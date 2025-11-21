Які найвідоміші прикраси Cartier?

У світі високого ювелірного мистецтва є імена, які одразу асоціюються з розкішшю, історією та неперевершеним стилем. Саме таким є французький дім, чия історія налічує вже понад півтора століття, а його клієнтами були королі, махараджі та голлівудські зірки. Говорячи про спадщину іконічних прикрас, не можна оминути бренд Cartier https://theoriginals.com.ua/ua/brand/cartier, який довів, що ювелірний виріб може бути не просто красивим, а й мати глибокий символ, що переживає епохи.

Браслет Love

Колекція Love, створена ювеліром Альдо Чипулло в Нью-Йорку у 1969 році, стала справжньою революцією у світі ювелірних прикрас. Натхненний середньовічними “поясами вірності”, Чипулло створив браслет-унісекс, який складається з двох половинок і застібається на зап’ясті за допомогою спеціальних гвинтів. Щоб надіти або зняти його, потрібна маленька викрутка, яку, за задумом, має зберігати тільки партнер. Це символізує нерозривний зв’язок і відданість. Мотив гвинта, запозичений з дизайну годинника Cartier Santos, швидко перетворив цей, здавалося б, простий аксесуар на культовий символ кохання, який сьогодні представлений у каблучках, сережках та підвісках.

Каблучка Trinity

Каблучка Trinity de Cartier – це втілення елегантності та глибокого символізму, створене Луї Картьє ще у 1924 році. Прикраса складається з трьох переплетених кілець, виготовлених із різних видів золота: жовтого, білого та рожевого. Кожен колір несе своє значення, створюючи ідеальну “трійцю” почуттів. Рожеве золото символізує любов, жовте – вірність, а біле – дружбу. Спочатку ця каблучка була простою та лаконічною, але її незвичайна форма та філософія швидко підкорили світ. Trinity стала однією з найбільш знакових прикрас дому і регулярно доповнюється діамантами та іншими дорогоцінними вставками, зберігаючи свою початкову ідею.

Juste un Clou

У той же період, коли з’явився браслет Love (на початку 1970-х), той самий ювелір Альдо Чипулло кинув новий виклик традиційному ювелірному мистецтву, створивши колекцію Juste un Clou, що в перекладі означає “Просто цвях”. Виконана у формі зігнутого цвяха, ця концепція стала символом урбанізму, свободи та мінімалізму. Втілена вона була у широкому спектрі виробів: від браслетів і каблучок до кольє та сережок. Juste un Clou демонструє, що дорогоцінним може бути навіть найпростіший, промисловий об’єкт, якщо його втілити у золоті. Це була андрогінна, лаконічна прикраса, яка миттєво стала хітом і залишається ним до сьогодні.

Tutti Frutti

Намиста та браслети Tutti Frutti (“Фруктовий салат”) – це не просто прикраси, а пам’ятки ювелірного мистецтва епохи Ар-Деко. Луї Картьє надихнувся кольорами та різьбленими каменями, побаченими під час своїх подорожей до Індії на початку XX століття. Ці прикраси відрізняються екзотичним, сміливим поєднанням кольорових дорогоцінних каменів – рубінів, сапфірів та смарагдів, які огранені у формі листя, ягід та квітів. Tutti Frutti був бунтом кольору та східної пишності проти стриманої європейської класики і досі вважається однією з найдорожчих та найбільш колекційних лінійок Cartier.

Намисто Махараджі Патіали

Хоча це не колекція, а єдиний витвір мистецтва, Намисто Махараджі Патіали є однією з найвідоміших і найграндіозніших робіт, коли-небудь створених Cartier. Замовлене у 1928 році індійським махараджею Бхупіндером Сінгхом, це намисто було на той час найдорожчим ювелірним виробом у світі. Воно містило майже 1000 каратів діамантів та інших дорогоцінних каменів, включно з величезним діамантом вагою 234,6 карата. Хоча оригінальне намисто було розібрано у XX столітті, його масштабна реконструкція стала символом неперевершеної майстерності та історичного зв’язку дому з королівськими дворами.

Прикраси Cartier – це історія, розказана мовою золота, платини та дорогоцінного каміння. Кожна з цих знакових колекцій довела, що істинне ювелірне мистецтво виходить за межі моди. Ці вироби стали іконами завдяки своїй продуманій концепції, емоційному наповненню та, безумовно, неперевершеній якості виконання, залишаючись актуальними протягом десятиліть.

