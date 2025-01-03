Що потрібно знати про стан вашого організму перед тим, як йти до спортзалу

Здоровий спосіб життя починається з усвідомлення власного стану здоров’я. Якщо ви вирішили займатися спортом, важливо не лише вибрати підходящий вид фізичної активності, а й перевірити, чи готовий ваш організм до майбутніх навантажень. Адже будь-які тренування — це стрес для тіла, і без належного контролю вони можуть призвести до травм або загострення прихованих проблем зі здоров’ям.

Медична лабораторія «Астра-Діа» допомагає не лише виявити ризики, але й створити базу для вашого індивідуального спортивного плану. Ми поспілкувалися з Нелею Лазар — генеральною директоркою та фахівчинею з лабораторної діагностики “Астра-Діа”, професійним тренером Віталієм Трояном та Мирославою Жабей, яка регулярно займається спортом, аби розглянути ключові питання, на які варто звернути увагу, перш ніж розпочати спортивні тренування.

Основні показники здоров’я перед початком тренувань: поради лікаря та тренера

Неля Лазар каже, що перед початком занять спортом важливо перевіряти ряд показників, які допоможуть зрозуміти, які види фізичних навантажень підходять саме вам: “Перевірка рівня заліза в крові за допомогою тесту на сироваткове залізо та феритин є надзвичайно важливою, адже його нестача може призводити до втоми та зниження витривалості. Загальний аналіз крові (ЗАК) допоможе виключити анемію, оцінити рівень гемоглобіну та загальний стан організму. Також необхідно оцінити рівень глюкози в крові, щоб переконатися, що вуглеводний обмін у нормі, адже він відіграє ключову роль у забезпеченні енергії для тренувань.

Гормональний баланс має вирішальне значення, особливо для тих, хто планує інтенсивні фізичні навантаження. Обстеження гормонів щитоподібної залози (ТТГ, Т3, Т4) і статевих гормонів (тестостерон, естрадіол) допомагає оцінити здатність організму до відновлення та загальний стан метаболізму. Ліпідограма, що включає рівень загального холестерину, ЛПНЩ, ЛПВЩ і тригліцеридів, дозволяє оцінити роботу серцево-судинної системи та виявити ризики для здоров’я.

На додаток до цього, біохімічний аналіз крові є незамінним для оцінки рівня мінералів, таких як калій, магній, кальцій, які безпосередньо впливають на скорочення м’язів. Перевірка рівня вітаміну D дозволяє переконатися у здоров’ї кісток і м’язів, а також запобігти травмам. Обов’язковим є також тестування функції печінки (АЛТ, АСТ) і нирок (креатинін, сечовина), які відповідають за виведення продуктів розпаду під час тренувань.

Ці аналізи допоможуть створити повну картину вашого фізичного стану, підібрати оптимальні навантаження та уникнути зайвих ризиків для здоров’я. Вибір правильного підходу до тренувань починається з розуміння потреб вашого організму”.

Віталій Троян, майстер спорту України з паверліфтингу, багаторазовий призер чемпіонатів та кубків України серед студентів ВНЗ, магістр з фізичного виховання та спорту вже понад 12 років проводить індивідуальні силові тренування. Він переконаний, що пройти обстеження організму перед початком роботи у спортзалі важливо, адже це не лише спосіб не нашкодити собі, а й дає тренеру змогу розробити тренувальну програму, що враховує індивідуальні потреби й обмеження клієнта; підібрати оптимальне навантаження та досягти поставлених цілей максимально ефективно.

Віталій вважає, що медичне обстеження перед стартом тренувань важливе: “Це допомагає виявити приховані захворювання або проблеми, які можуть вплинути на безпеку фізичних навантажень; оцінити готовність серцево-судинної системи до активності, особливо якщо у вас є хронічні хвороби або давно не було регулярних занять спортом; визначити можливі обмеження (наприклад, проблеми зі спиною чи суглобами), аби уникнути травм; розробити персоналізований підхід до тренувань, враховуючи ваші фізичні особливості та цілі. Раджу почати з таких видів обстежень та аналізів як загальний аналіз крові та сечі для оцінки загального стану організму, ЕКГ для перевірки роботи серця, визначити рівень цукру у крові та ліпідний профіль для контролю метаболізму та серцево-судинних ризиків (за потреби), оцінити стан опорно-рухового апарату (якщо були травми або є дискомфорт) та здати аналізи на перевірку рівня гормонів, якщо є скарги на втому чи проблеми із зайвою вагою”.

Частота перевірок під час тренувань

Регулярний контроль стану здоров’я є необхідним для тих, хто займається спортом. У Астра-Діа рекомендують повторювати базові аналізи кожні три-шість місяців. Це дозволяє відстежувати зміни в організмі, що можуть впливати на ваше самопочуття і продуктивність. Якщо з’являються ознаки втоми або труднощі з відновленням, варто звернутися до лікаря і пройти додаткові дослідження.

“Різні види спорту потребують різних підходів до оцінки стану здоров’я. Наприклад, для силових тренувань важливий контроль рівня тестостерону та стану м’язів, для бігу — оцінка серцево-судинної системи, а для плавання — перевірка легенів та вітамінного балансу. У лабораторії «Астра-Діа» доступні індивідуальні консультації, що допоможуть визначити, які показники є ключовими саме для вашого виду спорту.

Аналізи, які оцінюють рівень лактату в крові, допомагають визначити, наскільки швидко м’язи втомлюються, а також показують, чи не перевантажується організм. Дослідження рівня КФК та креатиніну дозволяє оцінити стан м’язів, а аналіз кортизолу допомагає зрозуміти, чи немає хронічного стресу, що може негативно впливати на тренувальний процес” – каже Неля.

Мирослава Жабей, репетиторка та активна прихильниця здорового способу життя, почала свої тренування в спортзалі після народження дитини. До процесу підійшла системно: шукала тренера, який би враховував фізіологічні особливості жіночого організму після пологів і розуміла, що без детальних аналізів не обійтися. Її шлях приклад того, як комплексний підхід до здоров’я дозволяє досягати результатів у спорті без шкоди для організму: “Найперше, що я зробила, – це здала аналізи, — розповідає Мирослава. — Я перевірила рівень феритину, вітаміну D, гормони щитоподібної залози, глюкозу, індекс НОМА для визначення інсулінорезистентності, а також гормони кортизол та прогестерон. Це дуже важливо, адже, наприклад, підвищений кортизол впливає на сон, а рівень прогестерону може спричиняти набряки. Без цих даних неможливо скласти правильний графік тренувань і харчування”. Тренер Мирослави на основі результатів аналізів розробив детальний план харчування, який коригувався кожні два-три тижні. Самі аналізи вона перездає раз на 2-3 місяці, аби відстежувати прогрес і вчасно реагувати на зміни в організмі.

“Коли ми виявили, що у мене низький рівень заліза та підвищений прогестерон, ми змогли виправити ці показники, і вага почала знову знижуватися. Такі деталі допомагають уникнути травм і зробити тренування максимально ефективними. Для мене важливо було не просто схуднути, а зберегти здоров’я та досягти відчуття внутрішньої гармонії. Завдяки комплексному підходу за 10 місяців я схудла з 82 до 59 кілограмів, і при цьому мої фізичні показники суттєво зросли. Але ключ до успіху — це дисципліна. Без системного підходу, здачі аналізів і роботи з грамотним тренером досягти такого результату було б неможливо”, — підсумовує Мирослава.

Комплексні пакети для спортсменів

«Астра-Діа» пропонує спеціалізовані пакети аналізів для тих, хто починає або активно займається спортом. У них включені загальний та біохімічний аналіз крові, оцінка рівня вітамінів, гормональний профіль та дослідження для визначення оптимальних навантажень. Такий підхід дозволяє не лише економити час, але й отримати комплексну оцінку стану здоров’я.

Результати аналізів можуть допомогти попередити травми. Наприклад, підвищений рівень креатиніну чи маркерів запалення може сигналізувати про перевантаження або ризик травм опорно-рухового апарату. Лабораторія «Астра-Діа» дозволяє вчасно виявити ці ризики і скоригувати тренувальний процес.

Медична лабораторія «Астра-Діа» працює для того, щоб спорт приносив вам радість, а не проблеми зі здоров’ям. Завітайте до найближчого пункту забору або дізнайтеся більше сайті, аби розпочати свій шлях до здорового способу життя з упевненістю в кожному кроці.

Марія Расчупкіна, Varosh

Сайт Астра-Діа: https://astra-dia.ua/