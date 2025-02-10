Як психічне здоров’я впливає на все, що з нами відбувається, – пояснюють психотерапевти медичного центру Iris Cosmo

Психічне здоров’я впливає не лише на всі сфери нашого життя, але й на роботу всіх систем організму. Наші емоції напряму пов’язані з фізичним самопочуттям. Іноді проблеми здаються незначними: поганий сон, прокрастинація, роздратування. Ми можемо пов’язувати їх зі стресом, впливом війни або сезонними змінами. Але якщо проблеми ігнорувати, вони можуть перерости в серйозні розлади.

Психотерапевти медичного центру “Ірис Космо” запевняють, що часто їхня робота допомагає людині повернутися до життя, покращити загальний стан, відчути приплив енергії, змусити очі знову засяяти. Чому психіка – це про здоров’я, красу та якість життя? Які проблеми можна пропрацювати на індивідуальних і групових заняттях? Розбираємося разом зі спеціалістами.

Свідоме та несвідоме: як працює психіка?

— Наша психіка поділяється на свідоме і несвідоме. Свідомість – це думки, відчуття, образи і спогади, які ми усвідомлюємо і контролюємо на фізичному рівні. Несвідоме – певна частина психічного матеріалу, про яку ми не знаємо, але яка так чи інакше керує нами, — каже психотерапевтка у психодинамічному напрямі Наталія Галецька. Також вона спеціалізується на психоаналітиці і груповому психоаналізі.

Саме психодинаміка зосереджується на вивченні взаємодії різних частин свідомості людини та її непрямих мотивів. Цей підхід базується на ідеях засновника психодинамічної психології Зиґмунда Фройда.

— Фахівці стверджують, що співвідношення між тим, що ми усвідомлюємо і що лежить десь у глибинах підсвідомості разюче – 10% до 90%. Задача психотерапевта – працювати з несвідомим, навчити людину розуміти його і свідомо ним користуватися, — пояснює Наталія.

Користь групової терапії та тренінгів

У медичному центрі “Ірис Космо”, окрім індивідуальних, психологиня планує проводити групові зустрічі.

— Ми хочемо збирати жінок для того, щоб вони чули себе і одна одну, обмінювалися досвідом. Ще я дуже люблю символдраму – катативно-імагінативну психотерапію, яка працює з підсвідомим за допомогою образів і символів методом «сновидінь наяву». Я спонукаю клієнта до фантазій і видінь, але під моїм спрямуванням: керую, задаю певний мотив. І таким чином ми обходимо захисти, спускаємося в самі глибини і безпечно виходимо звідти, не травмуючи людину. Чим добре працювати в групі? Тут ніхто не розуміє твоїх символів і образів, відтак ти можеш бути абсолютно відвертим. Потім спеціаліст все розтлумачить, — зазначає психотерапевтка.

23 та 24 лютого в медичному центрі під керівництвом Наталії Галецької відбудеться жіноча зустріч, де ключовими темами будуть такі поняття, як самоцінність, унікальність, сила власного Я.

Попередній груповий тренінг був присвячений ресурсу та грошам. Його провів Олексій Гелюх, психолог та психотерапевт з багаторічним досвідом, член Асоціації гештальт-терапевтів України, який віднедавна також долучився до команди Iris Cosmo. Одним із напрямів його діяльності є дитяча психологія та травмотерапія.

— Під час зустрічі ми досліджували сформовані з дитинства установки. Спостерігали, як ставилися до грошей батьки, бабусі і дідусі, що про них казали. На підсвідомому рівні це дуже впливає на вашу взаємодію з фінансами.

У багатьох людей є страх відсутності грошей, або навіть можливості мати їх у майбутньому. Через це відбуваються так звані фінансові «витоки», імпульсивні покупки чи навпаки – жорсткі заощадження.

Знайомо? Так от це також можна все пояснити за допомогою психології, — стверджує Олексій Гелюх.

Все пов’язано

Під час «грошового» тренінгу у присутніх з’явилося багато дотичних запитів: залежність, дитячо-батьківські відносини, довіра до світу, контейнерування або стримування емоцій і почуттів. Останнє часто виникає, коли людина вдається до стратегії уникнення, при цьому переживаючи посттравматичний синдром.

— Цикл уникнення зашитий в нашій ментальності, — відзначає психотерапевт. – Наприклад, жінка втратила дитину. Що вона чує на це? “Чому ти постійно згадуєш, ще народиш, не переймайся”. Це поштовх для уникнення. Але ти маєш право на своє горе. Тому багато проблем можна вирішити, якщо дозволити прожити емоції і не залишати свої травми напризволяще.

Дитяча психологія: коли варто звернутися до спеціаліста?

Окрема важлива тема – діти, підлітки, взаємовідносини між поколіннями. Дитина потребує роботи зі спеціалістом, якщо в її поведінці є тривога, страх, агресія, неконтрольовані реакції. Емоціями діти сигналізують про якусь потребу чи травму.

— А часто буває і таке, — каже Олексій Гелюх, — коли вчителі і батьки приводять до кабінету психолога проблемного підлітка, а залишаються там самі. Насправді я люблю працювати з підлітками, бо вони дуже рефлексивні. Це вік, коли ти готовий брати нове, руйнуєш і перебудовуєш цінності. Це покоління іншої системи. Вони прямо кажуть «Мені ти не подобаєшся, бо ти токсичний» і йдуть із цих стосунків геть. А нас навчали терпіти.

Чому варто звернутися до психолога?

На індивідуальні сесії до психотерапевтів приходять і подружжя, і окремі люди, які пережили зраду, знецінення, домашнє насилля, втрату, сексуальне насильство. Доволі частим запитом є психологічна підтримка, коли людина наважується піти зі стосунків. У такому випадку терапія може допомогти якомога швидше подолати стрес і продовжити повноцінно жити.

Коли людина психологічно здорова, вона гармонійна, в балансі і щаслива. Вже науково доведено, що пригнічений стан і не вивільнені емоції можуть спровокувати серйозні захворювання різних систем і внутрішніх органів людини. А ін’єкції і пластичні операції не додадуть краси зовнішньої, якщо в очах смуток і безнадія.

Підставою звернутися до психолога є багато «дзвіночків», якими наш організм сигналізує про збій:

Порушення сну,

Хронічна втома,

Постійна тривога або страх,

Напади агресії,

Проблеми у стосунках,

Фізичні симптоми (головний біль, зниження імунітету).

Спеціаліст працює з клієнтом тонко і делікатно. На перших сеансах важливо встановити контакт, атмосферу довіри і безпеки. Поступово людина починає аналізувати ту чи іншу ситуацію, ставити собі запитання, рефлексувати і знаходити відповіді.

Психологи стверджують, що людина, яка вже проходила терапію, швидше і не так болісно виходить зі складних обставин, не занурюється у проблему, а відпускає її, не псує стосунків із близькими.

Часто навіть одного сеансу достатньо, щоб пропрацювати запит і спокійно жити далі. Якщо ж проблема складніша, в терапію доведеться ввійти на довше і більш глибинно. Крім того, за потреби психолог направляє пацієнта до психіатра, який призначає медикаментозне лікування.

— Впізнати людину, яка проходить чи вже пройшла терапію, доволі легко, — відзначає Наталія Галецька. – Вона частіше всміхається, у неї сяють очі, налагоджуються стосунки, покращуються інші сфери. Вона живе в моменті і насолоджується цим. І тоді подруги починають питати: слухай, що з тобою відбувається?

А Олексій Гелюх додає:

– В психології, соціальній роботі є правило п’яти дотиків: коли ви працюєте з психологом чи психотерапевтом, мінімум п’ятеро людей навколо починають змінюватися. Бо змінюєтеся ви. З вами вже старі моделі не спрацьовують. Люди, для яких ви важливі і маєте цінність, почнуть змінюватися разом з вами. Інші будуть намагатися повернути вас у попередній стан, а потім від безсилля підуть, і їх потрібно відпустити. Тож змінити можна все — було б бажання.

За графіком групових занять із психологами, а також іншою корисною інформацією від медичного центру “Ірис Космо” можна стежити на сторінках у соціальних мережах: Instagram та Facebook.

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Лариса Липкань, Varosh

Фото надані Ірис Космо