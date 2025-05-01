17 подій травня, на які варто піти в Ужгороді

Починається травень і він настільки наповнений різними подіями — концертами, виставами, творчими вечорами — що ми не могли не зробити окремої публікації про них. Бо ж майже кожен з них — справді обіцяє бути незабутнім.

Упродовж всього травня в різних закладах міста проходитимуть концерти гурту Con Temp Trio в рамках їхнього Благодійного фестивалю класичної музики.

Концерт “Музика єднає покоління”

Коли: 1 травня; 18:30 – 20:30

Де: Закарпатська обласна філармонія

Квитки: від 200 грн

Концертну програму “Музика єднає покоління” у Закарпатській обласній філармонії для краян та гостей міста готують артисти камерно-інструментального ансамблю “Угорські мелодії” під орудою заслуженої артистки України Діани Гавати.

1 травня в одному потужному концерті глядачі помандрують між поколіннями композиторів від минулого до сучасності, звучатиме музика відомих оперет та твори композиторів-класиків.

Іздрик. Літературний вечір

Коли: 2 травня, 18:00

Де: Закарпатська обласна філармонія

Квитки: 330-690 грн.

На початку травня стартує літературний тур Україною з видатним письменником сучасної української літератури — Юрієм Іздриком.

Іздрик, з його неповторним стилем та глибиною думок, зачарує нас своїми вже знайомими всім творами, які завжди викликають захоплення і роздуми. Виступ буде сповнений емоцій й особистих переживань, адже Автор майстерно поєднує слово і почуття, створюючи справжнє літературне мистецтво.

Цей вечір надасть можливість всім присутнім насолодитися сучасними оповіданнями, поставити питання автору та поспілкуватися з Юрієм особисто. Це буде вечір, сповнений творчості та інтелектуальної насолоди.

“Нескорені” 2025. “Жадан і Собаки”

Коли: 4 травня, 18:00 – 21:00

Де: Закарпатський обласний український музично-драматичний театр

Квитки: від 490 грн.

“Жадан і Собаки” повертаються до Ужгорода в рамках благодійного туру “Нескорені”. 100% коштів з квитків буде передано на бронеавтомобілі для 13-ї бригади НГУ «Хартія».

“Нам хотілося б зіграти цей тур у мирній країні, що не потерпає від війни, від обстрілів та повітряних тривог, — кажуть артисти. — Проте війна триває, вона зовсім поруч. І для нас це ще один привід зібратися разом і зробити добру справу. Зібрати кошти на військо, підтримати Сили оборони, влаштувати цю перекличку, за якою безпомилково упізнаєш своїх – обраних, нарваних, юних і запеклих. Кілька тисяч гарячих голів, кілька тисяч пекучих сердець, кілька тисяч дзвінких горлянок. Приходьте, аби побачити, як нас багато – нас неможливо не помітити і нас неможливо не почути”

Концерт “Йожеф Ермінь (фортепіано)”

Коли: 7 травня. о 18:30.

Де: Закарпатська обласна філармонія

Квитки: від 200 грн

Концерт ужгородця, артиста симфонічного оркестру Львівської обласної філармонії Йожефа Ерміня пройде в Ужгороді. У своїй виконавській діяльності найбільший акцент робить на авангардній музиці.

Його репертуар охоплює музику від бароко до сучасності. Останнім часом він дедалі більше зосереджується на інтерпретації музики XX століття: на особливу увагу заслуговують, з одного боку, його виконання сучасного піаністичного репертуару, що вимагає високої інтерпретаційної та технічної вправності, з іншого, найсучасніші твори українських композиторів. Немало фортепіанних творів було написано і присвячено йому як першому виконавцю.

KADNAY з альбомом «Квітами на глибині»

Коли: 9 травня, 19:00 – 21:00

Де: Alive (вул.Капушанська, 20)

Квитки: від 490 грн.

Гурт KADNAY презентує новий альбом «Квітами на глибині».

“Цей альбом зроблений із великою любов’ю та глибиною. Це дзеркало душі, відчуття себе сьогоднішнього, розказане мовою музики. Відображення найпотаємнішого, найщирішого. Ми вкладали в ці пісні любов, натхнення, пошуки й знахідки, моменти сумнівів та абсолютної віри. Ми хотіли створити щось справжнє, що не просто звучить, а резонує, огортає, запам’ятовується” – привідкривають завісу таємничості створення нового альбому учасники гурту.

Концерт гурту “Adam”

Коли: 9 травня, 20:00 – 21:30

Де: Ресторан «Твоя Італія» (вул. Мукачівська 68)

Квитки: від 1500 грн

У затишному дворику ресторану “Твоя Італія” в центрі Ужгорода гурт виступить з живим концертом. Це буде особливий вечір: улюблені пісні, нові композиції та атмосфера щирості, за яку люблять ADAM. Локація камерна, кількість місць обмежена — формат максимально близького контакту з артистом.

“Гомін. Ужгород”: три музичні проєкти в одному концерті

Коли: 10 травня, 17:00 – 22:30

Де: Alive (вул.Капушанська, 20)

Квитки: від 299 грн.

Гомін. Ужгород — це подія, яка об’єднує нову хвилю української інді-сцени та створює незабутні моменти. Цього разу у нашому лайнапі:

анастимоза — сольний проєкт Анастасії Сігітової, пісні якого наповнені готичним звучанням, релігійними алюзіями та ледь вловною іронією. А її «Хризантеми», що стали головним саундтреком S.T.A.L.K.E.R. 2, вже відомі як в Україні, так і за її межами.

Скажи щось погане — київський дует, що поєднує гаражний саунд з пристрасним блюз-роком, змішуючи п’янкі романтичні балади з вибуховими бойовиками.

пропаща сила — меланхолійний інді-рок з британським впливом, вкрапленнями суржику та простими, але водночас винахідливими образами.

Без Обмежень. «Сильні серця»

Коли: 15 травня, 19:00

Де: Закарпатський обласний український музично-драматичний театр

Квитки: 590 – 1390 грн.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ вирушають у новий масштабний тур під назвою «Сильні серця». Програма включатиме нові пісні та хіти, такі як «Без неї ніяк», «ДИМ», «Весь світ» та інші. Всі концерти будуть благодійними, спрямованими на підтримку ЗСУ. Гурт вже зібрав близько 50 мільйонів гривень для армії. Основною метою туру є збір коштів на авто та дрони для ЗСУ. Кожен квиток — це донат для перемоги України.

«Oscar Sound. Голоси великого кіно»

Коли: 16 травня, 18:30 – 20:30

Де: Закарпатська обласна філармонія

Квитки: від 250 грн

Солістка філармонії Галина Гаврилко запрошує на яскраву програму «Oscar Sound. Голоси великого кіно». У програмі – неймовірні саундтреки з культових стрічок: «Титанік», «Аватар», «Сніданок у Тіффані», «Красуня і чудовисько», «Гладіатор» та інших. Цього вечора музика занурить вас у світ кіно, яке захоплює і надихає. На гостей чекає справді емоційний вечір, де музика й вокал дарують незабутні моменти.

Мауріціо Біньоне та проєкт “Внутрішні роздуми”

Коли: 27 травня

Де: Закарпатська обласна філармонія

Квитки: від 500 грн.

Мауріціо Біньоне – італійський піаніст і композитор, автор понад 400 музичних творів, серед яких композиції для оркестрів, ансамблів, сольні твори, а також саундтреки до фільмів, театральних вистав і документальних стрічок. Він один із найяскравіших композиторів сучасної Італії, чия музика є справжнім діалогом із серцем. Його новий мистецький проєкт «Внутрішні роздуми» – це подорож крізь глибокі почуття, спогади та роздуми про людські стосунки і навколишній світ.

Ніно Катамадзе

Коли: 31 травня, 19:00

Де: Закарпатський обласний український музично-драматичний театр

Квитки: 650-2300 грн.

Ніно Катамадзе – насправді легендарна постать у світі сучасної музики. Творчість артистки гармонійно поєднує в собі етнічні грузинські мотиви, джазові настрої та елементи інших стилів. Музика Ніно Катамадзе – велична та інтелектуальна, вона закликає до міркувань та дарує щиру естетичну насолоду. Композиції у виконанні співачки звучать грузинською мовою, але є близькими і зрозумілими кожному, адже написані мовою емоцій та почуттів.

Не пропустіть події, що зроблять вашу весну особливою!

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.