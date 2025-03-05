Як якість продуктів впливає на наше життя: блог “ЗеленьОк” про мікробіом та імунітет

Ще кілька років тому я не надто замислювалася над тим, що саме лежить у мене на тарілці. Але все змінилося, коли я почала частіше відвідувати лікарів через незначні, проте постійні скарги на самопочуття. Поступово розібравшись із темою мікробіому, я змінила свій раціон, почала уважніше ставитися до якості та походження продуктів. І знаєте — різниця виявилася вражаючою! Я відчуваю більше енергії, рідше хворію та загалом легше переношу стрес.

Цей текст продовжує низку публікацій засновників закарпатської сітіферми “ЗеленьОк” Вікторії та Артема Біляків про якісне харчування та відповідальне фермерство. Якщо ви не встигли ознайомитися з попередніми матеріалами, обов’язково перегляньте їх — там ви знайдете багато цікавого про сіті-ферму, сучасні агротехнології та те, як вибір продуктів може впливати на здоров’я. А поки що — пропоную поринути в тему мікробіому та зрозуміти, чому здоровий кишківник є таким важливим.

Що таке мікробіом і навіщо нам це знати?

Мікробіом — це сукупність бактерій, вірусів та грибків, які живуть усередині нашого організму (насамперед у травній системі) та на його поверхні. Саме тут розгортається невидиме життя наших найменших союзників.

Роль у здоров’ї

Травлення — корисні бактерії допомагають перетравлювати їжу та засвоювати поживні речовини.

Імунітет — приблизно 70% імунних клітин знаходяться в кишківнику. Здорова флора посилює захисні сили організму.

Настрій — мікробіом впливає на вироблення серотоніну, тож його дисбаланс може спричинити тривогу, дратівливість та депресію.

Загальний стан здоров’я — п орушений мікробіом пов’язують із появою різноманітних захворювань — від алергій до аутоімунних розладів.

Цікаві факти

У нас приблизно стільки ж бактеріальних клітин, скільки і власних клітин організму.

Мікробіом кожної людини унікальний, як відбитки пальців.

Вага усіх мікроорганізмів у нашому організмі може досягати 1-2 кілограмів.

Як їжа впливає на мікробіом?

Уявімо, що мікробіом — це окреме місто з мешканцями, які харчуються тим, що ми їм даємо. Споживаючи фастфуд і багато рафінованого цукру, ми фактично постачаємо шкідливі ресурси, сприяючи поширенню умовно-патогенних мікроорганізмів. Натомість збалансований раціон (овочі, фрукти, цільні зерна, корисні жири) підтримує розмаїття кишкової флори та її позитивний вплив на організм.

Продукти, що сприяють здоровому мікробіому:

Клітковина — овочі, фрукти, бобові, цілозернові продукти.

Ферментовані продукти — квашені овочі, натуральний йогурт, кефір, комбуча.

Поліфеноли — ягоди, зелень, оливкова олія, зелений чай.

Продукти, що шкодять:

Надлишок цукру, рафіноване борошно.

Трансжири та надмірна кількість фастфуду.

Харчові продукти з великою кількістю штучних добавок і консервантів.

Пестициди та консерванти можуть руйнувати корисну флору, знижувати імунний захист і загалом порушувати крихкий баланс у кишківнику. Тим паче, що часто ми не знаємо, скільки і яких саме хімічних речовин потрапило до продукту ще до моменту збору врожаю.

Саме тому все більшої популярності набуває сіті-фермерство — технології вирощування рослин у контрольованому середовищі (без пестицидів та гербіцидів). Це актуально для зелені, салатів і мікрогріну, адже вони мають короткий цикл росту і особливо чутливі до будь-якої «хімії».

Якщо вам цікаво дізнатися більше про те, як саме організовують роботу такі ферми, тут ми розповідали про особливості гідропоніки та досвід вирощування зелені на Закарпатті.

Важливість природних методів обробки та зберігання

Традиційні способи приготування (квашення, сушіння, натуральне консервування) зберігають вітаміни та корисну мікрофлору. Тоді як промислові методи з агресивними добавками і хімічними покриттями можуть “вбивати” корисні бактерії та порушувати склад продуктів.

Практичні поради для підтримки здорового мікробіому

Ретельно обирайте продукти

Дізнавайтеся про виробників, читайте склад, звертайте увагу на країну та регіон походження. Якщо ви вже маєте улюблених постачальників чи фермерів, радимо час від часу моніторити їхню репутацію — перевіряти відгуки, інформацію в соцмережах чи на офіційних сайтах. Включайте в раціон клітковину та ферментовані продукти

Овочі, фрукти, квашена капуста, комбуча та натуральні йогурти — усе це поповнює ваш раціон корисними бактеріями та поживою для них. Звертайте увагу на якість води

Питний режим важливий для нормальної роботи кишківника. Використовуйте фільтри або перевірені джерела. Дбайте про баланс

У харчуванні важливий не лише набір корисних елементів, а й відсутність шкідливих складників — цукру, трансжирів, хімікатів. Стежте за новинами та блогами про харчування

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Зміни в харчуванні — це інвестиція у ваше майбутнє здоров’я. Відтоді, як я почала уважніше обирати їжу, звертати увагу на її походження та мінімізувати використання продуктів із сумнівними добавками, я значно рідше заходжу до аптек і лікарів. Розуміння власного мікробіому та його потреб допомагає зберігати енергію, врівноваженість та здоров’я у стресових ситуаціях.

Якщо вам цікаво більше дізнатися про корисні харчові звички і сучасні методи вирощування продуктів, обов’язково прочитайте наші попередні публікації — ми вже розповідали чимало цікавого про фермерські технології майбутнього. А на вас попереду чекають нові статті з нашого блогу в соцмережах Facebook, Instagram, TikTok, де ми розповідаємо ще більше про свідоме споживання та його вплив на здоров’я.

Пам’ятайте: навіть маленькі кроки можуть дати великі результати.

Де можна придбати продукцію “ЗеленьОк”:

“ Fresh corner ” (ексклюзивне комбо салату та мікрогріну в одній пачці)

Гастромаркет “Fi nom” (вул. Закарпатська 34)

nom” (вул. Закарпатська 34) Рибний магазин “Рибна лавка” (вулиця Миколи Баб’яка, 18)

Магазин “Пряно” (ТЦ “Дастор” та провулок Малий Уж)

для замовлень від 300 гривень працює доставка по вт, чт, сб з 15:00 до 19:00 по Ужгороду та Мукачеву.

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Вікторія Білак для Varosh

Фото Юрія Готри та “ЗеленьОк”

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