 Технології та експертність: як Astra-Dia задає стандарти в галузі лабораторної діагностики

Astra-Dia — одна з провідних лабораторій Закарпаття, яка понад десять років забезпечує жителів регіону медичними послугами. Сьогодні це розгалужена мережа лабораторних центрів, що допомагає пацієнтам і лікарям отримувати важливу інформацію для прийняття медичних рішень.

Ми поспілкувалися з генеральною директоркою Astra-Dia Нелею Лазар, аби дізнатися більше про основні етапи розвитку компанії, ключові цінності, інновації та підходи, які дозволяють лабораторії залишатися лідером у своїй галузі.

Що стало основною мотивацією для заснування Astra-Dia?

Основною мотивацією для заснування Astra-Dia було моє прагнення допомагати як людям, так і лікарям, забезпечуючи доступ до якісних лабораторних послуг. У 2008 році приватний лабораторний сервіс у нашому регіоні був майже відсутній, і багато людей не мали можливості отримати точні й надійні результати аналізів. Як фахівець із профільною освітою в галузі медичної лабораторної діагностики та багаторічним досвідом роботи, я бачила потребу у створенні лабораторії, яка могла б надати високоточні результати для пацієнтів і лікарів. Спершу я організувала роботу в невеликій лабораторії, де сама виконувала майже всі аналізи. Згодом я посилила свою команду новими фахівцями, оскільки аналізів за короткий період часу значно побільшало.

Ми також зосередилися на підтримці лікарів, надаючи їм достовірні лабораторні дані, необхідні для постановки діагнозів і вибору ефективного лікування. Створивши команду однодумців та впроваджуючи сучасні технології, ми змогли розвинути лабораторію та мережу забірних пунктів, забезпечуючи зручність і доступність наших послуг. Вважаю, що сьогодні Astra-Dia є лідером на ринку медичних лабораторних послуг на Закарпатті, і ми пишаємося тим, що допомагаємо людям дбати про своє здоров’я та підтримуємо лікарів у прийнятті важливих клінічних рішень.

Як змінилася компанія з моменту її заснування, і що ви вважаєте головним досягненням?

З моменту заснування Astra-Dia ми пройшли значний шлях, і наша компанія зазнала великих змін. У 2008 році це була лише одна лабораторія, яка щодня приймала 30-40 відвідувачів. Сьогодні ж ми розширилися до мережі, що включає 54 пункти забору біоматеріалу та чотири повноцінні лабораторні центри. Два з них розташовані в Ужгороді, ще по одному — у Мукачеві та Тячеві.

Одним із головних досягнень я вважаю створення сильної та згуртованої команди професіоналів, яка зараз налічує близько 200 осіб. Ці люди поділяють наші цінності та місію, і завдяки їхньому відданому підходу ми зуміли не лише впроваджувати новітні технології та забезпечувати високу якість послуг, але й зберегти стійкість та єдність у кризові часи.

Таким чином, ми зросли з однієї невеликої лабораторії до великої медичної мережі, яка обслуговує тисячі пацієнтів щодня, я пишаюся тим, що ми змогли досягти таких масштабів, зберігши при цьому наші ключові цінності та стандарти якості.

Які ключові цінності лежать в основі вашої роботи?

Ключові цінності, які лежать в основі нашої роботи в Astra-Dia, завжди були і залишаються незмінними.

Якість та точність: ми прагнемо надавати високоточні та надійні результати аналізів, використовуючи передові технології та найкраще обладнання.

Професіоналізм та компетентність: наша команда складається з досвідчених фахівців, які постійно підвищують свою кваліфікацію. Ми інвестуємо в навчання та розвиток наших співробітників, щоб завжди бути в курсі останніх досягнень у сфері лабораторної діагностики.

Турбота про пацієнтів: ставимо пацієнтів у центр всього, що робимо, забезпечуючи індивідуальний підхід, зручність і комфорт під час кожного візиту.

Етика та конфіденційність: дотримуємося високих етичних стандартів, забезпечуючи повну конфіденційність даних пацієнтів і збереження їхньої приватності. Це фундаментальна частина нашої довіри та репутації.

Інновації та розвиток: постійно шукаємо нові способи покращення наших послуг, впроваджуючи сучасні технології та інноваційні методи діагностики.

Стійкість та відповідальність: прагнемо бути соціально відповідальним бізнесом, який робить свій внесок у покращення здоров’я та добробуту нашої громади. Особливо в умовах війни. Ми надаємо безкоштовні лабораторні послуги військовослужбовцям та ветеранам, які перебувають на лікуванні у державних медичних закладах, з якими ми уклали відповідні меморандуми про співпрацю. Цей пакет безкоштовних послуг включає визначений перелік лабораторних досліджень, які не виконуються у цих закладах. Для військових, які звертаються поза межами цих закладів або з інших питань, ми можемо запропонувати спеціальні знижки на наші послуги. Це дозволяє нам підтримувати наших захисників, забезпечуючи їм необхідну допомогу в найбільш ефективний спосіб.

Ці цінності є основою нашого успіху і стимулом до подальшого розвитку.

Як ви забезпечуєте високу якість обслуговування та точність результатів аналізів у вашій лабораторії?

Ми розуміємо, наскільки важливо мати точні та надійні результати для прийняття клінічних рішень, тому впроваджуємо ряд заходів, які допомагають нам досягати найвищих стандартів якості.

Використовуємо найновіше лабораторне обладнання від провідних світових виробників – Roche, Sysmex, Euroimmun, Siemens. Наші лабораторії оснащені автоматизованими системами, які зменшують ризик людської помилки, забезпечують високу точність і швидкість проведення аналізів.

Впроваджуємо багаторівневу систему контролю якості на кожному етапі процесу – від збору біоматеріалу до видачі результатів. Наша лабораторія регулярно проходить внутрішні та зовнішні аудити, наприклад зовнішні контролі якості Riqas, Prevecal.

Розробили чіткі протоколи для всіх лабораторних процедур-СОП стандартні операційні процедури. Стандартизація дозволяє нам надавати послуги однаково високої якості у всіх наших лабораторних центрах. А регулярне калібрування та технічне обслуговування лабораторного обладнання є невід’ємною частиною нашої роботи.

Цінуємо зворотний зв’язок від наших клієнтів і лікарів, і постійно працюємо над удосконаленням наших послуг на основі їхніх відгуків. Це допомагає нам розуміти потреби наших клієнтів і реагувати на них оперативно.

Які інноваційні рішення та технології ви використовуєте для покращення діагностики та обслуговування пацієнтів?

Як я вже говорила, ми впроваджуємо автоматизовані аналізатори для проведення різних типів лабораторних досліджень, включаючи гематологічні, біохімічні та імунологічні тести. Це мінімізує ризик людської помилки, підвищує точність результатів та пришвидшує отримання аналізів.

Впровадили сучасну лабораторну інформаційну систему, що підвищує ефективність роботи лабораторії, скорочує час очікування результатів і забезпечує точне відстеження всіх етапів аналізу. Плануємо оновити та повністю автоматизувати клінічне дослідження сечі.

Також використовуємо передові методи молекулярної діагностики, такі як полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), для виявлення інфекційних агентів та генетичних мутацій. Ці методи забезпечують високу чутливість і специфічність діагностики, що особливо важливо для раннього виявлення захворювань.

Та розробляємо спеціалізовані програми скринінгу для різних груп пацієнтів, включаючи онкологічні програми, скринінг серцево-судинних захворювань та діабету.

Як ви забезпечуєте доступність та комфорт для ваших клієнтів під час проведення аналізів та отримання результатів?

Доступність та комфорт для наших клієнтів є пріоритетом у роботі Astra-Dia. У нас 54 пункти забору крові, розташованих у різних містах та населених пунктах Закарпатської області. Ми створюємо зручні зони очікування, використовуємо сучасне обладнання та дотримуємося високих стандартів гігієни та безпеки. Наш персонал завжди привітний і готовий надати необхідну підтримку та відповісти на будь-які запитання.

Розуміємо, що наші клієнти мають різний розклад, тому наші пункти забору працюють у зручний для пацієнтів час, включаючи ранкові та вечірні години, а також вихідні дні.

Додатково впровадили можливість попереднього замовлення послуг онлайн або за телефоном. Крім того, наші клієнти можуть отримувати результати аналізів через персональний кабінет на нашому веб-сайті. А для зручності, особливо людей похилого віку або тих, хто має обмежену мобільність, ми пропонуємо послугу виїзного забору крові, який є безкоштовним при замовленні аналізів на суму більше 1000 грн.

Також ми приділяємо особливу увагу нашим наймолодшим пацієнтам, створюючи умови, які роблять їхній досвід максимально комфортним та безстресовим. У наших пунктах забору крові облаштовані спеціальні дитячі куточки, де вони можуть погратися та відволіктися під час очікування.

Надаємо інформаційну підтримку через гарячу лінію, щоб забезпечити пацієнтів необхідною інформацією. Враховуючи мовне розмаїття нашого регіону, ми надаємо послуги кількома мовами, щоб забезпечити зрозумілість і доступність інформації для всіх пацієнтів.

Яким чином ви співпрацюєте з іншими медичними установами для забезпечення комплексного підходу до здоров’я ваших пацієнтів?

Співпраця з іншими медичними установами є важливою складовою нашої роботи в Astra-Dia, оскільки ми прагнемо забезпечити комплексний підхід до здоров’я наших пацієнтів.

Працюємо з різними медичними клініками на договірних засадах, де наші партнери виконують забір зразків на місці, а наші кур’єри забезпечують логістику та транспортування зразків до центральної лабораторії. Разом з медичними установами ми розробляємо та впроваджуємо спеціалізовані програми діагностики, такі як скринінг онкологічних захворювань, серцево-судинних захворювань, діабету та інших. Також долучаємося до спільних дослідницьких проєктів з іншими медичними установами та університетами.

Крім того, Astra-Dia організовує семінари, вебінари та конференції для лікарів і медичного персоналу, де обговорюються новітні методи діагностики, клінічні випадки та інші актуальні теми.

Співпрацюємо з фармацевтичними компаніями та медичними установами для проведення клінічних випробувань нових лікарських засобів, надаючи послуги лабораторної діагностики, що є невід’ємною частиною процесу розробки нових препаратів.

Взаємодія з іншими медичними установами сприяє обміну досвідом і знаннями, що є ключовим для розвитку медичних послуг у регіоні.

Що вас надихає у вашій роботі та які моменти приносять найбільше задоволення?

Мене надихає можливість щодня робити щось значуще для інших людей, впливаючи на їхнє здоров’я і якість життя. Усвідомлення того, що результати нашої роботи допомагають лікарям ставити точні діагнози і обирати ефективне лікування, мотивує нас розвиватися та вдосконалювати наші послуги. Кожен пацієнт, який довіряє нам своє здоров’я, додає нам сил та натхнення рухатися вперед.

Найбільше задоволення приносить позитивний результат нашої праці. Це відгуки вдячних пацієнтів, які отримали своєчасну допомогу завдяки точній діагностиці, і лікарів, які можуть ефективніше працювати завдяки нашим послугам. Особливу радість викликають моменти, коли ми впроваджуємо нові технології або інноваційні методи діагностики, і бачимо, як це покращує процеси та робить обслуговування більш зручним і доступним для пацієнтів.

Також я черпаю натхнення від роботи нашої команди. Ми разом долаємо виклики, підтримуємо один одного і дотримуємось високих стандартів якості – це справжнє задоволення. Ми створюємо не просто медичну лабораторію, а місце, де кожен пацієнт відчуває турботу і увагу, і це – найважливіший результат нашої роботи.

Як зміни на ринку медичних послуг вплинули на вашу компанію і як ви адаптуєтесь до цих змін?

Останніми роками пацієнти стали більш обізнаними щодо важливості якісної діагностики та необхідності регулярних лабораторних чекапів. Це збільшило попит на надійні й оперативні лабораторні дані. Ми відповідаємо на цей виклик, інвестуючи в сучасне обладнання, удосконалюючи автоматизовані системи аналізу та розширюючи нашу мережу пунктів забору крові.

Активно впроваджуємо сучасні цифрові рішення, такі як онлайн-замовлення аналізів, електронні результати, персональні кабінети пацієнтів на нашому вебсайті. Більше того, рухаємося до акредитації лабораторії на відповідність стандарту ДСТУ ISO 15189 та проводимо регулярно внутрішні аудити якості.

Постійно вдосконалюємо сервіс, забезпечуємо індивідуальний підхід до кожного пацієнта, створюємо комфортні умови в наших пунктах забору крові та лабораторіях, пропонуємо виїзні послуги та інші зручності, щоб задовольнити потреби клієнтів.

Під час пандемії ми швидко адаптувалися, запровадивши тести на COVID-19, забезпечивши безпечні умови для пацієнтів і персоналу.

Вірю, що постійний розвиток та адаптація до змін є ключем до успішного майбутнього нашої компанії.

Які фактори, на вашу думку, впливають на довіру клієнтів до лабораторних послуг?

Частково, я вже називала ці речі, але додам, що важливими елементами для довіри клієнтів до лабораторних послуг є: точність та надійність результатів; кваліфікація та професіоналізм персоналу; дотримання стандартів якості та безпеки; конфіденційність та захист даних; прозорість та інформування; оперативність та доступність; зворотній звʼязок.

Це те, чого ми неухильно дотримуємося і що дає нам конкурентну перевагу на ринку.

Яке місце займає соціальна відповідальність у діяльності вашої компанії?

Важливе. Ми активно впроваджуємо різноманітні ініціативи, щоб підтримувати суспільство.

Проводимо акційні лабораторні дослідження, організовуємо кампанії зі скринінгу для раннього виявлення захворювань. Це сприяє покращенню здоров’я населення та підвищенню обізнаності про важливість регулярних медичних перевірок (день цукрового діабету, боротьба з вірусними гепатитами і т.д.).

Робимо все можливе, аби зменшити вплив нашої діяльності на довкілля, включаючи утилізацію відходів відповідно до екологічних норм, і зменшення споживання ресурсів.

Надаємо спеціальні умови для пенсіонерів, осіб з інвалідністю та учасників бойових дій. Це може включати пільгові ціни на медичні послуги, особливі умови для обслуговування та інші форми підтримки, щоб забезпечити їм комфортний доступ до нашої лабораторії.

Активно займаємося волонтерською діяльністю та надаємо допомогу військовим і потерпілим від війни. Це може включати фінансову підтримку, надання нашого транспорту для логістики, надання ресурсів для допомоги тим, хто постраждав.

А ще ми дотримуємося високих стандартів етики у всіх аспектах нашої діяльності, забезпечуючи чесність у веденні бізнесу, прозорість у фінансових звітах і дотримання правових норм. Ми постійно серед сумлінних платників податків і вкотре підтвердили свою позицію, цього року знову отримавши золоту нагороду в цьому рейтингу.

Я переконана, що соціальна відповідальність є важливим аспектом нашої роботи і допомагає нам будувати позитивний імідж компанії та зміцнювати довіру наших клієнтів і партнерів.

Підсумовуючи нашу розмову, можна з упевненістю додати, що діяльність Astra-Dia виходить за межі стандартного бізнесу. Їх підхід базується не лише на професіоналізмі, а й на щирій турботі про людей. Astra-Dia це не тільки про послуги, а й про можливості для розвитку та інновації.

Сайт Astra-Dia: https://astra-dia.ua/

Фейсбук: https://www.facebook.com/ml.astradia

Інстаграм: https://www.instagram.com/astra_dia/

Марія Расчупкіна, Varosh

Фото: Astra-Dia