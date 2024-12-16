Штучний та емоційний інтелект в освітньому процесі: в Main Point Academy відбувся другий тренінг – практикум для вчителів

Як педагогам краще розуміти дітей сучасного покоління, яким чином впроваджувати новітні технології в навчання, розпізнавати емоції власні та учнів, як учителям дарувати світло й тепло учням, але не вигорати – про це йшлося на другій тренінгово-ресурсній зустрічі закарпатських вчителів. Освітні ТОЛОКИ організовує приватна школа в Ужгороді Main Point Academy та ініціативна група вчителів Ужгорода.

За словами співорганізаторки Освітньої толоки Тетяни Щербак, ідея влаштовувати для освітян навчальні та мотиваційні зустрічі виникла цього року напередодні Дня вчителя. Тоді темою обговорення стало натхнення і подяка вчителям, а лейтмотивом – заклик «Знай наших!».

Річ у тому, що ми часто їздимо вчитися до столиці та інших регіонів і не бачимо поряд гідних фахівців, які готові ділитися досвідом, надихати. А їх багато. Тож ми запросили різнопланових спікерів. Наприклад, фіналістку конкурсу Global Teacher Prize, учительку початкових класів Вікторію Биркович, засновника творчого простору для дітей «Моя майстерня» Ігоря Запорожця, психотерапевтку, засновницю онлайн центру «Психосвіта» Лану Гарт, яка розповіла про булінг у шкільному середовищі. Окрім цього ми влаштували панельну дискусію про сучасне учнівство за участі директорки департаменту освіти, науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар’яни Марусинець, учительки української мови та літератури Вікторії Чобані, а також вчителя історії Юрія Офіцинського. Вийшло жваво та інформативно. Окремо маю подякувати локальним підприємцям, які надали подарунки вчителям, просто так, не за якісь заслуги чи звання, а із щирої вдячності до вчителів, які щодень віддають своє серце дітям. Тому кожен і кожна пішли з Толоки з відчуттям свята і приємним подарунком! По завершенні ми отримали багато пропозицій продовжувати такий формат зустрічей і зрозуміли, що для вчителів, які дуже багато віддають сил та енергії, дуже важливо мати місце, де її можна поповнювати, розвиватись, навчатись, спілкуватись , — розповіла Тетяна Щербак.

Освітню ТОЛОКУ вирішили зробити традиційною та проводити її щонайменше раз у квартал. Це будуть просвітницькі, культурно-мистецькі заходи і ретрити. Згідно із запитами учасників, цього разу зустріч присвятили емоційному та штучному інтелектам. Півсотні педагогів із різних закладів освіти Закарпаття зібралися для того, щоб попрактикуватися в оптимізації освітнього процесу за допомогою новітніх технологій, прокачати навички, при цьому навчитися самим зберігати ресурс й відновлювати сили.

Провести тренінг запросили вчителя ІТ-освітньої території Midgard, освітнього експерта UNESCO, фіналіста конкурсу Global Teacher Prize Олександра Думишинця та психологинь – Олену Пітух і Людмилу Ткаченко.

Мене часто запитують, чи немає загрози, що ШІ замінить учителя і чи варто його впроваджувати в навчання. У такому випадку я відповідаю: а наскільки правильно було колись переходити на мобільні телефони? Тому що їх теж колись не було, а зараз ми не можемо уявити свого життя без мобілок. ШІ потрібно використовувати з розумом. Однозначно, ми не можемо його ігнорувати, бо в іншому випадку відкотимося на 10-20 років назад. Кого штучний інтелект замінить, так це тих, хто не буде його використовувати як інструмент , — каже Олександр Думишинець.

Вчитель наголошує, що сучасних дітей вже не можна навчати, як колишніх. Наставник повинен іти в ногу з часом, аби розуміти учнів. Його завдання – використати новітні технології та змусити їх служити людям. У своїй діяльності Олександр більше орієнтується на проєктні роботи. Наприклад, для прочитаного тексту він просить школярів створити буктрейлер, відеокартинку, яка утворилася в уяві після опрацювання матеріалі. Таке завдання цікавіше виконати і ти його не спишеш.

Під час тренінгу, серед іншого, учасники вчилися готувати презентації за допомогою ШІ, ця навичка суттєво покращує ефективність та оптимізує час на підготовку до уроків. Також пробували створювати та використовувати власні цифрові аватари, синтезувати голос, «писати» пісні. Усі зійшлися на тому, що такі прийоми зацікавлять учнів та зроблять заняття більш ефективними.

Я людина творча, причетна до створення поезії , — поділилася враженнями від практикуму Катерина Галенко . На початку повномасштабної війни жінка переїхала до Ужгорода з Лисичанська і тепер працює вчителем початкових класів у Main Point Academy. – Зізнаюсь, дещо засмутив момент, що тепер писати вірші може штучний інтелект. Але я знайшла для себе і корисні моменти. Наприклад, даю дітям відрізнити поезію, створену ШІ, і людиною. Розвивати критичне мислення, зрештою, одна з ключових задач вчителя. Нічого не вдієш – прогрес не стоїть на місці і вчителі повинні не відставати. Тож користуватимусь ШІ як джерелом для роботи, інструментом для оптимізації рутини, тоді буде більше часу для творчості! Ще повеселили на нашому занятті моменти, як можна інтегрувати своє обличчя у створення аватарів і персонажів. Дітям це буде цікаво і точно зачепить їхню увагу.

Інша частина тренінгового заняття була присвячена емоційному інтелекту. Ця тема особливо важлива спеціалістам, які працюють у сфері «людина-людина». Сімейна психотерапевтка Олена Пітух стверджує, що сучасні вчителі потребують більше емоційного відгуку, включення, розуміння власних емоцій. Тому що тут важливо, в першу чергу, допомогти собі, аби стати ефективнішим у роботі.

Сьогодні ми більше уваги присвятили вчителям , — розповіла Олена. – Говорили про реакції на стрес, про поведінку, яка впливає на відчуття, і навпаки, вчилися розуміти, що наші емоції намагаються нам сказати, про втому, створювали скриньки ресурсних подій, які допоможуть впоратися з фізичним і емоційним вигоранням.

Олена Пітух пояснює, що учителям за період своєї практики доводиться працювати зі щоразу іншим поколінням дітей. Тому дуже важливо розвивати власний емоційний інтелект, емоційну стійкість та когнітивну гнучкість. Щоб не вигорати, даруючи тепло дітям, треба вчитися дослухатись до себе, визнавати власні потреби та емоції, чому, на жаль, нас, дорослих людей, часто не вчили.

Освітня психологиня Людмила Ткаченко наголошує, на що звернути увагу педагогам в роботі із сучасними дітьми. Дуже часто погана поведінка школяра є голосним і яскравим сигналом, що дитина потребує більше уваги.

Шкільні психологи часто фізично не встигають приділити увагу кожній дитині, тому так важливо вчителям, класному керівникові чи тьютору мати знання і навички першої психологічної допомоги , – каже Людмила.

Тренінг-практикум тривав один день. Протягом цього часу вчителі мали змогу інтенсивно попрацювати в групах. По завершенні навчання учасники поділилися відгуками.

Тимофій Кондор, вчитель історії, м.Свалява:

«Вперше беру участь у цьому заході. Приїхав завдяки рекомендації колеги, яка побувала на минулій, першій Освітній ТОЛОЦІ. Було дуже цікаво. Вже маю ідеї щодо використання штучного інтелекту в своїй роботі, буду пробувати. Навіть якщо не все зрозуміло з самого початку, можна вчитися в процесі. Дякую спікерам і організаторам тренінгу».

Оксана Павлючок, вчителька біології, м. Ужгород.

«Щаслива, що зареєструвалася, все дуже сподобалось. Хороші спікери, гарна домашня атмосфера. Ми мали змогу не лише навчитись нового, а ще й зарядитися позитивом, перезавантажитися, поспілкуватися з колегами. Дякую усім і залюбки відвідаю наступні заходи».

Розвиток вчительської спільноти є важливою складовою в освітньому процесі. У системі освіти багато, якщо не усе, тримається на людях. Особливо у темні часи війни, між контрольними, тривогами, дистанційкою, реформами, змінами в освітніх підходах, оцінюванні, блекаутами, справжнє світло в школі, як правило, створюють вчителі. Тому коли ми побачили теплий зворотний зв’язок від учасників, їх ідеї та пропозиції, то твердо вирішили, що маємо об’єднуватись зараз, щоб допомагати вчителям в Ужгороді підтримувати їх світло, — стверджує Маріанна Луців, одна зі співорганізаторок Освітньої ТОЛОКИ. І обіцяє, що команда вже готує нові цікаві заходи для освітян на наступний календарний рік.

Контакти Main Point Academy:

м. Ужгород, вул. Підградська, 40, тел. 099 714 9349

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