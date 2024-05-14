Гіалуронова кислота – це природна біологічна речовина, яка виробляється нашим організмом. Вона міститься у всіх сполучних тканинах, у склоподібному тілі ока, у суглобовій рідині та слині. Приблизно половина від загальної кількості цієї речовини міститься в шкірі й синтезується фібробластами дерми. З віком процес відтворення сповільнюється. Поповнити запаси допоможе сироватка з гіалуроновою кислотою та корекція харчування.

Зниження вироблення: вікові рамки та візуальні ознаки

Поступове уповільнення природного відтворення починається з 20 років. У 40 років рівень вироблення різко знижується, а до 50-ти він зменшується на третину.

У результаті відбуваються такі візуальні зміни:

опускаються куточки рота;

з’являється сітка дрібних мімічних зморщок;

покриви стають тьмяними;

виникає відчуття стягнутості та дискомфорт після вмивання;

знижується рівень еластичності та пружності.

Дієві косметичні засоби

Сироватка для обличчя з гіалуроновою кислотою здатна надати шкірі необхідну підтримку. Перейшовши за посиланням https://makeup.com.ua/brand/29953/ на сайт мультирегіонального інтернет-магазину MAKEUP, ви можете познайомитися з ефективними косметичними засобами з каталогу французького бренду La Roche-Posay. Пропоновані цією маркою сироватки надають комплексну дію:

забезпечують інтенсивне зволоження;

уповільнюють процеси старіння;

розгладжують рельєф;

коригують овал обличчя;

борються з в’ялістю й провисанням;

відновлюють природний колір;

прискорюють загоєння невеликих пошкоджень.

Вони підтримують нормальний водний баланс, а також мають певне вузьке призначення. Це освітлення пігментації, антивікова дія на різних етапах старіння шкіри, усунення запалень, відновлення пошкоджень.

Гіалуронова сироватка для обличчя застосовується як один з етапів щоденного догляду за шкірою. Починаємо з очищення й тонізації, а потім виконуємо її нанесення. Завершується процедура використанням зволожувального крему.

Нестача цієї речовини в зрілому віці відображається не тільки візуально, а й впливає на стан організму загалом. Наприклад, знижується зір, гірше працюють суглоби, погіршується дрібна моторика, повільніше загоюються ушкодження. У таких випадках пропонується симптоматичне лікування, але правильне харчування та необхідний догляд за шкірою також здатні поліпшити ситуацію.

Таблетки не допоможуть

Тепер буквально від усього є різні таблетки. Проковтнув ліки й природне вироблення відновилося, шкіра прийшла в норму, а загальний стан організму покращився. І головне, не потрібно щодня виконувати якісь косметичні маніпуляції та змінювати свій звичний раціон.

Але з гіалуроновою кислотою такий метод не працює. Ця речовина швидко руйнується в шлунку, тому вживання харчових добавок і таблеток не забезпечує значущого ефекту. Єдиним природним способом поповнення її запасів в організмі залишається харчування.

Коригуємо раціон

Пропонований перелік продуктів не слід сприймати як збалансовану дієту. Виберіть із нього те, що відповідає вашим смаковим вподобанням. А потім виключіть ті продукти, які вам протипоказані з різних причин.

Отже, до переліку рекомендованих продуктів входять листова зелень, шпинат, авокадо, соя, овочі, фрукти та ягоди червоного кольору, натуральне червоне вино в помірних кількостях, цитрусові, банани, мигдаль. З готових страв – холодець і наваристий м’ясний бульйон.

Поєднання різних форм

До складу косметичних засобів гіалурон входить у різних варіантах, але найбільшу кількість позитивних відгуків заслужили сироватки з високомолекулярною та низькомолекулярною гіалуроновою кислотою. Розберемося як вони діють:

Низькомолекулярна. Має невеликі молекули. Вони не тільки здатні самі проникати в глибокі шари епідермісу, а й транспортують туди інші складові. Підвищують еластичність і пружність, стимулюють природні процеси, збільшують щільність покривів.

Високомолекулярна. Складається з молекул великого розміру. Вони не можуть проникати в глибокі шари і діють на поверхні. Створюють гідрофільну плівку, яка перешкоджає втратам вологи і прискорює загоєння невеликих пошкоджень.

Очевидно, що поєднання у складі сироваток високомолекулярної та низькомолекулярної гіалуронової кислоти забезпечує поверхневе та глибинне зволоження, а також значно розширює можливості таких продуктів.