Як компанії можуть зупинити плинність кадрів за допомогою всього одного інструменту?

Плинність кадрів — проблема, яка може мати серйозні наслідки для успіху та стабільності сучасних компаній. Особливо молодих гравців на ринку!

Однак, є інструмент, який здатен змінити цю ситуацію на краще, і це — освіта співробітників, яка може втілюватись у форматі корпоративного навчання. Це стратегічний підхід, який не лише підвищує кваліфікацію працівників, але й допомагає підвищувати їхню лояльність до компанії та залученість в процеси.

Про те, чому корпоративна англійська є ефективною в боротьбі з плинністю кадрів та на які напрямки роботи та ознаки компанії вона може вплинути розповідають експерти Grade Education Centre!

Конкурентоспроможність та імідж компанії

Освіта в широкому сенсі — це win-win стратегія для всіх, адже співробітник отримує цінні навички для подальшого карʼєрного зростання та збільшення окладу, а компанія — лояльного працівника, якому можна дати відповідальнішу та вищу роль.

Ми розглянемо вивчення саме англійської мови, адже це неймовірно універсальний варіант для компаній, навіть, якщо вони поки що не ведуть міжнародних комунікацій!

Отже, компанія, співробітники якої володіють англійською мовою на високому рівні, має багато можливостей для розвитку. В першу чергу — це шанс виводити продукт на міжнародний ринок або ж співпрацювати з іноземними партнерами.

Своєю чергою, такі показники підвищують рівень якості вашого продукту й в очах клієнтів, адже сильний авторитет та імідж компанії мають неабиякий вплив на них.

Привабливість для талановитих кадрів

На ринку праці кандидати також роблять свій вибір, і найчастіше обирають ті компанії, які пропонують програми навчання, наставництво або інші форми підтримки.

Адже не секрет, що отримувати конкурентну заробітну плату так само важливо, як і мати можливість для самореалізації.

Згуртованість колективу

Чи обʼєднує щось краще, аніж спільна справа та співпраця в комфортних умовах?

Корпоративне навчання — це чудова можливість для співробітників не тільки підвищити кваліфікацію, а й краще пізнати інших працівників. Це позитивно впливає на атмосферу в колективі, адже дружнє спілкування з колегами покращує ставлення до роботи та продуктивність компанії.

Відданість працівників

Корпоративне навчання дозволяє створити середовище, в якому співробітники відчувають готовність компанії інвестувати в їх розвиток.

Цей принцип стимулює спеціалістів залишатися в організації довше та знижує ймовірність того, що вони шукатимуть нові можливості в інших бізнесах.

Тут все просто: колектив розуміє та бачить, що компанія зацікавлена в їх професійному та особистісному розвитку, прагне надати якомога більше простору для нових звершень, а отже — вона надійна та турботлива.

Таким чином, корпоративне навчання стає одним з основних інструментів для підвищення мотивації. Ба більше, саме лояльність та мотивація співробітників впливає на плинність кадрів. Звісно, це не єдиний чинник, але в комплексі з іншими заходами англійська дає чудовий результат!

Який вигляд може мати корпоративне навчання?

Зʼясувавши, що імплементування корпоративного навчання — дієвий інструмент, постає питання — який вигляд воно може мати?

Його вплив на ваш колектив можна буде оцінити за умови, що саме навчання реально корисне. Крім того, жоден керівник не хоче витрачати ресурси на непрофесійні послуги для компанії.

Отож, якість навчання та зручність формату — важливі пункти. Чим цікавішим та актуальнішим для колективу буде навчання — тим більше вони цінуватимуть таку можливість.

Курс, який стане зручним для колективу дозволяє:

навчатися в будь-якій частині дня, навіть в обідню перерву,

змінити викладача, якщо виникне потреба,

адаптувати матеріал під професію чи сферу діяльності,

навчатись в онлайн або офлайн-форматі,

обирати тривалість уроків та розклад.

Чим більше кастомізації пропонує той чи інший провайдер курсів — тим краще та ефективніше проходитиме ваше навчання.

Тож як вже було зазначено, інвестиції в навчання своїх співробітників зменшують потребу в постійному наборі нових кадрів. Це, своєю чергою, надає можливість зберігати стабільний колектив та зосередитися на довгострокових задачах і перспективах розвитку.

Отже, звернувшись із запитом на корпоративне навчання з метою припинення плинності кадрів — отримаєте набагато більше. А якщо поєднати такий захід з іншими доречними — зможете забути про цю проблему.

Відтак, ви надасте співробітникам можливість особистісного та професійного розвитку, покращите атмосферу в колективі та зміцните командний дух. У перспективі, все це вплине на загальний розвиток компанії.

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