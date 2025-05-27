SARNA: Одяг, який розповідає твою історію

SARNA — це не просто одяг. Це дотик до природної елегантності, натхненої горами, туманами й тишею полонин. Це бренд, який народився на Закарпатті — і ми щиро пишаємося цим.

Тут, серед глибоких відтінків лісу, квітучої рути та ранкової прохолоди, виникло бачення жіночності як витонченої сили. У кожній моделі SARNA — любов до деталей, повага до текстури, ідеї, що розквітають у гармонії з природою. Це одяг для жінок, які впевнені у собі, цінують справжнє й обирають речі, що не просто прикрашають, а розповідають історії.

– Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, про історію заснування SARNA? Що мотивувало? Чому саме жіночий одяг?

– Ідея створення бренду, мабуть, народилася ще близько 40 років тому, коли ми з подругою самостійно шили одяг для своїх ляльок. Ми відшивали вручну маленькі сукні, прикрашали їх вишивкою, намагалися зробити кожну річ особливою. Я добре пам’ятаю те відчуття радості, яке дарував процес створення гарних речей.

Потім було навчання в інституті, а далі — 24 роки роботи у школі, навчання дітей, зовсім інші турботи. Але три роки тому я раптом згадала не просто своє захоплення, а ту атмосферу, яка була навколо нього. Атмосферу творчості, натхнення, любові до деталей. І я захотіла це повторити. Так і народилася SARNA.

Я вірю, що одяг — це набагато більше, ніж просто річ у гардеробі. Це настрій, відчуття себе, спосіб виразити внутрішній світ. Мені хотілося створити не просто бренд, а простір, у якому жінка знаходить щось особливе для себе — вишукане, витончене, але водночас комфортне та природне. SARNA — це не просто мода, це спосіб розповісти про себе через деталі, текстуру, колір і крій.

– Як обирали назву і чому саме SARNA?

– SARNA — це символ свободи, грації та природної краси. Ми довго шукали слово, яке могло б передати філософію нашого бренду, і знайшли його в образі сарни — тендітної, сильної, незалежної. Це слово особливо нам близьке, адже це місцева назва самки оленя.

Сарна — тварина, яка уособлює природну елегантність, легкість руху й здатність гармонійно вливатися в навколишній світ. Саме так ми бачимо жінку SARNA — витончену, впевнену, гармонійну в будь-яких обставинах. Вона не намагається привертати увагу штучними ефектами, її краса в природності, у витонченій простоті, у внутрішній силі, що не потребує зайвих слів.

– Які елементи жіночого гардероба представлені в SARNA?

– Ми створюємо одяг для жінки, яка цінує естетику, якість і функціональність. У нашій колекції — жакети, сорочки, спідниці та штани, сукні і кожна річ продумана до дрібниць. Наші моделі універсальні, але завжди мають особливі деталі, які роблять їх виразними.

– Розкажіть, будь ласка, трохи про тканини, фасони, форми, фурнітуру, з якими працюєте?

– Для своїх колекцій ми обираємо натуральні тканини — текстура матеріалу дуже важлива. Ми прагнемо, щоб одяг не просто гарно виглядав, а й дарував приємні тактильні відчуття, ставав другою шкірою.

– Як формується колірна палітра колекції? Хто загалом над нею працює?

– Колір для мене — це завжди історія. Я надихаюся природою та відтінками, які мене оточують, адже кожен з них має свій настрій, свою глибину. Тим більше, що Закарпаття — це окреме натхнення.

Це і квітуча рута на полонині, і дрібні польові квіти, які хочеться розглядати, бо в їхніх кольорах і формах закладена справжня досконалість. Це туманні ранки в горах, глибокі сині озера, теплі відтінки осіннього лісу. Усі ці природні гармонії я намагаюся переносити в тканини, щоб створювати палітру, яка не просто пасує жінці, а підкреслює її природну красу та відчуття гармонії з собою.

– Хто ваша ідеальна клієнтка/модель/шанувальниця? Яка ця жінка?

Жінка SARNA — це не про вік, а про відчуття себе. Вона впевнена, елегантна, вміє насолоджуватись життям. Вона любить якість і розуміє, що справжня краса в простоті та гармонії. Вона вибирає речі не на один сезон, а ті, що залишаються улюбленими.

Varosh

Фото: Наталія Радченко

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