Останні вихідні 2024-го, шановні! І тут варіантів щодо тематики заходів немає — майже всі атракції та відпочинок спрямовані на святкування Нового року. У суботу й неділю, 28 та 29 грудня, в Ужгороді відбуватиметься масштабна Хода звіздарів. Обидва дні поспіль захід стартуватиме з площі Театральної о 15:00, й долучитися до нього може будь-хто охочий. Для цього варто лише змайструвати Різдвяну зірку, згадати колядки, святково вбратися, запастися добрим настроєм і прийти в означений час на місце збору.

Організатори закликають долучатися підприємства, фірми й компанії, пропонуючи вписувати на різдвяні зірки свої назви й логотипи. Реєстрація для колективів триває за посиланням.

27 грудня (п’ятниця)

Арт-прєкт Закарпатського народного хору з обдарованими дітьми краю «Коли звізда ясная»

На одній сцені – професіонали та юні таланти Закарпаття. У різдвяній програмі “Коли звізда ясна…” – традиційні закарпатські колядки та яскраві народні пісні і танці із “золотого” фонду колективу.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатська обласна філармонія.

Прем’єра вистави «Віднесені вітром» Донецького обласного муздрамтеатру

Незламний театр Маріуполя, що вистояв і не втратив духу, представляє сучасну постановку культової історії “Віднесені вітром”(за п’єсою сучасної української драматургині Людмили Тимошенко, що є інтерпретацією всесвітньо відомого роману Маргарет Мітчелл).

Вистава переверне ваше уявлення про знайомі події. Це вир емоцій, пристрасті та боротьби за кохання, силу волі, людяність. Це голос тих, хто не зламався.

Ви побачите приголомшливі декорації, костюми, на виготовлення яких використано 1000 метрів крафтового паперу.

Жанр: драма.

Час: 19:00.

Локація: Закарпатський обласний театр ляльок «Бавка».

28 грудня (субота)

Новорічна інтерактивна програма “Пригоди неслухняних мишенят”

Для діток від 1.5 років.

У програмі:

спеціальна програма для найменших відвідувачів

активна участь дітей у казці

творчий майстер-клас

різдвяні хороводи біля ялинки

подарунки.

Бронювання за тел.: 0973133191.

Час: 10:30-11:30.

Локація: Центр розвитку “Крила” (вул. Швабська, 13 а).

Казка для дітей «Снігова королева»

Одна з найвідоміших казок Г.Х.Андерсена в інсценізації Євгена Шварца вже понад десять років йде на сцені Закарпатського муздрамтеатру.

Неймовірна історія про дружбу, вірність і любов Кая і Герди, мандрівку в холодне царство Снігової Королеви давно вже є незмінним атрибутом зимових свят. У постановці режисера Олександра Саркісьянца задіяна майже вся трупа театру.

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.

Вечірка “Новорічна мафія” для дітей

На вечірці вас чекають:

ігри Мафія, Шпигун

спеціальні тренування для новобранців агентів МЕНІ! (Маленьких Експертів Нових Інопланетян)

квест по всьому залу з таємними завданнями та неймовірними сюрпризами!

фото в стилі “ТШ”(Таємничих шерифів) з аксесуарами!

смачні частування, щоб поповнити запас сил.

подарунки – сюрпризи

Вік учасників: 8-10 років.

Бронювання за тел.0973133191.

Час: 16:00-20:00.

Локація: Центр розвитку “Крила” (вул. Швабська, 13 а).

Фортепіанний концерт у виконанні професійних музикантів з Німеччини – Катерини Шапран та Балаж Фазекаш

Артистка Катерина Шапран родом з Ужгорода. Балаж Фазекаш – словацько-угорський піаніст, родом зі Словаччини.

Молоді та талановиті артисти створили фортепіанний дует, у складі якого підкорили світові сцени – перемогли на Словацькому конкурсі камерної музики (2017); II-га премія та спеціальний приз: концерт WDR на конкурсі Sieghard Rometsch у Дюссельдорфі (Німеччина, 2022).

У 2023 році Катерина та Балаж стали частиною «Академії piano piano» і водночас членами Асоціації фортепіанних дуетів у Парижі. Артисти дебютували в Salle Cortot у квітні.

Інша мистецька діяльність фортепіанного дуету включає виступи в Steinway & Sons House (Дюссельдорф 2022/24); Robert Schumann Saal (Дюссельдорф 2023); участь у Piano Marathon на «Klavier Festival Ruhr» (Essen 2022/23), а також за останній період артисти побували на міжнародних фестивалях в Іспанії, Україні, Польщі, Німеччині та Нідерландах.

Час: 17:00.

Локація: Закарпатська обласна філармонія.

Новорічна вечірка для дітей «7 новорічних скринь»

Організатори пропонують відкрити 7 Новорічних скринь та поринути в атмосферу свята, драйву й магії.

На вас чекає:

• Авторська розважальна програма

• Лазертаг батл із самим Сантою!

• Шалена новорічна дискотека

Тривалість: 1,5 години

Вартість: 550 грн

Кількість місць обмежена.

Квитки тут.

Час: 19:00.

Локація: вул. 8 Березня, 43.

Вистава «Сімейна вечеря»

Затишний вечір у родинному колі. Сімейна вечеря, яка шепоче про злагоду і спокій. Та все змінюється з появою незнайомця в будинку наших героїв.

Чи випадковим є збіг обставин, який вивертає назовні усі приховані бажання та прагнення? Бути чесними із собою та з близькими – важливо. Та чи розуміють це герої нашої вистави?

Час: 19:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.

Перфоманс від плейбек-театру «Станція Уж»

В останні вихідні перед новим роком хочеться підбити підсумки та помітити себе в різних станах та різних ситуаціях

Приходьте з будь-якою історією або станом, поділившись ними або просто побувши глядачем.

Вхід вільний, за реєстрацію.

Час: 19:00.

Локація: Артпростір «Станція Уж» (вул. Швабська, 9).

29 грудня (неділя)

Зустріч “Пошук енергії через тілесні практики”

Як збалансувати та гармонізувати три складові нашої системи: душа, розумі, тіло? Це про чарівну пігулку чи роботу над собою?

У першу чергу, про усвідомлення та розуміння, що відбувається із кожною зі сфер нашого життя.

Оксана Шуфрич — яскравий приклад того, про що розповідає. Адже донедавна про неї знали як про фотографиню, та й то у доволі обмеженому колі. А що ж сталося, що у 38 років вона фонтанує енергією, підкорює танцювальні майданчики, змінила сферу діяльності та щаслива?

Оксана Шуфрич пропонує практичне заняття для збалансування всіх систем, приведення їх у гармонію.

Вхід — за вільний донат.

Час: 17:00.

Локація: простір жіночого клубу «Натхненна» (вул. Швабська, 68, каб.205).

Другий прем’єрний показ вистави «Річард ІІІ»

Річард ІІІ» наразі є однією з наймасштабніших постановок Закарпатського муздрамтеатру, у якій задіяно майже 95% художньо-творчого персоналу – акторів, вокалістів, артистів балету й оркестру.

Над виставою працювали близько 5 місяців і крім творчих та організаційних зусиль, проєкт потребував також суттєвих фінансових вкладень.

Режисер-постановник вистави – заслужений артист України Михайло Фіщенко.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музичнодраматичний театр ім. братів Шерегіїв.

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Афіша доповнюється

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Головне фото: Сергій Денисенко

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