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Свято кохання та смачних вражень в Ужгороді: HolyPizza дарує незабутні емоції та шанс виграти 5000 гривень

3 Лютого 2025 26

Смачна їжа та драйвові емоції – такою буде атмосфера цього лютого в HolyPizza — улюбленому закладі на мальовничій набережній. Тут упродовж дня можна насолодитися піцою, суші, італійськими стравами та навіть сніданками, які готують без часових обмежень.  Для гостей підготували одразу дві святкові акціїрозіграш 5 000 гривень до Дня Святого Валентина серед закоханих і танцювальний челендж із BlitzDanceStudio.

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«Танцюй із HolySushi» – флешмоб для любителів руху та гарного настрою

HolyPizza об’єдналася з BlitzDanceStudio, щоб створити особливий танцювальний флешмоб для всіх, хто любить музику, рух та смачну їжу.

Як взяти участь?

Будуть обирані 2 переможців в двох номінаціях, кожен отримає 5 000 грн:
«Профі на максимумі» – 5 000 грн для тих, хто покаже професійний рівень танцю.
«Фан і кайф» – 5 000 грн для тих, хто танцює просто заради задоволення.

Флешмоб триває до 1 березня.

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«Cupid’s Hot Spot» – шанс виграти 5 000 гривень на улюблені страви

HolyPizza створила особливу фотозону з Купідоном, біля якої можна зробити романтичне фото чи відео та взяти участь у розіграші сертифіката на 5 000 грн.

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Як взяти участь?

15 лютого переможець отримає сертифікат на 5 000 грн, який можна використати на страви в закладі або на доставку.

HolyPizza чекає вас за адресою:
Ужгород, сквер Лаборця, 3 (Набережна Незалежності)
Телефон: +380 73 520 95 05
Instagram: @HolyPizza

Святкуйте День закоханих по-особливому – з атмосферою, смаками та емоціями від HolyPizza!

 

 

 

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