Шлях до нового життя: як жінки ВПО надихаються на зміни

Майже 2,8 мільйона українських жінок були змушені залишити свої домівки через війну, згідно з даними Укрінформ. Їхні історії — це свідчення незламної волі та боротьби, які розкривають справжню силу жіночого духу. Втрата віри, опори, натхнення — те, з чим доводиться зіштовхуватись жінкам переселенкам. Це викликає необхідність пошуку нових шляхів та можливостей на новому місці.

Від мрії до реальності: як Олена Булгакова знайшла новий шлях у Тернополі

Олена переїхала до Тернополя у січні 2024 року з міста Курахове Донецької області. Через війну її родина втратила бізнес і була змушена залишити рідний дім.

Ми жили за 15 кілометрів від Мар’їнки. Трималися до останнього, поки не згорів бізнес, і нам треба було переїхати, бо війна є війна. Я почала з депресії, але підтримка близьких допомогла мені повернутися до життя. Перші думки були про те, що треба якось розвиватися, але я не знала, з чого почати.

Поштовхом до змін став «ЗМІСТ» — освітній проєкт, ініційований громадською організацією «Нові Українські Наративи» для жінок-ВПО заради спільної мети — знайти нові сенси та дати можливості для розвитку.

Я прийшла на зустріч у Тернополі і очікувала, що буде цікаво, але не настільки! Після воркшопу з теми “Продажі” вийшла заряджена і розуміла: хочу діяти прямо зараз. Правило 72 годин справді спрацювало на мене! Воно передбачає, що якщо ви не почали реалізовувати свою ідею протягом 72 годин після того, як вона виникла у вас, то шанси реалізувати її пізніше дуже мізерні. Весь час я відкладала і от нарешті почала діяти.

Жінка прийшла на воркшоп з ідеєю власної справи – надавати послуги з електроепіляції.

Так закохалася в цю процедуру, що подумала відкрити свій салон чи кабінет. Перше, що треба навчитися, це себе презентувати, бо я цього ніколи не робила. А після воркшопу я вже знаю, як управляти часом, почати планувати, розставляти пріоритети та створювати правильні звички.

Зараз мрія про відкриття кабінету з електроепіляції вже почала матеріалізуватись. Олена закінчила відповідні курси і вступила до медичного коледжу, щоб поглибити свої знання в галузі медицини і забезпечити ще більш якісний та безпечний догляд для своїх клієнтів.

Зміни, що надихають: історія Надії Щепанової та її успіху в новій професії

Надія Щепанова нині мешкає в Чернівцях. До повномасштабного вторгнення вона очолювала одне з підприємств у нині окупованому Мелітополі. Війна повністю змінила життя Надії, але не зламала характер.

Після переїзду вона вирішила опанувати нову професію — нутриціолога.

Я купила найдешевший курс із нутриціології для того, щоб зрозуміти, що це таке. На той момент він коштував 1500 гривень. І коли я почала навчання, відчула, що це моє, а ще змогла попрацювати зі здоров’ям своїх подружок, отримати результат: для когось схуднення, а для когось покращення загального самопочуття. Я від цього кайфую, отримую натхнення і ще й роблю щасливими людей.

Завдяки участі у проєкті «ЗМІСТ» вона дізналася більше про особистий бренд, що допомагає їй розвивати власну справу й надихати інших.

Я побачила тему «Продажі». Ключовим моментом було – особистий бренд. Бо це те, що мені не вистачає, і я зрозуміла, що я маю там бути.

Зараз Надія має багато планів для розвитку власного бренду.

Перетворила виклики війни на можливості для бізнесу та підтримки жінок: історія Оксани Войнаровської

Оксана Войнаровська з початком повномасштабного вторгнення знайшла прихисток у Тернополі, який згодом став новою домівкою для жінки і її родини з окупованого Енергодара.

Мене прихистила моя студентська подруга, ми 30 років тому вчилися разом. Крім неї, в мене тут нікого не було. Вона дозволила мені пожити в своєму будинку, поки не приїхали мої рідні. В Енергодарі в мене залишився бізнес. Я 20 років займалася продажем тканин, фурнітури та інших товарів для жінок. Тобто досвід в продажах в мене був. Але на момент повномасштабного вторгнення я вже розвивала себе як тренерка з фейс-йоги, жіночих практик і омолодження.

Розгубленість – з чого розпочати життя заново та ще й під час війни, змінилась на чітке усвідомлення – є знання, якими хочеться поділитися:

Десь через рік я створила онлайн клуб з фейс-йоги для жінок, для українок по всьому світі. Пів року тому вирішила, що мені вже мало онлайну. Я хочу бачити очі, хочу живого спілкування. І за свої збереження відкрила студію. Спочатку це був маленький зал, за місяць ми вже перестали поміщатись в цей зал. І я переїхала в більший простір – де красивий краєвид, озеро, вікна красиві, і я створила там такий осередок творчості, де можна не тільки йогою займатися, а й розвиватися всебічно.

Зараз вона планує перетворити свій йога-простір на центр творчості та розвитку з фотостудією, різноманітними майстер-класами та тренерами. Вона впевнена, що саме такі спільноти дають жінкам можливість знайти підтримку та віру в себе.

Я зрозуміла як рухатись. І ці конкретні кроки можна вже втілювати в життя. Цей проєкт просто скарб для мене. Дуже рада зараз бачити і розуміти, що в мене в Тернополі багато знайомих — це цінно. Тому що коли ти приїжджаєш і ти одна, то ти не знаєш, за кого зачепитись. А сьогодні ми обіймалися з дівчатами і це неймовірний вайб.

“ЗМІСТ”: суть проєкту і як стати учасницею?

“Зміст” — це навчальна програма для жінок-переселенок. Навчання розпочалося в грудні 2023 року з онлайн курсів на такі теми: лідерство, продажі, фінанси та бухгалтерський облік, управління проєктами, основи цифрової та інформаційної гігієни, комунікації. Учасниці мають постійний доступ до записів воркшопів і можуть переглядати уроки у зручний для себе час.

З квітня по серпень 2024 року організатори навчання також провели в семи містах України серію офлайн-заходів, які відвідали понад 350 учасниць.

Окрім цього, жінки отримували регулярну психологічну підтримку під час групових онлайн-зустрічей з психологинею Катериною Гольцберг.

Отримати доступ до всіх курсів можна за посиланням у закріпленому повідомленні в телеграм каналі проєкту.

Публікацію підготовлено в рамках She Media School, ініціативи, що реалізується громадською організацією DII-Ukraine в межах проєктів UN Women Ukraine / ООН Жінки в Україні.

Юлія Катюха, комунікаційниця в ГО “Нові українські наративи”, для Varosh

Фото надані учасницями програми