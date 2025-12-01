Теплові насоси все частіше використовують як основне джерело тепла у приватних будинках та сучасних ЖК. Щоб зрозуміти різницю між типами систем та їхню ефективність, варто розглянути їхні конструктивні особливості. Приклади моделей і технічних характеристик зібрані у каталозі Air-conditioner.ua, де за потреби можна купити тепловий насос .

Основні типи теплових насосів

Сучасні виробники пропонують три основні типи систем. Кожен працює за принципом перенесення тепла, але має різні умови застосування та вимоги до монтажу.

Типи теплових насосів:

Повітря – повітря; Повітря – вода; Вода – вода.

Ці системи виконують однакову функцію, але використовують різні джерела тепла.

Теплові насоси повітря – повітря

Це найпопулярніший варіант для квартир, офісів і невеликих будинків.

Як працює:

Система забирає тепло з зовнішнього повітря і переносить його у приміщення. Влітку функціонує як кондиціонер.

Підходить для:

квартир;

кабінетів;

невеликих офісів;

магазинів.

Технічні особливості:

COP 2.5 4;

робота при морозах до мінус 15…25°С;

швидкий монтаж без підготовчих робіт;

можливість опалення і охолодження.

Цитата експерта:

«У більшості квартир достатньо системи повітря повітря. Вона монтується швидко і дає реальну економію вже після першого сезону», пояснює Владислав Рабодзей, консультант «Кондиціонери України».

Теплові насоси повітря – вода

Це рішення для повноцінного опалення будинку та гарячого водопостачання.

Як працює:

Тепло з повітря передається у водяну систему опалення. Підходить для радіаторів, теплої підлоги та фанкойлів.

Для яких об’єктів:

приватні будинки;

котеджі;

новобудови з теплою підлогою;

комерційні об’єкти.

Технічні особливості:

COP 3 5;

здатність обігрівати площі понад 100 м²;

можливість гібридної роботи з газовим або твердопаливним котлом;

мінімальні витрати на опалення.

Коментар спеціаліста:

«Для будинку, який хоче повністю відмовитись від газу, найкраще підходить система повітря вода. Вона працює стабільно і економно навіть у сильні морози», зазначає Андрій Павлюк, технічний експерт.

Теплові насоси вода – вода

Це найбільш ефективний, але і найбільш складний у реалізації тип теплового насоса.

Джерела тепла:

підземні води;

свердловини;

водойми;

геотермальні системи.

Підходить для:

великих приватних будинків;

підприємств;

об’єктів з високим тепловим навантаженням.

Переваги:

COP 4.5 6;

стабільна ефективність навіть під час сильних морозів;

низькі експлуатаційні витрати.

Важливо врахувати:

потреба у геологічному дослідженні ділянки;

буріння свердловин;

складніший проект монтажу.

Порівняльна таблиця

Тип Ефективність Складність монтажу Підходить для ГВП Повітря повітря Середня Низька Квартири, офіси Ні Повітря вода Висока Середня Будинки, котеджі Так Вода вода Дуже висока Висока Великі об’єкти Так

Як обрати тип теплового насоса

Для квартири

Підходить повітря – повітря.

Для приватного будинку

Оптимальним є варіант повітря – вода.

Для великих об’єктів

Ефективніший варіант вода вода, якщо є доступ до джерела тепла.

Кожен тип теплового насоса має свої переваги та особливості застосування. Правильний вибір залежить від умов об'єкта, джерела тепла та вимог до системи опалення.

