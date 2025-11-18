Facebook
На правах реклами

З Києва до Мюнхена: як дістатися до Німеччини автобусом

18 Листопада 2025 24

Мюнхен — це справжнє серце Баварії. Місто поєднує старовинну елегантність, технологічний прогрес та дружню атмосферу, чим і вабить гостей з різних куточків світу. Тут легко відчути культуру, доторкнутися до історії та познайомитися з віковими німецькими традиціями. Все, що відділяє вас від цих мальовничих земель — це автобус Київ Мюнхен. Вибирайте зручну дату, бронюйте квиток і прямуйте у відпустку, відрядження чи вікенд.

Пам’ятки та визначні місця Мюнхена

Перше, що спадає на думку, коли згадується Мюнхен, це архітектура старого міста. Центральна площа Marienplatz запрошує послухати дзвони знаменитої Ратуші. Картинна галерея, Frauenkirche та Мюнхенська резиденція — місця, які зачарують любителів історії та мистецтва.

Навіть проста прогулянка місцевими вулицями — це вже гарантовані враження та чудовий настрій, можливість завітати на чашку кави або порцію ковбасок з тушкованою капустою.

Ще одна причина відвідати Мюнхен — легендарний фестиваль пива Oktoberfest, який збирає мільйони туристів щороку. Планувати поїздку на нього варто за 6–9 місяців. Інакше шансів на квитки та вільне житло не буде.

Неможливо бути в Баварії та не згадати про легендарного виробника авто. Якщо ви не фанат марки BMW, то все одно варто завітати в BMW Welt та BMW Museum — рай для шанувальників машин та інновацій або просто цікава інформація про автопром. Ну і звісно ж Deutsches Museum — найбільший технічний музей у світі, який неможливо обійти за день чи два.

Дорога до Німеччини: як організувати поїздку за 3 хвилини

Найзручніший спосіб дістатися з України до Німеччини сьогодні — це міжнародні автобусні перевезення. Зокрема, ви можете скористатися послугами спеціалізованої компанії Benz Express. Перевізник має щотижня 3 рейси до Мюнхена та у зворотному напрямку. Автобуси відправляються з Харкова, Полтави, Києва, Житомира, Рівного та Львова. Забронювати квиток можна:

Навіть оплату квитка ви можете провести онлайн через сервіс безпечної оплати, щоб підтвердити поїздку. Тобто не потрібно стояти в черзі на вокзалі або в касі, боятися, що папірець загубиться — все дуже зручно та доступно.

Скільки займає дорога?

Шлях з Києва до Мюнхена — це близько 1700 км та 27 годин в дорозі. На пасажирів Benz Express чекають:

Всі рейси обслуговують досвідчені водії з великим досвідом роботи, які добре знають специфіку міжнародних перевезень, швидко орієнтуються в найрізноманітніших ситуаціях.

На правах реклами

# Benz Express # автобус # автобусні перевезення # Баварія # Київ-Мюнхен # міжнародний автобус # міжнародні перевезення # рейсові перевезення

