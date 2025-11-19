Facebook
Як підготуватись до кругової підтяжки обличчя: чек-лист пацієнта

19 Листопада 2025 26

Хірургічна процедура, спрямована на відновлення контурів і тонусу шкіри при віковому опущенні м’яких тканин називається кругова підтяжка обличчя ціна такого втручання залежить від обсягу процедури та низки інших індивідуальних факторів. Результат операції значною мірою залежить від техніки фахівця, але не менш значущою є правильна підготовка зі сторони пацієнта.

1. Консультація з пластичним хірургом

Під час першої зустрічі лікар:

На цьому етапі важливо надати інформацію про перенесені захворювання, алергії, прийом ліків, наявність імплантів або попередніх операцій на обличчі.

1

2. Передопераційне обстеження

За 2–3 тижні до фейсліфтингу проводяться стандартні клінічні дослідження: загальний і біохімічний аналізи крові, коагулограма, ЕКГ, консультація терапевта або анестезіолога, за потреби — огляд дерматолога чи ендокринолога.

3. Корекція способу життя

За 2–3 тижні до операції рекомендується:

Все це покращує оксигенацію тканин і зменшує ризик післяопераційних ускладнень.

4. Догляд за шкірою перед операцією

За тиждень до втручання необхідно:

Чиста, не подразнена шкіра забезпечує рівне загоєння і мінімальні рубці.

5. Підготовка до операційного дня

У день втручання пацієнт повинен:

Перед початком хірург проводить розмітку ліній підтяжки, фотографування для медичної документації і ще раз уточнює усі деталі втручання.

Fleur Kaan W4dj3mshhq0 Unsplash

6. Організаційні моменти

У день процедури пацієнт не зможе самостійно керувати автомобілем, тому необхідно забезпечити супровід до клініки та після виписки. Вдома бажано підготувати зручне місце для відпочинку з піднятим узголів’ям, що допоможе зменшити набряки. На перші дні потрібно мати можливість тримати легку дієту, робити прохолодні компреси й приймати препарати, призначені хірургом..

Підготовка до кругової підтяжки обличчя — важлива частина безпечного і прогнозованого результату.

# Goldlaser # блефаропластика # кругова підтяжка обличчя # ліпофілінг # опущення м’яких тканин # підтяжка # підтяжка чола # підтяжка шиї # пластична хірургія

