Як якість продуктів впливає на наше життя: блог “ЗеленьОк” про мікробіом та імунітет

Ще кілька років тому я не надто замислювалася над тим, що саме лежить у мене на тарілці. Але все змінилося, коли я почала частіше відвідувати лікарів через незначні, проте постійні скарги на самопочуття. Поступово розібравшись із темою мікробіому, я змінила свій раціон, почала уважніше ставитися до якості та походження продуктів. І знаєте — різниця виявилася вражаючою! Я відчуваю більше енергії, рідше хворію та загалом легше переношу стрес.
Цей текст продовжує низку публікацій засновників закарпатської сітіферми “ЗеленьОк” Вікторії та Артема Біляків про якісне харчування та відповідальне фермерство. Якщо ви не встигли ознайомитися з попередніми матеріалами, обов’язково перегляньте їх — там ви знайдете багато цікавого про сіті-ферму, сучасні агротехнології та те, як вибір продуктів може впливати на здоров’я. А поки що — пропоную поринути в тему мікробіому та зрозуміти, чому здоровий кишківник є таким важливим.
Мікробіом — це сукупність бактерій, вірусів та грибків, які живуть усередині нашого організму (насамперед у травній системі) та на його поверхні. Саме тут розгортається невидиме життя наших найменших союзників.
Роль у здоров’ї
Цікаві факти
Уявімо, що мікробіом — це окреме місто з мешканцями, які харчуються тим, що ми їм даємо. Споживаючи фастфуд і багато рафінованого цукру, ми фактично постачаємо шкідливі ресурси, сприяючи поширенню умовно-патогенних мікроорганізмів. Натомість збалансований раціон (овочі, фрукти, цільні зерна, корисні жири) підтримує розмаїття кишкової флори та її позитивний вплив на організм.
Продукти, що сприяють здоровому мікробіому:
Продукти, що шкодять:
Пестициди та консерванти можуть руйнувати корисну флору, знижувати імунний захист і загалом порушувати крихкий баланс у кишківнику. Тим паче, що часто ми не знаємо, скільки і яких саме хімічних речовин потрапило до продукту ще до моменту збору врожаю.
Саме тому все більшої популярності набуває сіті-фермерство — технології вирощування рослин у контрольованому середовищі (без пестицидів та гербіцидів). Це актуально для зелені, салатів і мікрогріну, адже вони мають короткий цикл росту і особливо чутливі до будь-якої «хімії».
Якщо вам цікаво дізнатися більше про те, як саме організовують роботу такі ферми, тут ми розповідали про особливості гідропоніки та досвід вирощування зелені на Закарпатті.
Традиційні способи приготування (квашення, сушіння, натуральне консервування) зберігають вітаміни та корисну мікрофлору. Тоді як промислові методи з агресивними добавками і хімічними покриттями можуть “вбивати” корисні бактерії та порушувати склад продуктів.
Зміни в харчуванні — це інвестиція у ваше майбутнє здоров’я. Відтоді, як я почала уважніше обирати їжу, звертати увагу на її походження та мінімізувати використання продуктів із сумнівними добавками, я значно рідше заходжу до аптек і лікарів. Розуміння власного мікробіому та його потреб допомагає зберігати енергію, врівноваженість та здоров’я у стресових ситуаціях.
Якщо вам цікаво більше дізнатися про корисні харчові звички і сучасні методи вирощування продуктів, обов’язково прочитайте наші попередні публікації — ми вже розповідали чимало цікавого про фермерські технології майбутнього. А на вас попереду чекають нові статті з нашого блогу в соцмережах Facebook, Instagram, TikTok, де ми розповідаємо ще більше про свідоме споживання та його вплив на здоров’я.
Пам’ятайте: навіть маленькі кроки можуть дати великі результати.
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Вікторія Білак для Varosh
Фото Юрія Готри та “ЗеленьОк”
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