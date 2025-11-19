Хірургічна процедура, спрямована на відновлення контурів і тонусу шкіри при віковому опущенні м’яких тканин називається кругова підтяжка обличчя ціна такого втручання залежить від обсягу процедури та низки інших індивідуальних факторів. Результат операції значною мірою залежить від техніки фахівця, але не менш значущою є правильна підготовка зі сторони пацієнта.

1. Консультація з пластичним хірургом

Під час першої зустрічі лікар:

оцінює стан шкіри, еластичність, розташування жирових пакетів і ступінь птозу тканин;

визначає показання до операції та можливу необхідність супутніх втручань (підтяжка шиї, ліпофілінг, блефаропластика);

пояснює очікуваний результат і потенційні обмеження.

На цьому етапі важливо надати інформацію про перенесені захворювання, алергії, прийом ліків, наявність імплантів або попередніх операцій на обличчі.

2. Передопераційне обстеження

За 2–3 тижні до фейсліфтингу проводяться стандартні клінічні дослідження: загальний і біохімічний аналізи крові, коагулограма, ЕКГ, консультація терапевта або анестезіолога, за потреби — огляд дерматолога чи ендокринолога.

3. Корекція способу життя

За 2–3 тижні до операції рекомендується:

припинити куріння — нікотин знижує мікроциркуляцію й уповільнює загоєння;

виключити алкоголь, що впливає на згортання крові;

уникати прийому препаратів, які розріджують кров (аспірин, ібупрофен, вітамін E, риб’ячий жир);

підтримувати стабільний питний режим і повноцінне харчування з достатньою кількістю білка.

Все це покращує оксигенацію тканин і зменшує ризик післяопераційних ускладнень.

4. Догляд за шкірою перед операцією

За тиждень до втручання необхідно:

виключити агресивні косметичні процедури (пілінги, лазер, ін’єкції);

утриматися від засмагання або солярію;

перейти на нейтральний догляд зі зволоженням і сонцезахистом;

у разі схильності до набряків — обговорити з лікарем можливість короткого курсу венотоніків.

Чиста, не подразнена шкіра забезпечує рівне загоєння і мінімальні рубці.

5. Підготовка до операційного дня

У день втручання пацієнт повинен:

бути натщесерце (не їсти і не пити протягом 6 годин перед наркозом);

прийти без макіяжу, кремів і прикрас;

прибрати волосся у вільну зачіску або косу, не використовувати засоби для укладання;

взяти із собою результати обстежень.

Перед початком хірург проводить розмітку ліній підтяжки, фотографування для медичної документації і ще раз уточнює усі деталі втручання.

6. Організаційні моменти

У день процедури пацієнт не зможе самостійно керувати автомобілем, тому необхідно забезпечити супровід до клініки та після виписки. Вдома бажано підготувати зручне місце для відпочинку з піднятим узголів’ям, що допоможе зменшити набряки. На перші дні потрібно мати можливість тримати легку дієту, робити прохолодні компреси й приймати препарати, призначені хірургом..

Підготовка до кругової підтяжки обличчя — важлива частина безпечного і прогнозованого результату.

