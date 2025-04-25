Що таке вірус папіломи людини і як його виявити — пояснюють лікарі «Iris Cosmo»

Вірус папіломи людини (ВПЛ) — один із найпоширеніших у світі. Передається переважно статевим шляхом і може тривалий час не давати про себе знати. Деякі його типи викликають папіломи, інші — передракові стани та онкопатології.

Ми поспілкувалися з лікарями медичного центру «Iris Cosmo», які щодня мають справу з ВПЛ: гінекологинею Наталією Ярошик та онкологом і дерматовенерологом Сергієм Іорком. Вони пояснюють, як передається вірус, як його виявити, лікувати й чому вакцинація — важлива частина профілактики.

ВПЛ: невидимий, але поширений

— Існує понад 100 типів ВПЛ, — каже Наталія Ярошик. — Одні можуть викликати бородавки, інші рак шийки матки, статевих органів, гортані тощо. Вірус може передаватися навіть при використанні засобів контрацепції, через контакт шкіра до шкіри. Інфікування можливе також через дотики, предмети особистої гігієни, а в окремих випадках — під час пологів від матері до дитини.

Як виявити вірус

— Сучасна діагностика ВПЛ включає: клінічний огляд; ПАП-тест (для жінок); ПЛР-аналіз (визначає тип вірусу); кольпоскопію; дерматоскопію (для чоловіків); лабораторні тести.

Важливо пам’ятати, що вірус може не мати зовнішніх проявів, — підкреслює Наталія Ярошик. — Позбутися ВПЛ повністю поки неможливо. Але медичні методи дозволяють контролювати його прояви: медикаментозне лікування; імунотерапія; видалення папілом і кондилом (радіохвилі, лазер, кріотерапія); біопсія, гістологія, моніторинг онкопроцесів у складних випадках.

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Вакцинація: працює, коли завчасно

— Сьогодні вакцинація проти ВПЛ це не просто медичне рішення, а профілактика, яка рятує життя. Найкращий час для щеплення — до початку статевого життя. Ідеальний вік — 9–14 років для хлопців і дівчат.

Хлопці теж мають бути вакциновані — це допомагає зменшити циркуляцію вірусу та захищає їх від раку. Але якщо підлітковий вік позаду — не варто вважати, що все втрачено. Жінкам до 26 років вакцинація рекомендована, а в окремих випадках — і до 45, якщо лікар не має протипоказань.

Вакцини покривають найбільш небезпечні штами (16, 18 — онкогенні; 6, 11 — ті, що викликають бородавки). Вони абсолютно безпечні й ефективні. Але навіть після вакцинації не варто забувати про щорічний ПАП-тест. Ми щодня бачимо, як ця комбінація — вакцинація і скринінг рятує жіноче здоров’я й репродуктивне майбутнє.

«ВПЛ — це не теорія, а клінічна реальність»

Про важливість профілактики говорить і Сергій Іорк:

— Ми бачимо зростання кількості випадків раку шийки матки на Закарпатті. Також фіксуємо онкопатології гортані, мигдаликів, ротоглотки. Часто причиною є саме ВПЛ — вірус, який довго не проявляється, але здатен вбудовуватись у ДНК клітин і запускати онкологічні процеси.

У групі ризику — люди з ослабленим імунітетом, зокрема ті, хто живе з ВІЛ. У таких випадках ВПЛ активується швидше, частіше призводить до ускладнень — зокрема, ураження сечового міхура, статевих органів.

У чоловіків симптомів зазвичай немає — і саме тому ми виявляємо ВПЛ уже тоді, коли йдеться про ускладнення, — розповідає лікар. — Ще один прояв ВПЛ — гострокінцеві кондиломи. Вони можуть виглядати несерйозно, але часто супроводжуються іншими інфекціями — вірусними або бактеріальними.

У таких випадках потрібно лікувати супутні захворювання, інакше ВПЛ буде повертатись. Важливо звернутися до лікаря якомога раніше, поки вірус не проник у клітини і не запустив незворотні зміни.

Місце, де жінка може зосередитися на собі: як медичний центр “Iris Cosmo” в Ужгороді створює простір здоров’я та натхнення

Сьогодні в Україні доступні три типи вакцин: Церварікс, Гардасіл-4, Гардасіл-9. Усі вони мають високу ефективність і використовуються в країнах ЄС, США та за рекомендаціями ВООЗ.

Фахівці медичного центру «Iris Cosmo» закликають не чекати, поки з’являться симптоми. Профілактика, вакцинація та регулярні обстеження — це найпростіший шлях захистити себе та своїх близьких. Медичний центр «Ірис Космо» в Ужгороді пропонує повну діагностику, консультації та лікування проявів ВПЛ.

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Марія Расчупкіна, Varosh (за матеріалами «Iris Cosmo»)

Фото: «Iris Cosmo»

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