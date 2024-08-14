Вибір меблів за стилем: на що орієнтуватися

Дизайнери інтер’єру радять підбирати меблі для квартири чи дому в одному стилі. Це дозволить створити гармонійний та затишний простір. Але на якому стилі зупинитися і як точно розпізнати предмети інтер’єру, що належать саме до нього?

Один із варіантів – підібрати меблі з однієї колекції певного виробника чи продавця. Так, меблевий магазин Obstava пропонує більше ніж 10 колекцій, де зібрано вироби одного стилю, що створені з одних і тих самих матеріалів.

Хочете знати про стилі у меблях більше? Читайте наш матеріал.

Різноманіття стилів інтер’єру

Ось короткий огляд основних стилів меблів і, відповідно, інтер’єрів, які за допомогою них створюються:

Класичний – використовує витончені деталі, різьблення, багаті декоративні елементи. Тут широко застосовуються дерево високої якості, часто з полірованою поверхнею, та важкі тканини (оксамит, наприклад). Перевага надається теплим насиченим кольорам. Модерн – відрізняється гладкими чистими лініями та мінімалізмом. Тут перевага надається нейтральним тонам із яскравими акцентами у вигляді аксесуарів і декору. Скандинавський – відображення мінімалізму і функціональності. Переважає використання світлого дерева і натуральних тканин. Основні кольори – білий, сірий, пастельні відтінки. Скандинавські інтер’єри прикрашають переважно природне світло та живі рослини. Індустріальний (лофт) – основними матеріалами є бетон, дерево, цегла, метал. Відповідно, головні кольори – сірий усіх відтінків, чорний, коричневий. Меблі для лофту створюються відкриті та мінімалістичні, простих форм. Прованс – витончений романтичний стиль. Використовує меблі з пофарбованого дерева, вінтажні або з ефектом зістарення. Перевага надається кольорам білому і ліловому, а також квітковим принтам.

Це тільки основні та найпопулярніші стилі оформлення простору й інтер’єру. Є ще бохо, артдеко, хай-тек та ін.

Особисті переваги

Вибір стилю інтер’єру – справа смаку, рішення суто особисте або прийняте виходячи із побажань сім’ї. Тому рекомендується продивитися каталоги та зрозуміти, який варіант підійде саме вам за стилем життя, відчуттям красивого і поняттям про комфорт. Опустіть інформацію про тренди та орієнтуйтеся на власні відчуття. Адже вибір меблів за стилем – це важливий етап оформлення інтер’єру, який визначає загальний вигляд і атмосферу дому, де ви живете.