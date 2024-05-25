У сучасному світі бізнесу конкуренція стає більш агресивною. Компанії активно борються за увагу клієнтів, шукають кращі для покращення всіх робочих моментів. Залучення міжфункціональних команд допоможе знайти кращі рішення для досягнення поставлених цілей, крупні гравці зможуть знайти кращі рішення для оптимізації бізнесу й посилить ефективність компанії. Розбираймось разом, яку роль знають міжфункціональні команди в оптимізації бізнес-процесу, та як зробити їх максимально ефективними.

Що таке міжфункціональні команди

Міжфункціональна команда — робоча група, яка складається зі спеціалістів різного напрямку. Її головна мета полягає в спільній роботі, заради досягнення поставленої мети компанії.

Головні переваги міжфункціональних команд — це:

різноманітність компетенцій допомагає поглянути на один й той самий бізнес-процес з різних точок зору;

покращення комунікації між підрозділами;

співробітники мають можливість розвиватись та дізнаватись нову інформацію з суміжних профілів;

підвищення рівня мотивації шляхом командної роботи.

Міжфункціональні компанії зазвичай складаються з фахівців різних напрямків. Це можуть бути професіонали з області фінансів України, маркетологи, технічні спеціалісти, менеджери по роботі з персоналом та клієнтами. Така співпраця допоможе розглянути проблему на багатьох рівнях та обрати краще рішення для покращення роботи компанії.

Створення міжфункціональних команд покращить інтернет бізнес і технології. Це чудовий інструмент, за допомогою якого компанія може підтримувати високий рівень конкурентоспроможності, створювати унікальні продукти та послуги, й швидко адаптуватись до змін на ринку.

Етапи створення міжфункціональних команд для оптимізації бізнес-процесів

Міжфункціональна команда складається з фахівців різних галузей. Завдяки тому, що вирішенням задач займаються професіонали різних профілів, можна знайти унікальні рішення. До того ж це стимулює створення інноваційних ідей, які можуть вивести компанію на вищий рівень.

Для ефективної роботи команди необхідно поставити чіткі цілі. Це може бути покращення маркетингу, щоб охопити більше потенційних клієнтів, або зменшення часу на виконання певних задач. Дуже важливо розбити загальну мету на декілька частин. Таким чином вона буде здаватись більш реалістичною й на кожному етапі можна буде знайти кращі рішення.

Створення команди — другий етап. Для нього треба:

визначити навички, які потрібні для досягнення мети;

обирати спеціалістів, уміння яких можуть доповнювати один одного;

звертати увагу не тільки на професійні, але й на особисті якості;

залучити спеціалістів з різних сфер.

Після цього треба обрати лідера команди. Це має бути спеціаліст, який вміє врегульовувати конфлікти та має певний авторитет.

Наступний крок: розподілення обов’язків. Таким чином вийде досягнути поставлених цілей в найкоротший термін. Наприклад, фінансисти мають підбирати кращі інвестиції в акції, технологічні спеціалісти мають займатись пошуком оптимальних процесів виробництва.

Не варто нехтувати створення комфортних умов для роботи. Це може бути окремий кабінет, в якому є все необхідне приладдя. Або ж можна організувати віддалену роботу. Важливо, щоб атмосфера сприяла плідній співпраці, а участь у міжфункціональній команді не заважала виконанню основних робочих задач.

Не варто забувати про зворотний зв’язок та аналіз результатів. При високій ефективності команди, варто надавати винагороди всім учасникам. Це буде додатковою мотивацією для подальшої плідної праці.

Фото: viacharacter.org