Арт-терапія, Освітня толока, свято у скансені: афіша заходів в Ужгороді на 4-6 жовтня

Перші вихідні жовтня Ужгород зустрічає низкою запланованих різноманітних культурно-мистецьких заходів. У нинішній афіші є активності на будь-який смак: і концерти, і освітня лекція про головні убори закарпаток, і заняття з арт-терапії, і велике яскраве свято “Жива спадщина” в затишній атмосфері обласного музею народної архітектури та побуту.

А ще у прийдешню неділю святкуватимемо День учителя! Тож у освітян є гарна нагода долучитися з цієї нагоди до тематичної Освітньої толоки. Ті ж, хто до вчителювання стосунку не має, але поважає і пам’ятає своїх вчителів – не забудьте привітати їх зі святом!

4 жовтня (п’ятниця)

Арт-терапія для мам

Захід приурочений до Арт-проєкту “Мама та донька”, який відкрився в Ужгородському скансені 19 вересня.

«Мені би хотілося, щоб мама відволіклася від сьогодення, на деякий час. Відчула себе, свою жіночність та свої бажання, отримала прекрасні відчуття, які їй дасть арт-терапія», – пише організаторка заходу Андріана Кушнір.

Всіма матеріалами для малювання забезпечують. Малювати учасники будуть пастеллю.

Подія – за донат від 400 грн.

Час: 11:00.

Локація: Ужгородський скансен (вул. Капітульна, 33а)

Концерт «Осінні мелодії» до Міжнародного дня людей похилого віку та Дня музики

У програмі – виступи творчих колективів Ужгородського міського центру дозвілля – будинку культури, інформує управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради.

Час: 17:00.

Локація: «Совине гніздо» (вул. Ф. Ракоці, 2)

Арттерапія у стилі “Нейрографіки та Ігікаї”. Майстер-клас від Олени Пітух

Татоhub.Ужгород запрошує на незвичну арттерапію. Олена Пітух – психологиня проєкту застосує нейрографіку – це метод арттерапії, за допомогою якого ви легко зможете дослідити ваш внутрішній світ, зрозуміти власні ресурси та бажання.

А також розкаже про “Ігікаї” – це японська концепція для пошуку ресурсів, усвідомлення цінності життя та знаходження власного місця у цьому світі.

Вхід вільний, участь безкоштовна.

Попередня реєстрація за посиланням: https://forms.gle/RVjnYGN75jeZhbwX6

Час: 17:30.

Локація: Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка (пр-т Свободи, 16).

Лекція авторки книги «Не плач, моя красуне» Ярини Вовк на тему «Нейропластичність або як наш мозок змінюється протягом життя»

Ярина Вовк розповість про здатність мозку змінюватися впродовж життя. Під час лекції буде розібрано:

– міфи про наш мозок, якими нас годують зі шкільної парти, та чому варто їх розвіяти;

– як довго наш мозок зберігає пластичність та чи правда, що мозок є найбільш пластичним в дитинстві;

– які задачі нам необхідно імплементувати у свою повсякденну рутину, щоб вберегти здоровʼя мозку до кінця життя;

– розглянемо на прикладах, як і чому досягаються найкращі результати в житті (зокрема, згадаємо про Роналду, Шварцнеггера, Людовіко Еінауді.

Також у вас буде можливість почути кілька слів про книжку «Не плач, моя красуне» та навіть придбати її з автографом.

Вхід вільний.

Час: 18:00.

Локація: Книгарня Є (просп. Свободи, 40).

Благодійний концерт до Дня захисників та захисниць України

Вхід за донат.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний театр ляльок «Бавка».

Вечір у музично-вініловому форматі SKOVORODANCE

Гості заходу, присвяченого публічним прослуховуванням вінілового альбому SKOVORODANCE, зможуть поринути у музичну атмосферу, натхненну творчістю видатного українського філософа Григорія Сковороди.

В альбомі письменник і музикант Сергій Жадан, українсько-німецький музикант і діджей Юрій Гуржи та тернопільський мультиінструменталіст і звукорежисер Лесик Омодада переспівують у стилі реґі вірші Сковороди зі збірки «Сад божественних пісень».

На вечорі говоритимуть про незламність українських міст, зокрема Харкова, який попри російську агресію продовжує мужньо відстоювати не тільки свої кордони, а й культурну історію, про актуалізацію української філософсько-культурної спадщини та важливості ідей Григорія Сковороди, які несуть у собі сенси єднання, та вміння бути щасливим попри життєві виклики.

Також учасники події зможуть одними із перших ознайомитись із концептом артбуку, ідея створення якого також була споріднена з роботою над альбомом. До їхньої уваги буде представлений документальний фільм «ГОСПЕЛИ СКОВОРОДИ. Making of SKOVORODANCE», автори якого познайомлять глядачів із процесом створення альбому.

Час: 19:00.

Локація: кафе-бар «КУЛЬТУРА» (пл. Шандора Петефі, 11/1).

5 жовтня (субота)

Освітня толока

З нагоди Дня вчителя та з метою об’єднання освітян міста Ужгорода й області задля спільного навчання та розвитку вчительства запрошують усіх учителів і вчительок стати учасниками й учасницями «Освітньої толоки 2024».

Цей захід буде простором для обміну досвідом, для обговорення питань та завдань, викликів, які постають перед освітою в сучасному світі, а також місцем, де кожен і кожна знаходить мотивацію та натхнення у творчості, діяльності, реалізації задумів та ідей.

Участь у заході безкоштовна. Реєстрація обов’язкова за покликанням: https://forms.gle/sFsm5Zif1aZKvKm77.

Час: 10:00-16:30.

Локація: Main Point Academy (вул. Підградська, 40).

Лекція-презентація «Вінок, чепець чи хустка? Які головні убори носили жінки на Закарпатті?»

На лекції завідувачка відділу науково-освітньої роботи Закарпатського музею народної архітектури та побуту Тетяна Сологуб-Коцан розповідатиме про традиційні головні убори жінок Закарпаття кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Які головні убори носили молоді дівчата та заміжні жінки, чим відрізнялися весільні вінки та коронки, як змінювалися головні убори протягом життя жінки?

Про все це можна буде дізнатися на лекції, а також переглянути взірці жіночих головних уборів із фондової колекції Закарпатського музею народної архітектури та побуту.

Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією за google-формою: https://forms.gle/CNxA269KRizzcvbXA.

Час: 14:00.

Локація: книгарня «КнигоЛенд» (вул. Свободи, 29).

Плейбек-перформанс «Бути поруч(?)», присвячений важливим стосункам та взаємодії з членами родин і близькими військовослужбовців

Цей перформанс стане простором для діалогу, де кожен зможе поділитися власним досвідом, почуттями та переживаннями. Ви почуєте історії про сміливість бути поруч з болем, про повагу, вдячність, а також про розгубленість і невпевненість, які іноді виникають під час спілкування з близькими захисників та захисниць.

Разом з акторками та глядачами актори досліджуватимуть тонкі та іноді невидимі кордони та больові точки комунікації, які виникають в сім’ях та серед друзів тих, хто служить на фронті.

Якщо ви хоч раз відчували тонкий бар’єр у стосунках з тими, хто чекає або підтримує військових, або ж самі є частиною цих багатогранних динамік, цей вечір створений для вас.

Для вас гратиме збірна ужгородських плейбек-акторок в рамках проєкту “Виклики війни: розшарування та ізоляція”.

Вхід безоплатний, за реєстрацією:

https://forms.gle/kLUgt5EL4TiVuURQ7️

Час: 19:00 – 20:30

Локація: Арт-простір “Станція Уж” (вул Швабська,9).

6 жовтня (неділя)

Культурно-мистецька акція «Жива спадщина»

Метою акції є збереження нематеріальної культурної спадщини Закарпаття, просування туристичного потенціалу області та підтримка майстрів народних художніх промислів.

Відвідувачі зможуть скуштувати гуцульську бриндзю, бичківські голубці й чернянську начанку, пригоститися новоселицькою сливовицею.

Елементи нематеріальної культурної спадщини, що внесені до Регіонального переліку та Національного реєстру, в усій повноті демонструватимуть їхні носії.

На «Живій спадщині» звучатимуть народні пісні й мелодії у виконанні фольклорних гуртів, троїстих музик та вокальних ансамблів із різних куточків області.

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музей народної архітектури та побуту (вул. Капітульна, 33а).

Відкриття Пластового Року

Пластуни з Ужгорода зустрінуться, щоб розпочати щорічну історію активної пластової діяльності для української молоді та підбити підсумки за останні пів року.

Відкриття Пластового Року – щорічна мистецько-спортивна пластова акція, яка відбувається для підбиття підсумків таборового літа (найактивнішого часу для пластунів), відзначення волонтерів та зустрічі пластових друзів.

У програмі: церемонія відкриття, змагання в різних ділянках та інформація про організацію.

Час: 12:00.

Локація: територія біля Падіюну.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: busfor.ua

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