Українська солодка здоба: перевірені рецепти

Випічка займає особливе місце в кулінарній традиції нашої країни. Пампушки, ватрушки, хліб — це класичні рецепти української кухні, які вже полюбилися мільйонам людей по всьому світу. Секрет їх успіху простий: свіжі продукти, правильні пропорції та дрібка любові до тих, кому готуєш. Тримай кілька рецептів солодкої здоби, щоб радувати близьких та поширювати національні традиції.

Що означає «здоба»?

Здобна випічка — це вироби з тіста, в яке обов’язково додають молоко, яйця, цукор та жири (масло, маргарин, олію, сметану або вершки). Готова випічка виходить пухкою, ароматною та дуже ніжною. Вона довше залишається м’якою та смачною, ніж пісна.

В українській кулінарній традиції готують такі здобні солодкі страви: паска, калита, коровай, шишки, пиріжки та пироги з різними начинками, рулети, плетінки, булочки. Ними прикрашають святковий стіл та готують на щодень.

Ватрушки з кисломолочним сиром

Сирні ватрушки — це чудовий варіант до чаю, кави, молока, на десерт, в дорогу або на гостинець. Для їх приготування тобі знадобиться:

пшеничне борошно — 500 г;

пресовані «Львівські дріжджі» — 21 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 80 г;

вершкове масло — 100 г;

яйця — 1 шт.;

молоко — 200 г;

ванільний цукор — 10 г.

Замішай еластичне однорідне тісто та залиш його відпочити на 30 хвилин, потім обімни та залиш ще на 30–40 хвилин, щоб воно підійшло. Тим часом змішай 350 г кисломолочного сиру, 100 г родзинок, 100 г цукру, одне яйце та 1 ч. л. апельсинової цедри. Можна зробити це руками або використати блендер, щоб отримати ніжну та однорідну масу.

З тіста сформуй круглі палянички однакового розміру, зроби по центру склянкою заглиблення під начинку, та виклади її. Дай виробам піднятися, змасти яйцем та відправ в розігріту до 180°C духовку на 20–25 хвилин.

Дай готовим ватрушкам охолонути та подавай до столу. Навіть через 2–3 дні вони зберігають свій глибокий смак та аромат.

Солодкі пампушки

Про солоні часникові пампушки ти, напевне, вже знаєш, а от солодки варіант цієї страви знайомий далеко не всім. Для приготування тобі знадобиться:

борошно — 500 г;

пресовані «Львівські дріжджі» — 42 г;

сіль — 5–6 г;

цукор — 100 г;

масло — 50 г;

молоко — 150 мл;

яйця — 3 шт.;

ванільний цукор.

Замішай еластичне тісто, дай йому підійти в теплому місці без протягів. Для начинки візьми 200–300 г вишневих ягід без кісточки. Коли тісто підійде, поділи його на кульки вагою 40–50 г. Розкатай кожну з них та поклади всередину вишню, щільно заліпи та склади на дошку посипану борошном.

Для смаження візьми глибоку посудину, налий в неї олію, розігрій та смаж пампушки до золотистої скоринки. Готові вироби витягни та залиш на кілька хвилин на паперовому рушнику, щоб видалити залишки олії. Прикрасити пампушки можна цукровою пудрою горішками або глазур’ю. Страва чудово смакує, як теплою, так і холодною.

