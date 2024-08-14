Вибір меблів за стилем: на що орієнтуватися

Дизайнери інтер’єру радять підбирати меблі для квартири чи дому в одному стилі. Це дозволить створити гармонійний та затишний простір. Але на якому стилі зупинитися і як точно розпізнати предмети інтер’єру, що належать саме до нього?
Один із варіантів – підібрати меблі з однієї колекції певного виробника чи продавця. Так, меблевий магазин Obstava пропонує більше ніж 10 колекцій, де зібрано вироби одного стилю, що створені з одних і тих самих матеріалів.
Хочете знати про стилі у меблях більше? Читайте наш матеріал.
Ось короткий огляд основних стилів меблів і, відповідно, інтер’єрів, які за допомогою них створюються:
Це тільки основні та найпопулярніші стилі оформлення простору й інтер’єру. Є ще бохо, артдеко, хай-тек та ін.
Вибір стилю інтер’єру – справа смаку, рішення суто особисте або прийняте виходячи із побажань сім’ї. Тому рекомендується продивитися каталоги та зрозуміти, який варіант підійде саме вам за стилем життя, відчуттям красивого і поняттям про комфорт. Опустіть інформацію про тренди та орієнтуйтеся на власні відчуття. Адже вибір меблів за стилем – це важливий етап оформлення інтер’єру, який визначає загальний вигляд і атмосферу дому, де ви живете.