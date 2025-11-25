Мабуть, кожен з нас хоч раз стикався з ситуацією, коли разом з електрикою зникає можливість користуватися благами цивілізації. Є речі, відсутність яких можна перечекати, наприклад, кондиціонер влітку, швидкісний інтернет-зв’язок. Відсутність іншого може шкодити здоров’ю та привести до матеріальних збитків. Саме до цієї категорії належить опалення. Як забезпечити стабільну роботу опалювальних систем, коли відсутня електрика, ми запитали в експертів компанії ВЕНКОН. На основі їх порад ми підготували цей матеріал.
Сучасні системи опалення часто потребують електроенергії для роботи циркуляційного насоса, котла з електронною системою запалювання та контролерами. Щоб задовольнити потреби, ринок пропонує декілька інструментів, які надають можливість при відключенні стаціонарних мереж забезпечити енергією опалювальні котли — це: ДБЖ для котлів, дизельні та бензинові електрогенератори, сонячні панелі та вітрогенератори тощо.
На думку експертів ВЕНКОН найбільш ефективний та надійний варіант живлення котла опалення — це джерела безперебійного живлення (ДБЖ), тому що:
Серед умовних недоліків менеджери Венкон назвали необхідність контролю стану ДБЖ в цілому та акумуляторів окремо. Тому далі ми детальніше вже розпитали про те як обрати оптимальне ДБЖ.
Спеціалісти компанії Венкон перед вибором ДБЖ рекомендують переглянути характеристики котла, щоб уточнити:
Далі при вибору зверніть увагу на наступні параметри:
|Характеристика
|Рекомендації
|Потужність
|При визначенні оптимальної потужності важливо враховувати не номінальні, а пікові потужності приладів. Також рекомендуємо закласти запас 25-30 % від розрахункової потужності.
|Тип напруги на виході
|Більшість сучасних котлів та циркуляційних насосів потребують чистої синусоїди, бо мають чутливу електроніку. Також рекомендуємо впевнитися, що ДБЖ відповідає по навантаженню та току параметрам, прописаним в інструкції до котла.
|Вид ДБЖ
|
|Час автономної роботи, можливість підключення зовнішніх АКБ
|Час роботи джерела живлення залежить від ємності акумуляторних батарей, які вбудовані в нього або підключаються зовні. Тому варто продумати заздалегідь, як довго повинен працювати пристрій.
|Додаткове
|Тип акумулятора, з яким працює ДБЖ, наявність функцій захисту, габарити та вага.
Якщо у вас є сумніви, що ви можете самостійно обрати оптимальний варіант, проконсультуйтеся з фахівцями ВЕНКОН, щоб ваші системи опалення працювали стабільно.
