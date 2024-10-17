“Книга-фест”, конкурс танцю, театр, “Червона рута:” Афіша заходів в Ужгороді на 18-20 жовтня

Ужгород все глибше поринає в осінь, а отже, час утеплятися, зігріватися і… розфарбовувати вихідні гарними емоціями! Додати їх можуть атмосферні різнопланові заходи, що відбуватимуться у прийдешні дні у різних локаціях і матимуть різне тематичне наповнення.
Аби полешити задачу пошуку опцій для отримання позитивних емоцій, склали для вас традиційну щотижневу афішу заходів, що відбуватимуться в Ужгороді у прийдешні вихідні. Обирайте, що буде цікавим саме для вас, і наповнюйте своє дозвілля змістом!
Традиційна виставка «Книга-фест 2024»
На відвідувачів чекають книжкова виставка, спілкування з письменниками та видавцями, конкурс на найкращий друкований продукт, мистецькі виступи та багато іншого.
Серед запрошених гостей – Галина Малик, Мирослав Дочинець, Олександр Гаврош, Василь Густі, багато інших відомих і нових авторів, закарпатські видавці й не тільки.
На фестивалі будуть представлені різножанрові твори як для дорослих, так і для найменших читачів. Під час заходу можна буде придбати книги від видавництв з автографами авторів. Крім того, гості матимуть нагоду долучитися до благодійної ініціативи – збору коштів для придбання FPV-дрона для наших захисників.
Час: 10:00 – 18:00.
Локація: галерея «Ужгород» (просп. Свободи, 26).
Міжнародний фестиваль дитячої та юнацької хореографії «Падіюн Євро Данс»
Всеукраїнський фестиваль – конкурс танцю «ПАДІЮН-ЕВРО-ДАНС» проводиться з 2008 року з метою популяризації хореографічного мистецтва, сприяння становленню і розвитку національної культури шляхом підтримки дитячої та юнацької творчості, надання можливості виявлення та сприяння юним талантам, естетичного виховання дітей та підлітків, пропаганди активних форм дозвілля.
У 2013 році конкурс здобув статус Міжнародного.
В рамках Фестивалю проходять різноманітні розважальні заходи для дітей: екскурсії по місту, відвідування виставок, дитяча дискотека.
Час: 15:30.
Локація: Палац дітей та юнацтва (Студентська набережна, 8).
Ресурсна зустріч для жінок «Енергія. Ресурс. Щаслива жінка»
Під час ресурсної зустрічі не тільки поговорять про те, що ж таке енергія, як ми її втрачаємо, а й про те, що зробити, щоб відновлювати її якісно, швидко й ефективно.
Кожна учасниця визначить, де знаходиться саме її ресурс і як використати ці знання, щоб бути щасливою і наповненою.
Тренерка: психологиня, холістична коучиня, сертифікована йога-вчителька Анастасія Черкіс.
Вхід: вільний донат.
Час: 18:30
Локація: вул.Швабська, 68 (каб. 205).
Вистава «Крок від любові» за п’єсою Михайла Старицького “Циганка Аза”
Непроминальна українська класика про шалене кохання, в якому пристрасті б’ються через край, оздоблена яскравими костюмами, жагучими піснями і танцями та національним колоритом українців та ромів. Любовний конфлікт не тільки різних характерів, але й ментальних світів може вирішитися лише, коли хтось поступиться. Але всі стоятимуть до кінця…
Режисер-постановник – заслужений артист України В. Шершун
Художник-постановник – заслужений діяч мистецтв України Е. Зайцева.
Час: 19:00.
Локація: Закарпатський обласний академічний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.
Обласний відбірковий конкурс XVII-го Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута – 2024»
До участі запрошуються солісти та гурти в шести музичних жанрах: популярної, сучасної танцювальної, рок, акустичної, іншої музики та українського автентичного фольклору. Мова пісень – українська.
Мета фестивалю «Червона рута» – здійснити цілеспрямований пошук молодих обдарованих виконавців по всій Україні, відкрити нові імена та вивести їх на велику сцену. Так, за результатами обласного відбіркового конкурсу буде визначено виконавців, які візьмуть участь у заключному етапі – фінальних конкурсах і uала-концерті переможців фестивалю в одному з найбільших міст України.
Заявки з анкетами приймає Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури до 17 жовтня.
Контактна особа щодо прийому заявок – Сембер Каміла Іванівна, моб. тел.: 066 536 69 22.
Час: 11:00.
Локація: Закарпатська обласна філармонія
Читання та обговорення книги Сашка Дерманського для дітей «Малим дітям про все на світі» та майстер-клас з малювання в нетрадиційній техніці
«Малим дітям про все на світі» – це не просто книга, а справжній ключ до чарівного світу знань. У кожній казці, що входить до цієї збірки, приховані захоплюючі факти та цікаві відкриття, які допоможуть малюкам рости не тільки розумними, але й креативними, допитливими та відкритими до всього нового.
Ця енциклопедія в казках – ваш путівник у захопливий світ навчання та розвитку, який допоможе маленьким читачам закохатися в читання з самого дитинства.
Реєстрація в особисті повідомлення (Антоніна Богданова) @ami.mi.toys або +380961350772 (WhatsApp, Telegram).
Час: 12.00.
Локація: Книгарня «Є» (проспект Свободи, 40).
Моновистава «Дон Кіхот» за мотивами роману Мігеля де Сервантеса у постановці Петра Миронова
До Ужгорода завітає заслужений артист України, лауреат низки всеукраїнських і міжнародних фестивалів та премій, засновник і актор монотеатру «МІФ» Михайло Фіца.
Знаний митець, який є уродженцем нашого краю, представить моновиставу «Дон Кіхот» за мотивами роману Мігеля де Сервантеса у постановці Петра Миронова.
«Це незабутня історія любові, яка перемагає реальність і вимисел. Благородна, неземна, кумедна, сповнена дитячою наївністю та зовсім недитячою жертвою. Дон Кіхот – мрійник, який вірить в ідеали та сподівається змінити світ на краще, але раз у раз зазнає поразки… І все-таки, ця вистава – про перемогу добра та любові, навіть у нерівному бою, адже справжня боротьба ведеться не за владу та гроші, а за людські душі й серця», – ідеться в анонсі організаторів.
Час: 17:00.
Локація: Закарпатський обласний театр ляльок «Бавка».
Вистава «Венера в хутрі»
Містичний трилер-комедія, де реальність змінюється зі швидкістю світла.
Дві душі – Томас і Ванда. А між ними – Венера – богиня Кохання. Прагнення фізичного контакту і гіпнотизм потаємних жадань здатні пробудити всередині природні інстинкти з присмаком щирості.
Режисер-постановник – Віталій Семенцов.
Художниця-постановниця – з.д.м. України Емма ЗАЙЦЕВА
В ролях: Дар’я Горшкова та Олег Власов.
Час: 19:00.
Локація: Закарпатський обласний академічний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.
Вистава «Витівки короля Дроздоборода» за братами Грімм
Справжня краса – це краса душі. Принцеса Ізабелла вважала інакше, поки не зустріла жебрака, за якого її татусь вирішує віддати її заміж.
Справжня королівська історія, сповнена гумору, танців, яскравих емоцій, таємничості – і все це обрамлено казковістю чарівних костюмів.
Новостворена театральна лабораторія створила диво, яким вже цього червня буде ділитися із нашими юними глядачами.
Постановочна група:
Інсценізація, постановка та музичне оформлення – Клара Берец.
Художник по костюмам – Світлана Готра.
Час: 12:00.
Локація: Закарпатський обласний академічний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.
Концерт піаністки Клари Вюрц
Клара Вюрц – відома угорська піаністка, професорка фортепіано Академії Ліста в Будапешті та консерваторії мистецтв в Утрехті, вже 20 жовтня в Ужгороді з унікальним сольним концертом.
Цей виступ відкриває її концертний тур Україною та присвячений дню народження видатного композитора Ференца Ліста.
Програма обіцяє незабутній вечір класичної музики:
Б. Барток – Сюїта для фортепіано, Op. 14
Ф. Ліст – Траурна гондола, фортепіанні етюди та фонтани вілли д’Есте з циклу «Роки мандрів»
Р. Шуман – Фантазія до мажор, присвячена Ференцу Лісту.
Ведуча – музикознавиця Наталія Піцур.
Час: 17:00.
Локація: Закарпатська обласна філармонія
Вистава «Про що плачуть верби» за мотивами драми І. Карпенка-Карого ”Безталанна”
Музична драма на 2 дії
Українські верби – носії вікових інформацій. Це можна збагнути, якщо торкнутись їх стовбура, чи крони, вслухатись в шелест – шепіт…
Верби вміють радіти за щасливих людей і вміють гірко плакати над загубленими долями.
У 2015 році І.К. Карпенку-Карому виповняється 170 років від дня народження. Митці закарпатського театру вирішили влаштувати видатну постать сценічною версією “Безталанної” – “Про що плачуть верби” (автор, та режисер – постановник – заслужений артист України Василь Шершун).
Пропонується глядачу драма – відгомін, у постановці якої багато сучасної пластики (балетмейстер – Віктор Бабука), використані найкращі композиції гуртів “Даха Браха” та “Перкалаба”, співи Іларія, Юліана… Сценографія від Людмили Бєлої підкреслює оригінальність прочитання.
Режисер постановник, автор версії – заслужений артист України Василь Шершун.
Сценографія – Людмила Бєлая.
Режисер з пластики, балетмейстер – Віктор Бабука.
Час: 18:00.
Локація: Закарпатський обласний академічний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото ілюстративне
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