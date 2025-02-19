Здоров’я і кар’єра: чому регулярні обстеження важливі для тих, хто веде малорухливий спосіб життя

Ритм сьогодення часто змушує нас проводити години за комп’ютером, майже не змінюючи положення тіла. Малорухливий спосіб життя стає нормою, проте його наслідки для здоров’я можуть бути непомітними, але серйозними. Проблеми з поставою, погіршення зору, зниження енергії — це лише частина можливих ризиків.

Аби розібратися у тому, як регулярні медичні обстеження допомагають вчасно виявляти проблеми зі здоровʼям ми поспілкувалися з виконавчою директоркою медичної лабораторії Астра-Діа — Мариною Сміяновою.

— Які показники здоров’я найчастіше перевищують норму в офісних працівників?

— Офісний ритм життя часто супроводжується малорухливістю, стресом і нерегулярним харчуванням, що поступово впливає на роботу організму. Лабораторні дослідження показують, що у більшості офісних працівників спостерігаються порушення ліпідного профілю – підвищений рівень «поганого» холестерину (ЛПНЩ) та зниження «доброго» (ЛПВЩ), що підвищує ризик серцево-судинних захворювань.

Часто також виявляється розвиток інсулінорезистентності та ознаки предіабету, коли рівень глюкози натще перевищує 5,6 ммоль/л. Дефіцит вітамінів та мікроелементів, особливо вітаміну D, магнію та вітамінів групи B, позначається на загальному самопочутті, викликаючи втому, проблеми зі сном і нестабільний емоційний стан.

Високі показники печінкових проб (АЛТ, АСТ, ГГТ) можуть свідчити про жировий гепатоз – наслідок незбалансованого харчування та низької фізичної активності. Також часто спостерігається дисбаланс гормонів стресу – підвищений рівень кортизолу та пролактину, що провокує хронічну втому, нервове виснаження та навіть депресивні стани.

Аби запобігти розвитку серйозних порушень, варто регулярно контролювати основні показники здоров’я, підтримувати фізичну активність, збалансовано харчуватися та приділяти увагу якісному відпочинку. Організм завжди сигналізує про проблеми, важливо вчасно його почути.

— Які лабораторні аналізи допомагають виявити стрес, перевтому чи погіршення метаболізму?

— В Астра-Діа багато пацієнтів звертаються із запитом на комплексне обстеження через постійний стрес, втому та зміни у метаболізмі. Лабораторні аналізи допомагають визначити потенційні причини цих станів. Водночас інтерпретація результатів повинна відбуватися комплексно – жоден окремий аналіз не є діагнозом, а лише частиною загальної картини, яку формує лікар.

Серед ключових рекомендованих досліджень: оцінка функції надниркових залоз (рівень кортизолу, АКТГ) для розуміння впливу стресу на організм; аналізи на роботу щитоподібної залози (ТТГ, вільні Т3 та Т4), оскільки її порушення можуть викликати втому, емоційні розлади та проблеми з концентрацією уваги; дослідження вуглеводного обміну (глюкоза, глікований гемоглобін), що дозволяють вчасно виявити ризики розвитку діабету; ліпідний профіль (холестерин, тригліцериди) для оцінки ризиків серцево-судинних захворювань; оцінка рівня мікроелементів та вітамінів (вітамін D, феритин), оскільки їх дефіцит може бути причиною слабкості, анемії та зниженого імунітету; додаткові маркери (сечова кислота, С-реактивний білок), які допомагають оцінити запальні процеси та метаболічний стан.

Завдяки лабораторним дослідженням можна вчасно виявити відхилення та скоригувати спосіб життя, харчування або лікування. Наша мета – забезпечити якісні та точні результати, які допоможуть лікарям приймати обґрунтовані рішення щодо здоров’я.

— Які медичні проблеми можуть викликати зниження концентрації уваги, продуктивності або хронічну втому?

— Втома, зниження концентрації уваги, брак енергії – знайомі відчуття для багатьох. Іноді це наслідок перевантаження чи нестачі відпочинку, але якщо виснаження не минає навіть після сну та відпустки, варто задуматися про глибші причини.

Хронічна втома може бути пов’язана з різними станами організму. Анемія – одна з можливих причин. Якщо організму не вистачає заліза або вітаміну B12, з’являється слабкість, запаморочення, задишка навіть після незначного навантаження. Щитоподібна залоза теж відіграє важливу роль у самопочутті. При гіпотиреозі сповільнюється обмін речовин, з’являється млявість, апатія, набирається зайва вага.

Ще один фактор – якість сну. Якщо є підозра, що навіть після повноцінного відпочинку вранці відчувається втома, варто звернути увагу на можливі порушення сну, наприклад, апное. Не варто також виключати дефіцит вітамінів та мікроелементів. Наприклад, низький рівень вітаміну D, магнію та вітамінів групи B може позначатися на енергії та загальному самопочутті.

Якщо втома стала постійним супутником і не минає навіть після відпочинку, це привід пройти обстеження. Лише комплексний підхід допоможе знайти справжню причину і повернути собі енергію.

— Чи може хронічний стрес впливати на якість сну, і як це можна виміряти за допомогою аналізів?

— Хронічний стрес має значний вплив на якість сну й зниження його рівня часто не залежить від простих змін у звичках, таких як не використовувати гаджети перед сном чи лягати раніше. Основною причиною є фізіологічні процеси, що виникають під впливом стресу. Їх можна виміряти за допомогою спеціальних лабораторних аналізів.

Стрес активує гіпоталамо-гіпофізарно-надниркову систему (ГГНС), що викликає низку змін в організмі. Одним з найважливіших є підвищення рівня кортизолу, гормону стресу, особливо ввечері, що перешкоджає заспокоєнню нервової системи перед сном. Одночасно зменшується вироблення мелатоніну — гормону, що регулює наші добові ритми. Це призводить до порушення сну та відчуття втоми навіть після достатнього часу на відпочинок. Вимірювання рівня мелатоніну дозволить визначити, чи організм справді готується до сну. Коливання рівня цукру також впливають на нічний сон — важливе визначення рівня глюкози і глікованого гемоглобіну.

Інші аналізи, такі як рівень тиреотропного гормону (TSH, ТТГ), тироксин вільний (FT4,вільний Т4) і трийодтиронін вільний (FT3, вільний Т3) гормони, рівень магнію та вітаміну D також допоможуть з’ясувати, чи є інші медичні причини, що заважають нормальному сну. Всі ці аналізи дозволяють побачити картину, що впливає на ваш стан.

Лабораторні аналізи можуть стати важливим кроком на шляху до покращення вашого сну та загального самопочуття. І ми в Астра-Діа готові вам з цим допомогти.

— Чи були випадки, коли вчасний аналіз врятував людину від проблем зі здоров’ям?

— Олена, 42-річна офісна працівниця, завжди вважала себе здоровою. Печиво до кави, шоколадка під час дедлайнів – звичний ритуал, а фізична активність зводилася до жартів про «біг з кавою на роботу». Колега запропонувала пройти профілактичне обстеження в “Астра-Діа” – і Олена погодилася. Вона здала загальний аналіз крові, рівень глюкози та глікований гемоглобін. На перший погляд, усе було гаразд, але цифри змусили насторожитися: рівень глюкози натще – 6,2 ммоль/л при нормі до 5,5 ммоль/л, глікований гемоглобін – 5,9%, що є межею предіабету.

Але дану ситуацію ще можна змінити. Олена звернулася до свого сімейного лікаря, який порекомендував збалансувати її харчування, зменшити кількість швидких вуглеводів, додати більше овочів і клітковини, фізичну активність та контролювати вагу. Через пів року вона повернулася до “Астра-Діа” для повторного обстеження – і результати порадували: глюкоза натще – 5,3 ммоль/л, глікований гемоглобін – 5,5%.

Покращилося самопочуття, зникла втома, з’явилася енергія і зайві кілограми залишилися в минулому. Історія Олени – це наочний приклад того, як простий профілактичний аналіз може змінити життя. Предіабет не має очевидних симптомів, тому багато людей не підозрюють про проблему, поки вона не переростає у серйозне захворювання. Вчасна діагностика дозволяє зупинити розвиток хвороби та уникнути складних наслідків. Бережіть здоров’я, навіть якщо почуваєтесь добре. А ми в “Астра-Діа” допоможемо розібратися з цифрами, аби вони стали основою вашого здорового життя.

— Чи можна отримати консультацію щодо результатів аналізів безпосередньо в Астра-Діа?

— Наша головна мета — не лише надати якісну лабораторну діагностику, а й зробити процес зрозумілим та корисним для кожного пацієнта. Аналізи це цінний інструмент для оцінки здоров’я, але без професійного роз’яснення їх результати можуть залишатися просто цифрами. Тому, коли у пацієнта є потреба щодо інтерпретації його результатів, або він хоче зрозуміти до якого спеціаліста йому звернутися, він може залишити свій запит у кол-центрі і з ним зв’яжеться керівник медичної лабораторії, дасть пояснення щодо показників досліджень, але обов’язково порадить звернутися до спеціаліста.

Ми маємо великий досвід і допоможемо вам зрозуміти навіть найскладніші медичні терміни. Консультація орієнтована саме на ваші потреби та особливості здоров’я і несе індивідуальний підхід. “Астра-Діа” не просто лабораторія, а надійний партнер у сфері здоров’я свого клієнта.

Ми також поспілкувалися з Габором Феєром, PR-фахівцем Астра-Діа, який поділився своїм досвідом щодо важливості регулярних медичних обстежень і заходів, які допомагають зберегти здоров’я на робочому місці.

— Які основні ризики для здоров’я виникають у людей, що ведуть офісний спосіб життя?

— Як офісний працівник, я точно знаю, наскільки важливими є регулярні медичні обстеження, адже сидяча робота має серйозні наслідки для здоров’я. Проблеми з болем у спині, зниження зору, підвищення тиску чи інші серцево-судинні захворювання можуть виникати через постійну сидячу позицію. Ще одна важлива проблема — це стрес, який нерідко супроводжує офісну роботу. Важливо розуміти, що стрес не тільки негативно впливає на психологічний стан, а й може викликати фізіологічні порушення, які з часом ускладнюються. Саме тому регулярні медичні обстеження допомагають виявити проблему на ранній стадії, отримати відповідні рекомендації і підтримувати рівень здоров’я на належному рівні. Це є невід’ємною частиною відповідального ставлення до свого здоров’я.

— Які обов’язкові аналізи та перевірки ви б порекомендували включити до щорічного обстеження?

— Я б порадив почати з загального аналізу крові та сечі. Також важливо перевірити рівень цукру в крові для виявлення порушень обміну речовин, таких як діабет і звернути увагу на рівень холестерину та артеріальний тиск для профілактики серцево-судинних захворювань. Обов’язково перевірте функцію щитоподібної залози, адже її дисбаланс може впливати на загальний стан здоров’я. Також не забувайте про перевірку зору та слуху, особливо якщо ваша робота пов’язана з комп’ютерами або активною комунікацією.

Сьогодні доступні чекапи — комплексні програми обстежень, які швидко оцінюють стан організму. Базові програми включають аналізи крові, сечі, перевірку рівня цукру, холестерину та ультразвукове дослідження органів черевної порожнини. Існують також розширені варіанти з додатковими тестами, такими як перевірка серцево-судинної системи, гормональний фон чи онкоскринінг. Чекапи дозволяють зекономити час і отримати чітке уявлення про стан здоров’я, що є зручним для офісних працівників. Регулярні обстеження — це не лише про діагностику, а й про турботу про себе.

— Як, на вашу думку, лабораторні обстеження можуть вплинути на здоров’я офісних працівників?

— Оскільки наша робота часто пов’язана з тривалим сидінням, це може призвести до розвитку серйозних проблем зі здоровʼям. Регулярні обстеження не лише дозволяють вчасно виявити ці захворювання, а й дають змогу контролювати ключові показники стану організму.

Крім того, своєчасні перевірки можуть допомогти запобігати серйозним захворюванням, наприклад, онкологічні чи гормональні порушення, що дозволяє розпочати лікування на ранніх етапах, коли воно є найефективнішим. Важливим аспектом є й те, що регулярні медогляди сприяють підвищенню загальної обізнаності про важливість здорового способу життя. Коли працівники усвідомлюють цінність правильного харчування, фізичної активності та профілактичних візитів до лікаря, це позитивно відображається не лише на їх здоров’ї, але й на продуктивності в роботі та загальному добробуті.

— Як робота в лабораторії змінила ваш підхід до власного здоров’я?

— Значно. Спостерігаючи за результатами досліджень та важливістю своєчасної діагностики, я почав більше уваги приділяти профілактиці. Регулярні обстеження стали моєю звичкою, я став уважніше ставитися до свого раціону, рівня стресу і фізичної активності. Це дало мені розуміння, як важливо тримати під контролем всі аспекти здоров’я, а не лише звертатися до лікаря у разі проблем. Крім того, робота в лабораторії допомогла усвідомити, як здоровий спосіб життя може знизити ризик серйозних захворювань. Тепер я дотримуюсь проактивного підходу й планую регулярні перевірки. Пам’ятайте: ваше здоров’я — це найцінніший актив, який потребує постійної уваги та догляду. Важливо не тільки працювати на результат, але й бути здоровим і енергійним, щоб цей результат досягати.

Марія Расчупкіна, Varosh

Фото: Наталія Павлик