“Книга-фест”, конкурс танцю, театр, “Червона рута:” Афіша заходів в Ужгороді на 18-20 жовтня

Ужгород все глибше поринає в осінь, а отже, час утеплятися, зігріватися і… розфарбовувати вихідні гарними емоціями! Додати їх можуть атмосферні різнопланові заходи, що відбуватимуться у прийдешні дні у різних локаціях і матимуть різне тематичне наповнення.

Аби полешити задачу пошуку опцій для отримання позитивних емоцій, склали для вас традиційну щотижневу афішу заходів, що відбуватимуться в Ужгороді у прийдешні вихідні. Обирайте, що буде цікавим саме для вас, і наповнюйте своє дозвілля змістом!

18 жовтня (п’ятниця)

Традиційна виставка «Книга-фест 2024»

На відвідувачів чекають книжкова виставка, спілкування з письменниками та видавцями, конкурс на найкращий друкований продукт, мистецькі виступи та багато іншого.

Серед запрошених гостей – Галина Малик, Мирослав Дочинець, Олександр Гаврош, Василь Густі, багато інших відомих і нових авторів, закарпатські видавці й не тільки.

На фестивалі будуть представлені різножанрові твори як для дорослих, так і для найменших читачів. Під час заходу можна буде придбати книги від видавництв з автографами авторів. Крім того, гості матимуть нагоду долучитися до благодійної ініціативи – збору коштів для придбання FPV-дрона для наших захисників.

Час: 10:00 – 18:00.

Локація: галерея «Ужгород» (просп. Свободи, 26).

Міжнародний фестиваль дитячої та юнацької хореографії «Падіюн Євро Данс»

Всеукраїнський фестиваль – конкурс танцю «ПАДІЮН-ЕВРО-ДАНС» проводиться з 2008 року з метою популяризації хореографічного мистецтва, сприяння становленню і розвитку національної культури шляхом підтримки дитячої та юнацької творчості, надання можливості виявлення та сприяння юним талантам, естетичного виховання дітей та підлітків, пропаганди активних форм дозвілля.

У 2013 році конкурс здобув статус Міжнародного.

В рамках Фестивалю проходять різноманітні розважальні заходи для дітей: екскурсії по місту, відвідування виставок, дитяча дискотека.

Час: 15:30.

Локація: Палац дітей та юнацтва (Студентська набережна, 8).

Ресурсна зустріч для жінок «Енергія. Ресурс. Щаслива жінка»

Під час ресурсної зустрічі не тільки поговорять про те, що ж таке енергія, як ми її втрачаємо, а й про те, що зробити, щоб відновлювати її якісно, швидко й ефективно.

Кожна учасниця визначить, де знаходиться саме її ресурс і як використати ці знання, щоб бути щасливою і наповненою.

Тренерка: психологиня, холістична коучиня, сертифікована йога-вчителька Анастасія Черкіс.

Вхід: вільний донат.

Час: 18:30

Локація: вул.Швабська, 68 (каб. 205).

Вистава «Крок від любові» за п’єсою Михайла Старицького “Циганка Аза”

Непроминальна українська класика про шалене кохання, в якому пристрасті б’ються через край, оздоблена яскравими костюмами, жагучими піснями і танцями та національним колоритом українців та ромів. Любовний конфлікт не тільки різних характерів, але й ментальних світів може вирішитися лише, коли хтось поступиться. Але всі стоятимуть до кінця…

Режисер-постановник – заслужений артист України В. Шершун

Художник-постановник – заслужений діяч мистецтв України Е. Зайцева.

Час: 19:00.

Локація: Закарпатський обласний академічний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.

19 жовтня (субота)

Обласний відбірковий конкурс XVII-го Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута – 2024»

До участі запрошуються солісти та гурти в шести музичних жанрах: популярної, сучасної танцювальної, рок, акустичної, іншої музики та українського автентичного фольклору. Мова пісень – українська.

Мета фестивалю «Червона рута» – здійснити цілеспрямований пошук молодих обдарованих виконавців по всій Україні, відкрити нові імена та вивести їх на велику сцену. Так, за результатами обласного відбіркового конкурсу буде визначено виконавців, які візьмуть участь у заключному етапі – фінальних конкурсах і uала-концерті переможців фестивалю в одному з найбільших міст України.

Заявки з анкетами приймає Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури до 17 жовтня.

Контактна особа щодо прийому заявок – Сембер Каміла Іванівна, моб. тел.: 066 536 69 22.

Час: 11:00.

Локація: Закарпатська обласна філармонія

Читання та обговорення книги Сашка Дерманського для дітей «Малим дітям про все на світі» та майстер-клас з малювання в нетрадиційній техніці

«Малим дітям про все на світі» – це не просто книга, а справжній ключ до чарівного світу знань. У кожній казці, що входить до цієї збірки, приховані захоплюючі факти та цікаві відкриття, які допоможуть малюкам рости не тільки розумними, але й креативними, допитливими та відкритими до всього нового.

Ця енциклопедія в казках – ваш путівник у захопливий світ навчання та розвитку, який допоможе маленьким читачам закохатися в читання з самого дитинства.

Реєстрація в особисті повідомлення (Антоніна Богданова) @ami.mi.toys або +380961350772 (WhatsApp, Telegram).

Час: 12.00.

Локація: Книгарня «Є» (проспект Свободи, 40).

Моновистава «Дон Кіхот» за мотивами роману Мігеля де Сервантеса у постановці Петра Миронова

До Ужгорода завітає заслужений артист України, лауреат низки всеукраїнських і міжнародних фестивалів та премій, засновник і актор монотеатру «МІФ» Михайло Фіца.

Знаний митець, який є уродженцем нашого краю, представить моновиставу «Дон Кіхот» за мотивами роману Мігеля де Сервантеса у постановці Петра Миронова.

«Це незабутня історія любові, яка перемагає реальність і вимисел. Благородна, неземна, кумедна, сповнена дитячою наївністю та зовсім недитячою жертвою. Дон Кіхот – мрійник, який вірить в ідеали та сподівається змінити світ на краще, але раз у раз зазнає поразки… І все-таки, ця вистава – про перемогу добра та любові, навіть у нерівному бою, адже справжня боротьба ведеться не за владу та гроші, а за людські душі й серця», – ідеться в анонсі організаторів.

Час: 17:00.

Локація: Закарпатський обласний театр ляльок «Бавка».

Вистава «Венера в хутрі»

Містичний трилер-комедія, де реальність змінюється зі швидкістю світла.

Дві душі – Томас і Ванда. А між ними – Венера – богиня Кохання. Прагнення фізичного контакту і гіпнотизм потаємних жадань здатні пробудити всередині природні інстинкти з присмаком щирості.

Режисер-постановник – Віталій Семенцов.

Художниця-постановниця – з.д.м. України Емма ЗАЙЦЕВА

В ролях: Дар’я Горшкова та Олег Власов.

Час: 19:00.

Локація: Закарпатський обласний академічний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.

20 жовтня (неділя)

Вистава «Витівки короля Дроздоборода» за братами Грімм

Справжня краса – це краса душі. Принцеса Ізабелла вважала інакше, поки не зустріла жебрака, за якого її татусь вирішує віддати її заміж.

Справжня королівська історія, сповнена гумору, танців, яскравих емоцій, таємничості – і все це обрамлено казковістю чарівних костюмів.

Новостворена театральна лабораторія створила диво, яким вже цього червня буде ділитися із нашими юними глядачами.

Постановочна група:

Інсценізація, постановка та музичне оформлення – Клара Берец.

Художник по костюмам – Світлана Готра.

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний академічний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.

Концерт піаністки Клари Вюрц

Клара Вюрц – відома угорська піаністка, професорка фортепіано Академії Ліста в Будапешті та консерваторії мистецтв в Утрехті, вже 20 жовтня в Ужгороді з унікальним сольним концертом.

Цей виступ відкриває її концертний тур Україною та присвячений дню народження видатного композитора Ференца Ліста.

Програма обіцяє незабутній вечір класичної музики:

Б. Барток – Сюїта для фортепіано, Op. 14

Ф. Ліст – Траурна гондола, фортепіанні етюди та фонтани вілли д’Есте з циклу «Роки мандрів»

Р. Шуман – Фантазія до мажор, присвячена Ференцу Лісту.

Ведуча – музикознавиця Наталія Піцур.

Час: 17:00.

Локація: Закарпатська обласна філармонія

Вистава «Про що плачуть верби» за мотивами драми І. Карпенка-Карого ”Безталанна”

Музична драма на 2 дії

Українські верби – носії вікових інформацій. Це можна збагнути, якщо торкнутись їх стовбура, чи крони, вслухатись в шелест – шепіт…

Верби вміють радіти за щасливих людей і вміють гірко плакати над загубленими долями.

У 2015 році І.К. Карпенку-Карому виповняється 170 років від дня народження. Митці закарпатського театру вирішили влаштувати видатну постать сценічною версією “Безталанної” – “Про що плачуть верби” (автор, та режисер – постановник – заслужений артист України Василь Шершун).

Пропонується глядачу драма – відгомін, у постановці якої багато сучасної пластики (балетмейстер – Віктор Бабука), використані найкращі композиції гуртів “Даха Браха” та “Перкалаба”, співи Іларія, Юліана… Сценографія від Людмили Бєлої підкреслює оригінальність прочитання.

Режисер постановник, автор версії – заслужений артист України Василь Шершун.

Сценографія – Людмила Бєлая.

Режисер з пластики, балетмейстер – Віктор Бабука.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний академічний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото ілюстративне

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