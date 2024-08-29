Від ідеї до франшизи: як закарпатська дитяча “Академія успіху” підкорює українські міста

Минулого тижня садочок повного та неповного дня “Академія успіху” відзначив 5 річницю. Усе починалося з Мукачева, а вже сьогодні заклад представлений у різних куточках України. Інноваційні ідеї в освіті та їх втілення; авторські програми, розроблені засновницею закладу; навчання спрямоване на різносторонній розвиток дітей; франшиза, що дає готове рішення для старту бізнесу — про це та більше у матеріалі.

Катерина Лабош, засновниця дитячої “Академії успіху”, завжди мріяла змінити систему освіти та створити щось незвичайне для дітей. Її метою було допомогти дітям через проєктну діяльність пізнавати складні речі, роблячи це простими й доступними методами. Так з’явилися перші курси Академії. Діти тут вивчають основи біології, зоології, фізики, хімії у простій формі, що дозволяє їм краще засвоювати знання.

Через два роки Катерина зрозуміла, що Академія не може фізично охопити всіх охочих. Тому виникла ідея створити дитячий садочок і масштабуватися. Переїхавши в більше приміщення, Академія відкрила садочок неповного дня.

Основна мета Катерини, як засновниці — забезпечити дітей не лише знаннями, але й щасливим дитинством. Вона з командою створює міцний фундамент, який допомагає дітям легше навчатися в школі та розвивати себе як особистість. Академія спрямована на те, щоб малеча не боялася проявляти себе, а навпаки – розкривала свої таланти та розвивала їх ще більше.

Наразі “Академія Успіху” працює за авторською програмою, розробленою Катериною Лабош. Її навчання базується на практиці та проєктній діяльності. Діти мають можливість спостерігати, створювати, пробувати й робити помилки, на яких вони вчаться. Важливою частиною програми є те, що дітям показують: навіть якщо щось не виходить з першого разу, додаткові зусилля принесуть результат.

Історія франшизи Академії Успіху почалася ще з моменту її заснування. Багато батьків та вчителів, захоплюючись діяльністю Академії, бажали, щоб подібний заклад з’явився і в їхньому місті. За два роки Академія Успіху відкрилася в Іршаві, Ужгороді, Одесі, Хусті, Перечині. У серпні відкрили заклад у Вінниці й готують відкриття у Львові. Катерина забезпечує повний супровід франшизи, допомагаючи навіть тим, хто не має досвіду в бізнесі.

Дитяча Академія Успіху використовує різні світові методики виховання, поєднуючи їх для того, щоб надати дітям найкраще. Дітям пропонуються різні види діяльності, екскурсії, ігри, які дозволяють їм спробувати себе в різних ролях і розвивати свої здібності.

Катерина з командою не зупиняються на досягнутому. Вони розробляють нові курси та програми, які вперше будуть впроваджені в Україні. Їх амбітні плани спрямовані на те, щоб Академія Успіху була присутня в кожній області та місті України. Вже з нового навчального року ці програми будуть використовуватися в навчально-виховній роботі Академії та поширюватимуться через франшизу по всій країні.

У найближчих планах переїзд на нову, ще масштабнішу локацію у Мукачеві та нові навчальні програми, що змінюватимуть й надалі підхід до освіти в Україні, роблячи її цікавою, практичною та доступною для кожної дитини.

Інстаграм Академії Успіху: https://www.instagram.com/academiya_uspikhy/

Більше про франшизу: https://www.instagram.com/franchising_academiya/

Марія Расчупкіна для Varosh

Фото надані АУ

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