У Мукачеві відкрили оновлену дитячу Академію Успіху – сучасний простір для розвитку та навчання дітей

У неділю, 27 жовтня, на вулиці Немировича-Данченка зібралася понад сотня людей, аби першими побачити оновлену локацію садочка повного та неповного дня Дитяча Академія успіху – інноваційного освітнього простору для дітей.

Усі в очікуванні — хтось робить фото на згадку біля фотозони, дехто фіксує мить на відео, діти роблять веселу руханку з аніматорами, й кожен у захваті від масштабу події. Не буде перебільшенням сказати, що присутні ретельно стежили за процесом створення оновленої Академії успіху.

Підготовка до цього дня тривала багато місяців, а вчора двері нової Академії успіху відчинилися для дітей і батьків, не лише з сучасними приміщеннями, а й ще з більш насиченими програмами для навчання та особливим підходом до розвитку дитини. Тепер для навчання дітей відкрито вісім кабінетів; заняття проходитимуть за оновленим графіком з 8:00 до 19:00; діти мають змогу гратися на власній території Академії просто неба; зʼявилися нові заняття з гри на скрипці, фортепіано, вокалу, танців та програмування.

Академія Успіху продовжує розвивати свої принципи в освіті, орієнтуючись на проєктний підхід, що сприяє всебічному розвитку дитини та дозволяє кожному учневі вільно досліджувати світ знань.

Засновниця Академії Катерина Лабош, підкреслила, що цей оновлений центр став результатом тривалої роботи та високих стандартів якості: “Наша Академія створена для того, аби діти могли розвиватися гармонійно, в атмосфері, що спонукає до досліджень і творчості. Ми прагнемо допомогти кожній дитині знайти свій шлях до успіху та розкрити свої таланти й навчити їх не боятися своїх мрій та втілювати їх в реальність”.

Новий формат Академії передбачає різні можливості навчання для дітей віком від 1 до 12 років – як на умовах повного, так і неповного дня. Програми розроблені таким чином, аби інтегрувати важливі теми: енергія, природа та явища світу та інше – і в простій, доступній формі пояснювати їх дітям.

Адреса оновленої ДАУ: Мукачево, вул. Немировича-Данченка, 2а

Телефон: +380950191401

Інстаграм сторінка Академії: https://www.instagram.com/academiya_uspikhy/

Марія Расчупкіна, Varosh

Фото: Дитяча Академія успіху