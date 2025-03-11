За 2 роки навчання обсяг пам’яті учня збільшується у 4-5 разів. Що таке методика усного рахунку Соробан та як вона допомагає учням вчитися?

Чи можете ви подумки обчислити приклад 687 + 578? А 28 х 12? Скільки часу у вас зайняв цей підрахунок? А першокласник, який займається за методикою Соробану може сказати суму й добуток за лічені секунди. В чому секрет?

Соробан – це унікальна методика усного рахунку для розвитку інтелектуальних і розумових здібностей дитини. За основу взята японська система обчислення на рахівницях абак, яку використовують у 56 країнах світу.

Використовуючи цю методику, учні за лічені секунди додають та віднімають у голові тризначні числа, а ще множать за методикою Якова Трахтенберга. Але мета цієї техніки — не просто навчити робити в голові складні розрахунки, а насамперед — розвивати образне мислення, збільшувати обсяг пам’яті та концентрацію уваги учня. Якщо говорити складніше, то формувати стійкі нейронні зв`язки між обома півкулями мозку.

Про те, як усний рахунок допомагає дітям розвивати розумові здібності, та чому про поділ на “гуманітаріїв” та “технарів” можна назавжди забути, говоримо з керівницею мережі шкіл “Соробан” на Закарпатті Яною Керунець.

Історія: від японських службовців до оксфордських медиків

В основі методу усного рахунку лежать обчислення на абаку (своєрідній дошці для лічби), який з’явився ще 5 тисяч років тому та набув свого поширення у країнах Азії. Зокрема, у Японії 2 тисячі років тому існувала вказівка — всі держслужбовці мали вміти робити такі обчислення. Ба більше, ще до 1980-х у цій країні не дозволялося обіймати керівні посади без диплома про закінчення школи усного рахунку, а станом на 2022 рік, у Японії нараховувалося понад 80 тис.шкіл ментальної арифметики. Це не просто повага до традицій, це розуміння впливу цієї методики на мозок.

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Техніка усного рахунку поширена на тільки у країнах Азії, але й на Близькому Сході та Заході. Наприклад, чотири штати у США ввели державну програму 2 роки обов’язкового навчання ментальної арифметики для учнів початкових шкіл.

Оксфордські студенти-медики на перших двох курсах навчання теж займаються за цією методикою. У приватних школах Британії з давньою історією теж навчають усному рахунку, зокрема й членів монаршої родини.

Головна її перевага — розвиток пам’яті та образного мислення.

Як працює методика усного рахунку і як це допомагає мозку

Ще давні японці помітили — якщо учень довго вправляється на абаку, то через деякий час зможе робити підрахунки в уяві. Це відкриття і лягло в основу методики ментального рахунку — учні роблять обчислення, тримаючи рахівницю в голові, допомагаючи собі тільки рухами пальців рук. Окрім швидкого обрахунку, додається ще один бонус — розвиток пам’яті.

З біологічного погляду якість пам’яті залежить від кількості та щільності нейронних зв’язків, адже саме вони відповідають за швидкість передачі нервових імпульсів, а відповідно — й швидкість їх опрацювання. Чим більше — тим краще.

Якщо ці зв’язки міцні, то гормони кортизол та пролактин менше впливають на процес розриву зв’язків між ними. Це одна з причин, чому кліпове мислення, гортання тік-токів погано впливає на мозок — нейронні зв’язки просто не встигають формуватися, і тому швидко розриваються.

Ті нейронні зв’язки, які сформувалися після навчання, залишаються з людиною вже до кінця життя. Зруйнуватися вони можуть тільки разом з нейронами при важких фізичних ушкодження мозку, алкогольній чи наркотичній інтоксикації.

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— Існує хибне твердження, що у нашій школі просто навчають швидко рахувати. Але усний рахунок — це не про математику. Це про формування нових нейронних зв’язків між обома півкулями мозку, — каже Яна Керунець.

Педагогиня пояснює, що коли ми рахуємо стандартним способом, то інтенсивно працює раціональна півкуля мозку, адже ми згадуємо вже завчені факти з минулого — таблицю множення чи рахунок у стовпчик. В той самий час, коли рахувати за методикою Соробану, мозок мусить залучати одразу дві півкулі.

Ліва півкуля тримає образ рахівниці, в той час, як права проводить обчислення. Це синхронне навантаження на обидві півкулі мозку, й між ними встановлюються сильні нейронні канати, які не розірвуться.

Виходить, що під час рахунку будуть працювати обидві півкулі головного мозку — дитина переходить до образного мислення.

Особливості навчання соробану: дисципліна понад усе

Педагогиня каже, що застарілий поділ на гуманітаріїв та математиків некоректний, адже можна розвивати обидві півкулі та бути успішним в обох сферах. Ба більше, ринок зараз потребує мультизадачності, тож розвиток обох півкуль — це необхідність. І це можливо зробити.

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Діти, які опанували методику в дошкільному віці, йдуть до школи краще підготованими ніж решта однолітків. Вони дисциплінованіші та сконцентрованіші, у них краще мовлення, а також розвинена “тверда рука”, що свідчить про готовність до письма. У дітей, які займаються соробаном, через 6 тижнів, концентрація уваги збільшується у 2 рази. Будь-яка дитина, доросла людина, здатна перейти до усного рахунку, але, звичайно, у кожного будуть свої особливості.

Дослідники стверджують: для того, щоб сформувати стійкі нейронні зв’язки, завдання необхідно виконувати 15-20 хвилин щодня протягом 6-7 днів з наростальною складністю, коли учень допускає 15-20% помилок.

Тож цей принцип впроваджено у навчання.

Заняття відбуваються щотижня офлайн у школі під керівництвом вчителя – 2 уроки по 35 хвилин кожен для діток віком 5-6 років, та 2 уроки по 45 хвилин для діток віком від 7 до 12 років. За цей час діти опановують нову тему — спосіб рахунку.

Учні обов’язково виконують домашні завдання на онлайн-тренажері вдома, тривалістю 12 хвилин щодня. Онлайн-тренажер працює на основі ШІ й допомагає підібрати завдання індивідуально для кожного учня так, щоб учень припустився помилки та вчився на них.

У школі суворо ставляться до виконання домашніх тренувань, адже знають, що це є основа успішного тренування мозку та гарантія найкращого результату.

— 12 хвилин — це не так багато часу, але якщо його щодня виділяти, то результат не змусить на себе чекати, — пояснює керівниця школи. — На початку курсу ми завжди говоримо з батьками, що виконання домашнього завдання обов’язкове, а дисципліна — вкрай важлива. По-перше, без регулярності методика працювати не буде, а по-друге, дитина починає відставати від інших, почувається невпевнено й починає сумніватися в собі. Тож це не та школа, де можна просто відвідати урок для загального розвитку, тут дитина працює 7 днів на тиждень, досягає все вищих відзнак — браслети від білого до чорного і, врешті, отримує свій диплом та кубок випускника.

— Наше завдання — не навчити дитину швидко рахувати, а прокачати мозок. Методика побудована за нейрофізіологічними принципами, тому результати можна помітити вже в перші тижні. А через 2 роки об’єм пам’яті дитини збільшується у 4-6 разів, — каже Яна Керунець.

В Ужгороді школа усного рахунку “Соробан” функціонує з 2018 року, а також школи відкриті в Мукачеві, Берегові, Іршаві, Виноградові, Хусті та Тячеві.

Школа “Соробан” на Закарпатті пропонує навчання для дітей 5-6 років та 7-12 років. Групи у школі набираються весь час, зазвичай — це друга зміна в будні дні, та перша половина дня в суботу. Запис відбувається постійно.

Дізнатися більше про роботу школи “Соробан” можна на сайті: https://soroban.ua/

А також за номерами телефонів:

050 100 04 16 – Тячів

050 100 04 17 – Хуст

050 100 04 18 – Виноградів

050 100 04 71 – Іршава

050 100 04 73 – Берегово

050 100 04 76 – Мукачево

050 100 04 77 – Ужгород

Методика “Соробан” – це не просто про швидкий рахунок, а про комплексний розвиток мозку та пам’яті дітей та дорослих.

Галина Гичка, Varosh

Фото: Сергій Денисенко

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