалізму.

Учасники виставки:

Федір Бабинець (з колекції музею)

Йосиф Мускур (з колекції музею)

Олена Аляб`єва

Ілля Бровді

Андрій Воропай

Андріана Данилюк

Сергій Колодницький

Марсель Онисько

Любов Матіко

Роберт Петричко

Андрій Пилюгін

Тетяна Редько

Олена Сідак

Вікторія Слоква

Анастасія Тимченко

Катерина Туз

Леся Улибіна

Ольга Янович

Локація: Закарпатський музей народної архітектури та побуту (м. Ужгород, вул. Капітульна, 33а).

Час: 18:00.

16 листопада (субота)

Вистава для дітей «Червоний капелюшок або Пригода в Карпатах»

Закарпатську версію відомої казки Шарля Перро про Червону Шапочку написав і поставив головний режисер театру, народний артист України Анатолій Філіппов.

Це одна з найтриваліших постановок Закарпатського муздрамтеатру, що успішно витримує випробування часом.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.

Час: 12:00.

Театральний майстерклас для дітей

Ваша дитина упродовж трьох годин:

– придумає персонажа й виготовить його з фетру;

– разом з іншими учасниками придумає сценарій та напише історію.

– разом із іншими учасниками покаже виставу для мам.

Вік дітей: 7-12 років.

Вартість участі: 300 грн.

Попередня реєстрація обов’язкова за посиланням.

Локація: вул. Швабська, 68, другий поверх, каб. 205.

Час: 14:00 (тривалість 3 години).

Читацький клуб

Що буде:

– зустріч та перше знайомство з усіма учасниками клубу

– вибір книги для наступної зустрічі

– чайна церемонія.

Реєстрація обовʼязкова, відбувається через запис у директ.

Вхід безкоштовний.

Локація: кав’ярнякнигарня «Паперова» (вул. Підгірна, 18).

Час: 18:00.

Трансформаційна психологічна гра «Потенціал і гроші»

Учасники працюватимуть у 4 групах. Кожна група — зі своїм завданням, яке в результаті допоможе усім учасницям.

Гра виявляє лідерські якості, допомагає розвитку комунікації, презентації та допомагає проявляти особисті якості, які можна реалізувати для отримання доходів з існуючих джерел, або ж знайти нові.

Проведе у цю мандрівку-пошук власного потенціалу Роксолана Олександрівна.

Участь: донат від 300грн.

Тривалість: 2 години.

Запис у коментарях за посиланням.

Локація: вул. Швабська, 68, каб 205

Час: 18:00.



Театральна вистава «Спадкоємець»

Лео Е.Манн – сучасний драматург, який мешкає в Парижі. Проте історія, яку він розповів у “Спадкоємці”, може відбуватися в будь-якій країні, в будь-якій родині.

Це вистава про справжні людські цінності – про дружбу, кохання, вірність. Адже життя швидко минає, тому треба навчитися цінувати кожну мить, даровану долею. Берегти тих, хто поруч. Турбуватися про них. Вчасно робити вчинки. І не робити того, про що будеш шкодувати все життя

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.

Час: 19:00.

17 листопада (неділя)

Вистава для дітей «Бременські музиканти»

Музична вистава за мотивами відомої казки братів Грімм є однією з найпопулярніших у репертуарі Закарпатського муздрамтеатру.

Постановка Олександра Саркісьянца про музикантів, що понад усе цінують особисту волю, досі користується популярністю через яскраві костюми та добре відомі пісні.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.

Час: 12:00.

Майстер-клас «Різдвяна Козічка»

Майстерку проведе Аліса Смирна.

Вартість – 250 грн. Виручені кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ.

Попередній запис тут.

Локація: Арт-простір “Ліс”.

Час: 14:30.

Концертна програма «Моя чарівна леді та привид опери»

У програмі – найяскравіші фрагменти з всесвітньо відомих мюзіклів ХХ століття в органно-вокальному виконанні:

Фредерік Лоу “Моя чарівна леді”

Леонард Бернстайн “Вестсайдська історія”

Ендрю Ллойд Веббер:

“Коти”

“Ісус Христос суперзірка”

“Привид опери”.

За пультом – автор аранжувань для органа – Заслужена діячка естрадного мистецтва України Олена Удрас (Одеса).

Вокал – Народна артистка України Ольга Оганезова (Одеса).

Локація: Закарпатська обласна філармонія.

Час: 17:00.

Перегляд фільму “З 2014 року: жіночі історії Донеччини”

Це фільм про жіночі історії Донбасу, який зняла режисерка Ольга Поворозник на основі інтерв’ю, які збирала команда Пост Беллум про 10 років життя під час війни в Краматорську.

У рамках проєкту команда записала та опрацювала 27 усноісторичних інтерв’ю з краматорськими жінками віком від 40 до 79 років. На основі цих матеріалів було створено вуличну виставку “Краматорськ – місто на лінії фронту. Голоси українських жінок”, яка буде показана у Братиславі та Празі впродовж жовтня-листопада, серію публікацій у партнерстві з жіночим журналом DIVOCHE MEDIA, документальний серіал Радіо Культура, та кіноісторію “З 2014 року: жіночі історії Донеччини”, що крізь призму особистих спогадів чотирьох вибраних героїнь розповідає про окупацію та звільнення Краматорська у 2014 році, і про те, як відтоді усе змінилося. Фільм буде показано у різних містах України.

Вхід безкоштовний, за реєстрацією.

Локація: кав’ярнякнигарня “Паперова”.

Час: 18:00.

Театральна вистава «Ідеальна весілля»

Після успіху комедії Рея Куні «№ 13» заслужений артист України Михайло Фіщенко запалився ідеєю поставити на ужгородській сцені ще одного відомого сучасного комедіографа – англійця Робіна Ховдона, чиї п’єси йдуть у тридцяти країнах світу.

У наші стресові часи здоровий сміх додає оптимізму – стверджують психологи. Тому так хочеться нам забути бодай на кілька годин про власні проблеми і зануритися у калейдоскоп кумедних ситуацій, в які потраплять головні герої вистави «Ідеальне весілля».

Уявіть собі, як почувається наречений, прокинувшись у ліжку в день весілля з незнайомою дівчиною? Та ще й у готельному номері, куди має ось-ось зайти наречена. Події розвиваються так стрімко, що глядачу залишається лише посміхатися, слідкуючи за божевільними спробами не розладнати весілля.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.

Час: 18:00.

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Афіша доповнюється…

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Ілля Попович

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