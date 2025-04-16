Як зробити лабораторні дослідження для дітей комфортними: рекомендації від фахівців медичної лабораторії «АСТРА-ДІА»

Аналізи є важливою частиною контролю за здоров’ям дитини, але часто викликають страх і занепокоєння. Батьки можуть допомогти зробити цей досвід спокійним і безболісним, якщо правильно підготують малюка.

Як мінімізувати страх, які фрази краще використовувати та що може допомогти дитині почуватися комфортніше? Про це розповідають Алла Патрус, медична директорка «АСТРА-ДІА», та Надія Миньо, директорка з медсестринства «АСТРА-ДІА».

Як правильно підготувати дитину до здачі аналізів, аби отримати точні результати

— Підготовка до лабораторних досліджень є важливим кроком для отримання достовірних результатів. Діти можуть хвилюватися перед процедурами, тому важливо зробити все можливе, аби цей досвід був для них комфортним. Варто пояснити дитині, що аналізи потрібні для перевірки здоров’я та запобігання хворобам. Не слід приховувати правду, але краще використовувати позитивні формулювання, уникаючи слів, які можуть викликати страх.

Психологічна підготовка допоможе знизити тривожність, якщо пояснити, що процедура триває швидко і може відчуватися лише як легке поколювання або укус комара. Важливо дотримуватися рекомендацій лікаря щодо підготовки, зокрема, якщо потрібно здавати кров натще, варто роз’яснити дитині, що це необхідно для точних результатів. Перед процедурою добре допомагає відволікання — гра, казка чи улюблена іграшка можуть зменшити тривожність. Присутність батьків додає дитині відчуття захищеності, а похвала або невелике заохочення після процедури зробить досвід менш стресовим.

З якого віку дитині можуть призначати лабораторні дослідження, і як часто їх потрібно здавати?

— Їх можуть призначати дітям з народження, а частота проведення залежить від віку, стану здоров’я та медичних показань. У новонароджених перші аналізи проводяться ще в пологовому будинку, зокрема скринінг на генетичні захворювання та загальний аналіз крові. Упродовж першого року життя їх зазвичай здають перед вакцинацією або з профілактичною метою. У віці від одного до трьох років рекомендується проводити загальні аналізи крові, сечі та калу, особливо перед вступом у дитячий садок. У три-шість років варто проходити планові обстеження раз на рік, а також здавати аналізи на паразитів. У шість-дванадцять років періодичні лабораторні дослідження допомагають відстежувати ріст, розвиток та стан імунітету. У підлітковому віці під час гормональних змін лікар може призначити аналізи на рівень гормонів, мікроелементів та вітамінів.

Лабораторні дослідження допомагають контролювати здоров’я дитини на різних етапах розвитку. Загальний аналіз крові та сечі рекомендований усім дітям для оцінки загального стану організму. Біохімічний аналіз крові дозволяє визначити рівень мікроелементів, вітамінів, вуглеводного та ліпідного обмінів, оцінити функцію печінки та нирок, підшлункової залози та наявність запальних процесів в організмі. Аналізи на алергени необхідні, якщо є підозра на алергічні реакції, а дослідження на виявлення паразитів особливо актуальні для дітей, які відвідують дитячі колективи. Гормональні дослідження можуть бути важливими у період статевого дозрівання для оцінки змін в організмі.

Чи можна провести забір аналізів вдома та в яких випадках це рекомендовано?

— У деяких випадках лабораторні дослідження можна проводити вдома, що особливо актуально для маленьких дітей, які бояться лікарень. Домашня атмосфера допомагає малюку залишатися спокійним та розслабленим. Послуги забору біоматеріалу вдома корисні, якщо у дитини є підвищена тривожність або страх перед лікарями, якщо вона має гострі стани чи захворювання, коли візит до лабораторії небажаний, а також якщо йдеться про немовлят, яким складно пояснити необхідність процедури. Домашній забір біоматеріалу може бути зручним і для батьків, якщо вони хочуть підготуватися до планових аналізів без виходу з дому.

Фахівці медичної лабораторії АСТРА-ДІА використовують безболісні методи та сучасні технології, а отримані зразки доставляються до лабораторії, після чого результати можна отримати онлайн або в інший зручний спосіб.

Які методи використовує «АСТРА-ДІА» для мінімізації дискомфорту під час забору аналізів у дітей?

— Ми застосовуємо сучасні підходи, що дозволяють знизити дискомфорт і страх перед аналізами. Використання тонких голок робить забір крові менш болісним. Досвідчений персонал знає, як швидко та безболісно провести процедуру, а комфортні умови, зокрема яскраві дитячі кабінети, дружня атмосфера та невеликі заохочення для найсміливіших пацієнтів допомагають зменшити тривожність. Батьки можуть бути присутніми під час процедури, що забезпечує дитині додаткову психологічну підтримку.

«АСТРА-ДІА» пропонує зручні умови для здачі аналізів. Дитячі кабінети оформлені так, щоб зробити процедуру менш стресовою. Швидка обробка результатів дозволяє отримати їх онлайн або безпосередньо в лабораторії. Для максимальної зручності доступна послуга мобільної лабораторії, що дає змогу здати аналізи вдома.

Підготовка дитини до лабораторних аналізів – це важливий етап у підтримці її здоров’я. Дотримуючись простих порад, можна допомогти малюкові уникнути страху та зробити медичні процедури звичним і безпечним процесом.

Лабораторні дослідження – це не лише необхідна медична процедура, а й можливість навчити дитину дбайливо ставитися до свого здоров’я. Коли батьки спокійні, підготовлені та підтримують малюка, навіть найменш приємні процедури стають простішими. Позитивний досвід у дитинстві формує довіру до медицини, що важливо на все життя.

Фахівці «АСТРА-ДІА» наголошують: комфорт і емоційний стан дитини під час здачі аналізів залежать не лише від медичного персоналу, а й від підходу батьків. А правильно підібрані слова, спокійна атмосфера та невелика нагорода після процедури можуть перетворити потенційний стрес у звичайний і навіть цікавий досвід.

Сайт АСТРА-ДІА: https://astra-dia.ua/

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Марія Расчупкіна, Varosh

Фото: Наталія Павлик

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