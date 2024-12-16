Штучний та емоційний інтелект в освітньому процесі: в Main Point Academy відбувся другий тренінг – практикум для вчителів

Як педагогам краще розуміти дітей сучасного покоління, яким чином впроваджувати новітні технології в навчання, розпізнавати емоції власні та учнів, як учителям дарувати світло й тепло учням, але не вигорати – про це йшлося на другій тренінгово-ресурсній зустрічі закарпатських вчителів. Освітні ТОЛОКИ організовує приватна школа в Ужгороді Main Point Academy та ініціативна група вчителів Ужгорода.
За словами співорганізаторки Освітньої толоки Тетяни Щербак, ідея влаштовувати для освітян навчальні та мотиваційні зустрічі виникла цього року напередодні Дня вчителя. Тоді темою обговорення стало натхнення і подяка вчителям, а лейтмотивом – заклик «Знай наших!».
Освітню ТОЛОКУ вирішили зробити традиційною та проводити її щонайменше раз у квартал. Це будуть просвітницькі, культурно-мистецькі заходи і ретрити. Згідно із запитами учасників, цього разу зустріч присвятили емоційному та штучному інтелектам. Півсотні педагогів із різних закладів освіти Закарпаття зібралися для того, щоб попрактикуватися в оптимізації освітнього процесу за допомогою новітніх технологій, прокачати навички, при цьому навчитися самим зберігати ресурс й відновлювати сили.
Провести тренінг запросили вчителя ІТ-освітньої території Midgard, освітнього експерта UNESCO, фіналіста конкурсу Global Teacher Prize Олександра Думишинця та психологинь – Олену Пітух і Людмилу Ткаченко.
Вчитель наголошує, що сучасних дітей вже не можна навчати, як колишніх. Наставник повинен іти в ногу з часом, аби розуміти учнів. Його завдання – використати новітні технології та змусити їх служити людям. У своїй діяльності Олександр більше орієнтується на проєктні роботи. Наприклад, для прочитаного тексту він просить школярів створити буктрейлер, відеокартинку, яка утворилася в уяві після опрацювання матеріалі. Таке завдання цікавіше виконати і ти його не спишеш.
Під час тренінгу, серед іншого, учасники вчилися готувати презентації за допомогою ШІ, ця навичка суттєво покращує ефективність та оптимізує час на підготовку до уроків. Також пробували створювати та використовувати власні цифрові аватари, синтезувати голос, «писати» пісні. Усі зійшлися на тому, що такі прийоми зацікавлять учнів та зроблять заняття більш ефективними.
Інша частина тренінгового заняття була присвячена емоційному інтелекту. Ця тема особливо важлива спеціалістам, які працюють у сфері «людина-людина». Сімейна психотерапевтка Олена Пітух стверджує, що сучасні вчителі потребують більше емоційного відгуку, включення, розуміння власних емоцій. Тому що тут важливо, в першу чергу, допомогти собі, аби стати ефективнішим у роботі.
Олена Пітух пояснює, що учителям за період своєї практики доводиться працювати зі щоразу іншим поколінням дітей. Тому дуже важливо розвивати власний емоційний інтелект, емоційну стійкість та когнітивну гнучкість. Щоб не вигорати, даруючи тепло дітям, треба вчитися дослухатись до себе, визнавати власні потреби та емоції, чому, на жаль, нас, дорослих людей, часто не вчили.
Освітня психологиня Людмила Ткаченко наголошує, на що звернути увагу педагогам в роботі із сучасними дітьми. Дуже часто погана поведінка школяра є голосним і яскравим сигналом, що дитина потребує більше уваги.
Тренінг-практикум тривав один день. Протягом цього часу вчителі мали змогу інтенсивно попрацювати в групах. По завершенні навчання учасники поділилися відгуками.
Тимофій Кондор, вчитель історії, м.Свалява:
«Вперше беру участь у цьому заході. Приїхав завдяки рекомендації колеги, яка побувала на минулій, першій Освітній ТОЛОЦІ. Було дуже цікаво. Вже маю ідеї щодо використання штучного інтелекту в своїй роботі, буду пробувати. Навіть якщо не все зрозуміло з самого початку, можна вчитися в процесі. Дякую спікерам і організаторам тренінгу».
Оксана Павлючок, вчителька біології, м. Ужгород.
«Щаслива, що зареєструвалася, все дуже сподобалось. Хороші спікери, гарна домашня атмосфера. Ми мали змогу не лише навчитись нового, а ще й зарядитися позитивом, перезавантажитися, поспілкуватися з колегами. Дякую усім і залюбки відвідаю наступні заходи».
Контакти Main Point Academy:
м. Ужгород, вул. Підградська, 40, тел. 099 714 9349
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