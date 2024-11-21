Майстер-класи, екскурсія та лекція, вечорниці: заходи в Ужгороді на 22-24 листопада

Щн один тиждень стрімко наближається до свого завершення. Про глибину осені та близкість зими свідчить і те, як непомітно усі творчі, культурні, розважальні, освітні заходи перемістилися на закриті майданчики. Прийдешні вихідні – не виключення: подій в Ужгороді, як засвідчує моніторинг, буде не надто рясно, і всі вони відбуватимуться у затишних артпросторах, атмосферних клубах і, звісно, в обласному театрі.

Переважно майстер-класи на різні теми, театральні вистави, але ще молодіжні вечорниці та авторські екскурсія й лекція! Традиційна щорічна афіша заходів на прийдешні вихідні – до вашої уваги.

22 листопада (п’ятниця)

Авторська екскурсія та лекція на тему сучасного наївного мистецтва

Під час екскурсії та лекції відвідувачі матимуть нагоду познайомитися з мало дослідженим, але надзвичайно цікавим та потужним напрямком мистецтва як наївне. Екскурсія надасть можливість відкрити для себе нові імена, напрямки та тенденції в Закарпатському регіоні. А лекція розширить світогляд, знайомлячи з українськими митцями та їх творчістю.

Реєстрація за посиланням:

15:30 – авторська екскурсія «Наївне мистецтво Закарпаття» (проводить О. Ляпін – куратор мистецької Резиденції «Вибачте Номерів Немає», м. Київ).

16:30 – лекція «Сучасне наївне українське мистецтво»*Вхід вільний.

Локація: виставкова зала Закарпатського обласного музею народної архітектури та побуту (вул.Капітульна, 33а).

«Молодіжні вечорниці»

Це – творча ініціатива для підтримки розвитку потенціалу творчої молоді Ужгорода та збільшення їх участі в процесах прийняття рішень в житті громади.

У програмі передбачені творчі виступи. Зокрема, присутні зможуть поринути в чарівну атмосферу завдяки римованим рядкам молодих талановитих поетів та поеток міста, як і відчути додаткове натхнення під час музичних виступів гостей.

Час: 18:00 – 19:00.

Локація: Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка, читальна зала (пр-т Свободи, 16, поверх 3).

Лекція-дослідження «Емоційний інтелект: активізація успіху»

Ми часто захоплюємося успішними людьми — тими, кому все вдається. Одні досягають значних висот, оскільки є надзвичайно обдарованими, інші — тому що старанно працюють.

А ви бачили таких, що особливо не напружуються, але легко йдуть по життю та успішні у різних сферах життя?

Комусь легко знайомитися з людьми, комунікувати з колегами на роботі та й з незнайомцями на вулиці, а комусь важко звернутися навіть до знайомих…

Психологи стверджують, що за все вищеописане відповідає емоційний інтелект. Це здатність людини розуміти власні емоції та емоції інших людей, керувати ними та використовувати емоції як інструмент для налагодження відносин, поліпшення комунікативних навичок,

На зустрічі-дослідженні жіночого клубу «Натхненна» учасниці разом з психологинею Оленою Славіною з’ясовуватимуть: емоційний інтелект — це спадковість, дар чи продукт розвитку? І до чого тут емоційний інтелект батьків?

Участь — вільний донат.

Реєстрація у коментарях або через приватні повідомлення тут.

Час: 18:30.

Локація: вул.Швабська, буд.68, каб 205.

Театральна вистава Привиди маєтку Рейвенскрофт

Режисер Михайло Фіщенко поставив детективну історію «Привиди маєтку Рейвенкрофт» за п’єсою Дона Нігро «П’ять жар-птиць у маєтку ворона». Звернення до детективу на закарпатській сцені доволі рідкісне, хоча, наприклад, твори Агати Крісті на театральних підмостках давно стали класичними у світі.

Вибір гостросюжетної п’єси, що поєднує в собі містику, любовні колізії, трагедію та гумор режисер-постановник, заслужений артист України пояснює кількома причинами, пояснюють у театрі: «Останнім часом в Ужгороді були поставлені кілька вистав про війну, тож наразі хочеться нашого глядача трохи підбадьорити, бодай на деякий час відволікти від того стресу, в якому ми всі опинилися через російську агресію. Адже мистецтво має й психотерапевтичну дію, а витримка і міцні нерви нам зараз вкрай потрібні, аби справитися з тими викликами, які постали перед кожним українцем. Тому ми обрали для постановки захопливу історію з містичним присмаком, яка відбувається у Великобританії в першій половині ХХ століття».

Час: 19:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. Чендея, 12).

23 листопада (субота)

Сучасна казка для дітей «Країна серйозних»

П’єса молодої української драматургині Марини Смілянець стала переможцем конкурсу «Коронація слова-2015» у номінації «П’єса для дітей». Філософська казка «Країна серйозних» нагадує відомі дитячі антиутопії Джанні Родарі «Джельсоміно в Країні брехунів» чи Міхаеля Енде «Момо».

Режисер Михайло Фіщенко разом із молодими акторками Закарпатського муздрамтеатру пропонує юним глядачам подорож в невідомий світ, де діють зовсім інші правила поведінки, ніж ті, до яких ми звикли. Головне – не втрачати оте людське, що закладене в нас від початку. І тоді добро подолає зло, як би його не охороняла система тотального контролю.

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. Чендея, 12).

Майстерклас із виготовлення кольє-чокера “Морозний ранок листопада”

“Останні листя вже — у морозному кришталю, і з них стікають розмерзлі краплини у смарагдову траву”, — каже майстриня із золотими руками і серцем Оксана Василян, яка й проводить захід.

Майстриня пропонує візуалізувати природні явища й почаклувати зі шкірою, намистинами та біжутерією, і прекрасно провести час у жіночому колі.

Вартість: 400 грн.

Всі витратні матеріали входять у вартість, але при бажанні можете взяти, якщо маєте, красиві намистини, клаптики шкіри, шнурки тощо.

Реєстрація обов’язкова. Напишіть про бажання взяти участь у коментарях або у приватні повідомлення сюди.

Час: 15:00.

Локація: вул.Швабська, 68 (каб 205).

Форум-вистава «Так і святкуємо»

Під час форум-вистави від «Станції Уж» та збірної ужгородських плейбекерів глядачі зможуть вийти на сцену і продовжити історію, яку розпочнуть актори. Унікальна нагода замінити одного з акторів і показати свою життєву стратегію для вирішення запропонованої ситуації. Так працює форум-театр: приходьте розмовляти й створювати виставу разом.

Над створенням форум-вистави із плейбекерами працювала Аня На, менторка і тренерка української Школи театру пригноблених.

Вхід безоплатний, за реєстрацією.

Час: 17:00.

Локація: Артпростір «Станція Уж» (вул. Швабська, 9).

Монодрама «Отвєтка»

Монодрама Неди Нежданої присвячена історії оперного співака, Героя України Василя Сліпака, який добровольцем пішов на війну. Промінявши паризьку сцену на окопи Донбасу, він загинув від кулі снайпера.

П’єса створена ще до повномасштабної вторгнення Росії в Україну у 2022 році, але тема війни і розплати за неї звучать у виставі режисера Михайла Фіщенка на повний голос. Головну роль виконують Ангеліна Сньозик /Дар’я Горшкова.

Час: 19:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. Чендея, 12).

24 листопада (неділя)

Вистава для дітей «Мауглі»

Інсценізацію оповідань Джозефа Редьярда Кіплінга про людське дитинча у зграї хижих звірів у джунглях здійснила Марина Іваненко, а втілила на сцені притчу-мюзикл запрошений режисер із Житомира, заслужений діяч мистецтв України Наталія Тімошкіна, яка запропонувала ужгородському глядачу оригінальне поєднання пластики і драми.

Вистава зроблена в сучасній музичній і художній стилістиці. (Художник-постановник – Людмила Бєлая, танці та пластика Наталії Тімошкіної та Дмитра Сньозика, балетмейстер – Тарас Гамага).

Вистава «Мауглі», в якій задіяний чи не увесь акторський склад, по праву вважається однією з найяскравіших і найулюбленіших у репертуарі Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв.

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. Чендея, 12).

Майстер-клас із виготовлення іграшки-коника

Майстер-клас зі створення іграшки-коника з тканини проведе завідувачка відділу експозиції та науково-дослідної роботи Вікторія Симкович.

Вартість: 200 грн (включено послуги майстрині, матеріали та вхідний квиток).

Кількість місць обмежена! Запис за номером телефону майстрині: +380 95 907 9693.

Час: 13:00.

Локація: Закарпатський музей народної архітектури та побуту, вул. Капітульна, 33а).

Вистава за романом Михайла Томчанія «Жменяки»

“Жменяки” Михайла Томчанія справедливо вважаються найкращим закарпатським романом ХХ століття. Він був перекладений російською, угорською, латиською мовами. Родинна сага про закарпатське село, що побачила світ у 1964 році, одразу привернула увагу театралів.

У 2019 році, на 105-ий рік від народження Михайла Томчанія “Жменяки” вчетверте повернулися на велику театральну сцену Закарпаття, ще раз демонструючи, що людське життя – коротке, а мистецтво – вічне.

Інсценізацію закарпатської саги про вічну боротьбу між духовним і матеріальним зробив сам режисер-постановник, народний артист України Анатолій Філіппов. У виставі задіяний весь акторський склад театру. Музичні номери, іскрометні діалоги видатного майстра слова Михайла Томчанія, цікаві акторські роботи, непримиренний конфлікт вибору між шлюбом за розрахунком чи справжнім коханням – роблять нову постановку «Жменяків» подією театрального сезону на Закарпатті.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. Чендея, 12).

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Ілля Попович

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