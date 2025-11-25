Мабуть, кожен з нас хоч раз стикався з ситуацією, коли разом з електрикою зникає можливість користуватися благами цивілізації. Є речі, відсутність яких можна перечекати, наприклад, кондиціонер влітку, швидкісний інтернет-зв’язок. Відсутність іншого може шкодити здоров’ю та привести до матеріальних збитків. Саме до цієї категорії належить опалення. Як забезпечити стабільну роботу опалювальних систем, коли відсутня електрика, ми запитали в експертів компанії ВЕНКОН. На основі їх порад ми підготували цей матеріал.

Як без світла забезпечити електрикою котел опалювання?

Сучасні системи опалення часто потребують електроенергії для роботи циркуляційного насоса, котла з електронною системою запалювання та контролерами. Щоб задовольнити потреби, ринок пропонує декілька інструментів, які надають можливість при відключенні стаціонарних мереж забезпечити енергією опалювальні котли — це: ДБЖ для котлів, дизельні та бензинові електрогенератори, сонячні панелі та вітрогенератори тощо.

На думку експертів ВЕНКОН найбільш ефективний та надійний варіант живлення котла опалення — це джерела безперебійного живлення (ДБЖ), тому що:

Вони можуть на відміну від генераторів використовуватися безпосередньо у приміщені, бо не виділяють небезпечних речовин та майже безшумні. Підходять для цілодобового використання, що не забезпечують сонячні батареї, та мають стабільні показники енергії на виході на відміну від альтернативних джерел енергії. Прості та зручні у використанні, можуть вмикатися та вимикатися автоматично при зникненні та відновленні живлення від стаціонарних мереж. Широко представлені на ринку в різноманітному ціновому діапазоні.

Серед умовних недоліків менеджери Венкон назвали необхідність контролю стану ДБЖ в цілому та акумуляторів окремо. Тому далі ми детальніше вже розпитали про те як обрати оптимальне ДБЖ.

Як підібрати оптимальне ДБЖ для котла — гайд від експертів ВЕНКОН

Спеціалісти компанії Венкон перед вибором ДБЖ рекомендують переглянути характеристики котла, щоб уточнити:

яка потужність вам потрібна для живлення;

чи потрібен нуль (який), сумісність по фазі, інші вимоги до живлення, що зазначені в інструкції

Далі при вибору зверніть увагу на наступні параметри:

Характеристика Рекомендації Потужність При визначенні оптимальної потужності важливо враховувати не номінальні, а пікові потужності приладів. Також рекомендуємо закласти запас 25-30 % від розрахункової потужності. Тип напруги на виході Більшість сучасних котлів та циркуляційних насосів потребують чистої синусоїди, бо мають чутливу електроніку. Також рекомендуємо впевнитися, що ДБЖ відповідає по навантаженню та току параметрам, прописаним в інструкції до котла. Вид ДБЖ Лінійно-інтерактивні оптимальні для мереж, що працюють стабільно. Вони швидко перемикаються на АКБ та можуть стабілізувати невеликі перепали напруги. Онлайн модулі — краще рішення для об’єктів, де часто вимикається світло (довгостроково та короткостроково). Вони забезпечують стабільне живлення та захист. Час автономної роботи, можливість підключення зовнішніх АКБ Час роботи джерела живлення залежить від ємності акумуляторних батарей, які вбудовані в нього або підключаються зовні. Тому варто продумати заздалегідь, як довго повинен працювати пристрій. Додаткове Тип акумулятора, з яким працює ДБЖ, наявність функцій захисту, габарити та вага.

Якщо у вас є сумніви, що ви можете самостійно обрати оптимальний варіант, проконсультуйтеся з фахівцями ВЕНКОН, щоб ваші системи опалення працювали стабільно.

