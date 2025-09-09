Сказати, що ця осінь буде насичена подіями — це нічого не сказати! Стендапи, концерти, фестивалі — по кілька заходів на тиждень. І це ми ще не розкрили тему Дня Ужгорода, який буде вже ось тепер, 13-14 вересня, фестивалю моновистав “Монологи над Ужем” та ще ряд зустрічей у форматі Varosh Talks Interview, про які анонсуватимемо заздалегідь.

Та наразі упродовж цього тижня відразу дві знакові і неординарні події чекають на своїх гостей: XIII Міжнародний фестиваль органної музики імені Наталії Висіч та очікуваний багатьма стендап-вечір комунікаційниці, журналістки Марії Расчупкіної, яка дебютувала у березні.

“Орган і оркестр: єдність стихій (органний фестиваль)”

Коли: 10 вересня, 18:30

Де: Закарпатська обласна філармонія

Квитки: від 300 грн.

Філармонія запрошує на відкриття XIII Міжнародного фестивалю органної музики імені Наталії Висіч, який триватиме аж до 29 вересня! У цей вечір зазвучить король інструментів — орган, відкриваючи тринадцятий сезон фестивалю, що вже багато років об’єднує найяскравіших виконавців та шедеври світової класики. Ви почуєте солістку філармонії (орган) Катерину Гажо та Академічний симфонічний оркестр Закарпатської обласної філармонії.

У програмі — натхненні твори Гораціо Паркера та Олександра Гоноболіна. Це музика, що пронизує душу, відкриває нові горизонти та залишає посмак вічності.

Стендап-вечір життєвого гумору

Коли: 11 вересня, о 18:30

Де: театр Provocator (Ужгород, вул. Руська, 3)

Квитки: 350₴ (частина коштів на ЗСУ та на підтримку незалежного медіа Varosh). Після оплати надішліть ОБОВʼЯЗКОВО квитанцію в особисті, аби отримати квиток.

Дві пані — Марія Расчупкіна та Іванка Сирота — запрошують на вечір життєвого гумору, де смішитимуть вас та подарують вечір легкого відпочинку. Після виступів будуть разом імпровізувати на теми, які ви задасте із залу. Тому подумайте над чим хотіли б посміятися.

“Чекаємо кожного й кожну. У непрості часи сміх стає не так розвагою, як способом вижити. Тому ми вийдемо на сцену, аби нагадати: навіть коли навколо шторм, варто залишати собі простір для радості й легкості”, — кажуть дівчата.

Концерт органіста Томаша Кубіка

Коли: 16 вересня, 18:30

Де: Закарпатська обласна філармонія

Квитки: від 250.00

В рамках фестивалю органної музики імені Наталії Висіч філармонія запрошує на вечір високого мистецтва за участю гостя з Угорщини – відомого органіста, лауреата міжнародних конкурсів Томаша Кубіка. У програмі вечора – класичні шедеври та перлини органного репертуару — твори Й. Райнбергера, Т. Дюбуа, Г. Генделя, Й. С. Баха — що розкриють усю велич і глибину цього унікального інструмента.

Органний фестиваль “Міські симфонії”

Коли: 21 вересня, 17:00-19:00.

Де: Закарпатська обласна філармонія

Квитки: від 300.00

В рамках XIII Міжнародного фестивалю органної музики імені Наталії Висі ви зможете насолодитися органними імпровізаціями від австрійського органіста та композитора Флоріана Райтнера. На глядачів очікує концерт німого кіно з хроніками міст України та Австрії, живою імпровізацією на органі та культурно-історичною рефлексією. Флоріан Райтнер – органіст та композитор з Австрії. Відомий своїми органними імпровізаціями, а також кіномузикою та аранжуваннями для театру. Як піаніст та органіст Райтнер супроводжує німі кінофільми у кінотеатрі METRO у Відні, а також він є постійним гостем міжнародних кінофестивалів.

Від григоріанського хоралу до опери

Коли: 25 вересня, 18:30-20:30.

Де: Закарпатська обласна філармонія

Квитки: від 300.00

В рамках фестивалю органної музики шедеврами елегантної музики та особливою розкішною атмосферою порадують – органіст, заслужений діяч мистецтв України Дмитро Морозов (м. Харків) та органістка з Ужгорода Наталія Лендєл. Прекрасним вокалом програму доповнять: заслужена артистка України Олена Ширяєва (м. Харків) та заслужена артистка України Ірина Криворученко (м. Рівне).

У програмі вечора прозвучать твори А. Вівальді, С. Франка, А. Дворжака, А. Марчелло, Дж. Каччіні.

Закарпатському народному хору — 80!

Коли: 26 вересня, 18:00-20:00

Де: Закарпатська обласна філармонія

Квитки: від 200.00

Легендарний мистецький колектив України, носій нематеріальної культурної спадщини, форпост української культури на заході України, культурний амбасадор України у світі запрошує на святковий вечір-концерт з нагоди ювілею.

Концерт гурту “Скажи щось погане”

Коли: 5 жовтня,

Де: The Doors (Фединця, 42)

Квитки: від 390.00

Гурт із унікальним вайбом вседозволеності та уникаючим типом привʼязаності запрошує на сеанс аудіотерапії золотими хітами тіктоку і презентацією EP «Примари». Тільки музика, яка залишає після себе шрами. Приходь, пірнай у слем, доведи, шо ти не лох!

Вистава “Лимерівна”

Коли: 2 жовтня, 19:00-21:00

Де: Закарпатський музично-драматичний театр

Квитки: від 290.00

У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка на сцену повернулася одна з найглибших українських драм — “Лимерівна” Панаса Мирного. У постановці режисера Івана Уривського цей твір отримав нове сценічне життя, яке поєднує повагу до класики з сучасною мовою театру. В рамках гастролей театру виставу покажуть в Ужгороді.

“Лимерівна” — це драма про зіткнення особистої волі з жорсткими традиційними рамками. Уривський зберігає драматургічне ядро твору, проте візуально і ритмічно осучаснює матеріал.

Концерт “ANIME. Part 2. Музичний гурт SVITLOMUSIC”

Коли: 8 жовтня, 18:30 – 19:50

Де: Закарпатська обласна філармонія

Квитки: від 300.00

На концерті прозвучать мелодії з улюблених аніме. Культура аніме – це неосяжний простір для мистецтва в усіх його проявах. Зазвичай про аніме говорять як про те, що можна подивитись. Але це далеко не лише про анімацію. Це іще й про саунд, ліричні мелодії опенінгів, що завжди стають головним елементом впізнаваності. У звуках передаються емоції головних героїв, і слухачі/глядачі мимоволі переживають їх особисто. SVITLOMUSIC подарує всім нагоду відчути це наживо.

6-й Карпатський Гірський Міжнародний Кінофестиваль (CMIFF)

Коли: 11-12 жовтня

Де: Театр ляльок “Бавка”

CMIFF – це кінофестиваль, присвячений темі гір, екології та туризму. Кінофестиваль є важливим культурним заходом на заході України, сприяє культурному розвитку кіномистецтва, розширення мережі сталого туризму та його розвитку, сприяє обізнаності про стан української екології та сприяє розвитку кіноіндустрії в регіоні. За допомогою кінофестивалю, вдається збирати глядачів та кіно професіоналів навколо теми гір, туризму та збереження природи.

Klavdia Petrivna в Ужгороді

Коли: 20 жовтня, 19:00-21:00

Де: Закарпатський музично-драматичний театр

Квитки: від 1090.00

Klavdia Petrivna – артистка, що стрімко підкорила серця слухачів. Її спів проникає в душу, а пісні знаходять відгук у серцях мільйонів. Після гучного успіху на сцені Палацу спорту в Києві вона виходить на новий рівень – масштабний всеукраїнський тур уже на горизонті. І у вас буде унікальний шанс почути улюблені треки наживо!

Культові мелодії з мультфільмів Міядзакі

Коли: 27 жовтня, 19:00-21:00

Де: Закарпатська обласна філармонія

Квитки: від 290:00

Культові мелодії з легендарних анімаційних шедеврів Хаяо Міядзакі у живому виконанні камерного складу BIGSHOW ORCHESTRA. Світ Міядзакі — це не просто мультфільми. Це казки, що відкривають двері у всесвіт, де живе дитяча мрія, де природа дихає магією, а кожна історія наповнена філософією й ніжністю. У цих стрічках ми впізнаємо себе — свої страхи й надії, свою любов і жагу до свободи.

Тепер у вас є можливість почути цю чарівність у живому виконанні в межах проєкту Candlelight events by BIGSHOW. Камерний склад оркестру представить програму Hayao Miyazaki’s Dreams — найкращі мелодії з культових фільмів великого японського режисера. Особливу атмосферу створить світло сотень свічок, яке перетворить залу на простір тепла і затишку.

Танцювальне шоу “Вогонь Грузії”

Коли: 31 жовтня, 19:00-21:00

Де: Закарпатський музично-драматичний театр

Квитки: від 490.00

Неймовірне танцювальне шоу світового рівня — «Вогонь Грузії» у виконанні Королівського національного балету Грузії — вже восени з туром Україною.

Балет під керівництвом Гели Поцхішвілі та Маї Кікнадзе вже понад 30 років підкорює серця глядачів по всьому світу. Їхня творчість — це синтез традицій та сучасної хореографії, який відкриває нове обличчя грузинського танцю. “Вогонь Грузії” — це вистава, яка захоплює з першої секунди й не відпускає до фінального поклону. Вас чекає вечір, сповнений драйву, грації, емоцій і гордості за велику культуру.

Фелікс Редька. Стендап для всієї родини

Коли: 11 листопада, 19:00-21:00

Де: Обласний театр ляльок “Бавка”

Квитки: від 390.00

В часи коли стендап асоціюється з матюччям і брудом, комік з міста Суми вирішив створити концерт без нецензурної лексики, щоб прийти на нього змогли діти, батьки, дідусі, а найголовніше бабусі. Вас чекає година нового матеріалу, якого не було на ютубі і півгодини інтерактивного аукціону на армію.

Концерт “Metallica з оркестром у виконанні зірок українського року”

Коли: 20 листопада, 18:00-20:00

Де: Закарпатський музично-драматичний театр

Квитки: від 790.00

Найкращі музиканти України разом із симфонічним оркестром готують грандіозний подарунок для фанатів культової Metallica. Визнані віртуози вдихнуть нове життя у легендарні композиції. Серцем вечора стане спеціально зібраний оркестр – натхненний, чуттєвий і водночас потужний. Також у складі проєкту:

Ігор Петров (вокал) – фіналіст і багатократний переможець вокальних проєктів;

Володимир Ахременко (барабани) – автор тієї самої рок-адаптації пісні Toxic;

Павло Холошев (ритм-гітара) – лідер гурту FONTALIZA, якого Океан Ельзи обрав для розігріву свого стадіонного шоу;

Сергій Ніфатов (соло-гітара) – фронтмен одного з найкращих триб’ют-гуртів легендарних Iron Maiden, що ділив сцену з музикантами Scorpions, Iron Maiden та Guano Apes;

Богдан Сорокін (бас-гітара) – представник і автор Jazzcaster, популярного гітарного бренду Woodstock.

Вистава “Конотопська відьма”

Коли: 29 листопада, 18:00-20:00

Де: Закарпатський музично-драматичний еатр

Квитки: від 790:00

“Конотопська відьма” від Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка знову в Ужгороді! “Вистава за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» – бурлескна яскрава комедія, просякнута гумором, але і гумор у нас, українців, завжди дає поштовх до дії, до пошуку досконалості, в першу чергу в самому собі, в кожному із нас”.

Афіша доповнюється…

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

