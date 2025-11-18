З Києва до Мюнхена: як дістатися до Німеччини автобусом

Мюнхен — це справжнє серце Баварії. Місто поєднує старовинну елегантність, технологічний прогрес та дружню атмосферу, чим і вабить гостей з різних куточків світу. Тут легко відчути культуру, доторкнутися до історії та познайомитися з віковими німецькими традиціями. Все, що відділяє вас від цих мальовничих земель — це автобус Київ Мюнхен. Вибирайте зручну дату, бронюйте квиток і прямуйте у відпустку, відрядження чи вікенд.

Пам’ятки та визначні місця Мюнхена

Перше, що спадає на думку, коли згадується Мюнхен, це архітектура старого міста. Центральна площа Marienplatz запрошує послухати дзвони знаменитої Ратуші. Картинна галерея, Frauenkirche та Мюнхенська резиденція — місця, які зачарують любителів історії та мистецтва.

Навіть проста прогулянка місцевими вулицями — це вже гарантовані враження та чудовий настрій, можливість завітати на чашку кави або порцію ковбасок з тушкованою капустою.

Ще одна причина відвідати Мюнхен — легендарний фестиваль пива Oktoberfest, який збирає мільйони туристів щороку. Планувати поїздку на нього варто за 6–9 місяців. Інакше шансів на квитки та вільне житло не буде.

Неможливо бути в Баварії та не згадати про легендарного виробника авто. Якщо ви не фанат марки BMW, то все одно варто завітати в BMW Welt та BMW Museum — рай для шанувальників машин та інновацій або просто цікава інформація про автопром. Ну і звісно ж Deutsches Museum — найбільший технічний музей у світі, який неможливо обійти за день чи два.

Дорога до Німеччини: як організувати поїздку за 3 хвилини

Найзручніший спосіб дістатися з України до Німеччини сьогодні — це міжнародні автобусні перевезення. Зокрема, ви можете скористатися послугами спеціалізованої компанії Benz Express. Перевізник має щотижня 3 рейси до Мюнхена та у зворотному напрямку. Автобуси відправляються з Харкова, Полтави, Києва, Житомира, Рівного та Львова. Забронювати квиток можна:

онлайн на сайті через спеціальну форму;

написавши електронний лист на адресу перевізника з інформацією про поїздку — особистими даними пасажира, датою, часом, місцем відправлення;

телефоном разом з менеджером компанії.

Навіть оплату квитка ви можете провести онлайн через сервіс безпечної оплати, щоб підтвердити поїздку. Тобто не потрібно стояти в черзі на вокзалі або в касі, боятися, що папірець загубиться — все дуже зручно та доступно.

Скільки займає дорога?

Шлях з Києва до Мюнхена — це близько 1700 км та 27 годин в дорозі. На пасажирів Benz Express чекають:

комфортні просторі сидіння;

туалети на борту автобусів;

кондиціонер;

розетки для заряджання мобільних пристроїв;

регулярні зупинки на заправках та спеціально обладнаних місцях, де можна випити кави, перекусити.

Всі рейси обслуговують досвідчені водії з великим досвідом роботи, які добре знають специфіку міжнародних перевезень, швидко орієнтуються в найрізноманітніших ситуаціях.

