Які є ліміти страхового відшкодування по зеленій картці

Зелена карта – це міжнародний страховий поліс, який є обов’язковим для всіх транспортних засобів, що виїжджають за межі країни реєстрації. Він забезпечує страхове покриття цивільної відповідальності власника транспортного засобу у разі заподіяння шкоди третім особам в іншій країні, тобто цей документ гарантує, що в разі ДТП за кордоном постраждала сторона отримає компенсацію збитків.

Ліміти відповідальності по зеленій карті – це максимальні суми, які страхова компанія зобов’язана виплатити в разі настання страхового випадку. Вони встановлюються законодавством країни, де сталася ДТП, і можуть суттєво відрізнятися.

Що впливає на ліміт відповідальності

Ліміти відшкодування за зеленою картою залежать від кількох факторів:

Країна, в якій сталось ДТП — кожна країна має свої законодавчі вимоги щодо мінімальних сум страхового покриття.

Вид збитків — розрізняють ліміти на відшкодування шкоди, завданої життю та здоров’ю, та на відшкодування матеріальних збитків.

Перед тим, як купити зелену карту вкрай важливо дізнатися точні ліміти відшкодування за вашим полісом. Для цього зверніться до страхового агента або самостійно ретельно вивчіть умови договору. Також можна скористатися онлайн-калькуляторами на сайтах страхових компаній.

Різниця між лімітами відшкодування в різних країнах

Різні країни мають різні рівні життя, різну вартість медичних послуг та ремонту автомобілів. Саме тому ліміти відповідальності можуть суттєво відрізнятися навіть у сусідніх державах. Існують країни взагалі без фінансових обмежень, це:

Франція;

Фінляндія;

Великобританія;

Бельгія;

Люксембург;

Ізраїль;

Туніс;

Ірландія;

Норвегія.

Перевірка чинності полісу зелена карта

Перевірка дійсності зеленої карти є обов’язковою, оскільки гарантує, що ви маєте необхідний страховий захист у разі ДТП за межами України. Існує декілька способів це зробити. Найзручніший — МТСБУ перевірка чинності полісу зелена карта. Для перевірки введіть номер полісу на сайті МТСБУ і отримайте інформацію про його статус. Або якщо ви забули номер полісу, можете перевірити за державним номером автомобіля.

При перевірці зеленої карти зверніть увагу на дату дії поліса, країни покриття та звісно на ліміти відповідальності.

Висновок

Зелена карта – це важливий документ для будь-якого автомобіліста, який планує подорожувати за кордон. Знання лімітів відповідальності допоможе вам уникнути несподіваних фінансових втрат у разі ДТП. Перед поїздкою обов’язково ознайомтеся з умовами страхового полісу та законодавством країни відвідування. Купуйте страхування за найбільш вигідними умовами. На сайті https://minfin.com.ua/ua/insurance/greencard/ можна переглянути пропозиції різних страхових компаній та знайти ідеального для себе страховика.