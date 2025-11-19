Хірургічна процедура, спрямована на відновлення контурів і тонусу шкіри при віковому опущенні м’яких тканин називається кругова підтяжка обличчя ціна такого втручання залежить від обсягу процедури та низки інших індивідуальних факторів. Результат операції значною мірою залежить від техніки фахівця, але не менш значущою є правильна підготовка зі сторони пацієнта.
Під час першої зустрічі лікар:
На цьому етапі важливо надати інформацію про перенесені захворювання, алергії, прийом ліків, наявність імплантів або попередніх операцій на обличчі.
За 2–3 тижні до фейсліфтингу проводяться стандартні клінічні дослідження: загальний і біохімічний аналізи крові, коагулограма, ЕКГ, консультація терапевта або анестезіолога, за потреби — огляд дерматолога чи ендокринолога.
За 2–3 тижні до операції рекомендується:
Все це покращує оксигенацію тканин і зменшує ризик післяопераційних ускладнень.
За тиждень до втручання необхідно:
Чиста, не подразнена шкіра забезпечує рівне загоєння і мінімальні рубці.
У день втручання пацієнт повинен:
Перед початком хірург проводить розмітку ліній підтяжки, фотографування для медичної документації і ще раз уточнює усі деталі втручання.
У день процедури пацієнт не зможе самостійно керувати автомобілем, тому необхідно забезпечити супровід до клініки та після виписки. Вдома бажано підготувати зручне місце для відпочинку з піднятим узголів’ям, що допоможе зменшити набряки. На перші дні потрібно мати можливість тримати легку дієту, робити прохолодні компреси й приймати препарати, призначені хірургом..
Підготовка до кругової підтяжки обличчя — важлива частина безпечного і прогнозованого результату.
