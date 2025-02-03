Свято кохання та смачних вражень в Ужгороді: HolyPizza дарує незабутні емоції та шанс виграти 5000 гривень

Смачна їжа та драйвові емоції – такою буде атмосфера цього лютого в HolyPizza — улюбленому закладі на мальовничій набережній. Тут упродовж дня можна насолодитися піцою, суші, італійськими стравами та навіть сніданками, які готують без часових обмежень. Для гостей підготували одразу дві святкові акції – розіграш 5 000 гривень до Дня Святого Валентина серед закоханих і танцювальний челендж із BlitzDanceStudio.
HolyPizza об’єдналася з BlitzDanceStudio, щоб створити особливий танцювальний флешмоб для всіх, хто любить музику, рух та смачну їжу.
Як взяти участь?
Будуть обирані 2 переможців в двох номінаціях, кожен отримає 5 000 грн:
«Профі на максимумі» – 5 000 грн для тих, хто покаже професійний рівень танцю.
«Фан і кайф» – 5 000 грн для тих, хто танцює просто заради задоволення.
Флешмоб триває до 1 березня.
HolyPizza створила особливу фотозону з Купідоном, біля якої можна зробити романтичне фото чи відео та взяти участь у розіграші сертифіката на 5 000 грн.
Як взяти участь?
15 лютого переможець отримає сертифікат на 5 000 грн, який можна використати на страви в закладі або на доставку.
HolyPizza чекає вас за адресою:
Ужгород, сквер Лаборця, 3 (Набережна Незалежності)
Телефон: +380 73 520 95 05
Instagram: @HolyPizza
Святкуйте День закоханих по-особливому – з атмосферою, смаками та емоціями від HolyPizza!