Свято кохання та смачних вражень в Ужгороді: HolyPizza дарує незабутні емоції та шанс виграти 5000 гривень

Смачна їжа та драйвові емоції – такою буде атмосфера цього лютого в HolyPizza — улюбленому закладі на мальовничій набережній. Тут упродовж дня можна насолодитися піцою, суші, італійськими стравами та навіть сніданками, які готують без часових обмежень. Для гостей підготували одразу дві святкові акції – розіграш 5 000 гривень до Дня Святого Валентина серед закоханих і танцювальний челендж із BlitzDanceStudio.

«Танцюй із HolySushi» – флешмоб для любителів руху та гарного настрою

HolyPizza об’єдналася з BlitzDanceStudio, щоб створити особливий танцювальний флешмоб для всіх, хто любить музику, рух та смачну їжу.

Як взяти участь?

Замовляйте доставку улюбленої піци чи суші (або завітайте до закладу й візьміть слайс).

Зніміть танцювальне відео – можна самому, з друзями чи навіть разом із домашнім улюбленцем. Важливо, щоб у кадрі було замовлення з HolyPizza .

HolyPizza Опублікувати ролик у Instagram Stories з відміткою @HolyPizza та хештегом #HolyDance .

Відзначайте друга, який теж любить танці та смачну їжу.

Будуть обирані 2 переможців в двох номінаціях, кожен отримає 5 000 грн:

«Профі на максимумі» – 5 000 грн для тих, хто покаже професійний рівень танцю.

«Фан і кайф» – 5 000 грн для тих, хто танцює просто заради задоволення.

Флешмоб триває до 1 березня.

«Cupid’s Hot Spot» – шанс виграти 5 000 гривень на улюблені страви

HolyPizza створила особливу фотозону з Купідоном, біля якої можна зробити романтичне фото чи відео та взяти участь у розіграші сертифіката на 5 000 грн.

Як взяти участь?

Завітати до HolyPizza з 1 по 14 лютого та зробити фото біля святкового Купідона.

Поділитися фото чи відео у Instagram Stories із відміткою акаунта закладу – @HolyPizza .

Позначайте друга або кохану людину, щоб передати їм святковий настрій.

15 лютого переможець отримає сертифікат на 5 000 грн, який можна використати на страви в закладі або на доставку.

HolyPizza чекає вас за адресою:

Ужгород, сквер Лаборця, 3 (Набережна Незалежності)

Телефон: +380 73 520 95 05

Instagram: @HolyPizza

Святкуйте День закоханих по-особливому – з атмосферою, смаками та емоціями від HolyPizza!