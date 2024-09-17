Розпочато будівництво останньої черги ЖК SKY CITY: сучасне житло для комфортного життя у місті Тячів

Відома закарпатська девелоперська компанія Rishko Capital вже 7 років працює на ринку первинної нерухомості та має у своєму портфелі 4 житлові проєкти.

10 років тому Роман Рішко, засновник компанії Rishko Capital, особисто зіткнувся з проблемою відсутності в Тячівському районі сучасного та якісного житла, коли шукав квартиру для оренди. Серед пропозицій на ринку нерухомості не було варіантів, які він та його родина хотіли б обрати для життя. Тому він прийняв рішення будувати якісно нові житлові об’єкти, співпрацюючи з відомими архітектурними компаніями. У той час, Роман розвивав автомайстерню Bosch Service й паралельно почав працювати над проєктом ЖБ Harmony. Так в Тячівському районі з’явилися перші житлові комплекси бізнес-класу. Роман Рішко зрозумів, що мешканці району потребують житло не лише економкласу, а мають запит на підвищений комфорт. Тому Rishko Capital перші запропонували мешканцям громади житло з додатковими цінностями.

«У 2018 році ми заклали фундамент нашого першого житлового будинку у рідному місті. Це була непроста та цікава задача. Ми зіткнулися з багатьма перешкодами. Але я вже тоді розумів, що кожен новий будинок означав нові стандарти комфорту та, звісно, можливості за рахунок інфраструктури, для жителів нашого міста. І ми продовжували. Пам’ятаю той день, коли ми завершили будівництво. Це був момент, коли я зрозумів, що всі зусилля були недаремними і потрібно продовжувати. Продовжувати для того, щоб покращувати життя мешканцям та змінювати вигляд міста» — розповідає Роман Рішко.

Rishko Capital зводить свої житлові проєкти у місті Тячів та планує й далі будувати в інших містах на Закарпатті, розвиваючи інфраструктуру та благоустрій регіону. Тячів — місто європейського типу. До кордонів з Румунією — 1 км, Угорщиною — 70 км, Словаччиною — 130 км. Близькість до туристичних атракцій, чисте повітря, гори, розвинена інфраструктура — роблять його надзвичайно привабливим для життя.

Комфорт та цінності від Rishko Capital не обмежуються межами житлових комплексів забудовника — компанія націлена змінювати та покращувати вигляд всього міста. Кожен проєкт компанії передбачає розбудову інфраструктури навколо житлових комплексів. Наприклад, Rishko Capital вже створили новий центр тяжіння мешканців та гостей міста — сучасний променад із сухим фонтаном, дитячим майданчиком, місцями для відпочинку, кафе та ресторанами. Роман Рішко хоче довести, що міста на Закарпатті можуть бути сучасними та розвиненими. Мешканці та гості регіону потребують комфортних умов для проживання.

«Не дивлячись на всі складнощі, ми дотримуємось запланованих термінів та втілюємо в життя те, що дехто вважає надскладним» — незмінна позиція Романа Рішко щодо своїх проєктів. Він особисто здійснює контроль за будівництвом, знаходиться в комунікації зі своєю командою та клієнтами.

Нова черга ЖК SKY CITY

Девелопер Rishko Capital розпочав будівництво та продаж нової черги ЖК SKY CITY. Нова черга стане завершальною в житловому комплексі, який став логічним продовженням вже збудованого ЖК Sky Towers. Разом ЖК SKY CITY та ЖК Sky Towers створять повноцінний житловий квартал сучасного формату у місті Тячів.

Наразі у продажу є фінальна пропозиція квартир та комерційних приміщень на стадії будівництва в ЖК SKY CITY. Для покупців — це останній шанс купити нерухомість у цьому ЖК за вигідною ціною.

Про ЖК SKY CITY

ЖК SKY CITY — найбільший ЖК бізнес-класу в Тячівському районі, спроєктований за концепцією «міста в місті». Головна ідея житлового комплексу спрямована на створення комфортного простору для життя, роботи й відпочинку. Панорамні вікна, триметрові стелі, видові квартири, просторі тераси, підземний та гостьовий паркінги, закрита територія, покращена шумоізоляція — все це відповідає найвищим вимогам до житла.

На території комплексу буде власний торговий центр, аптеки, ресторани, ігроленд, фітнес-центр, приватний дитячий садочок тощо. ТЦ буде спроєктовано так, що він не заважатиме спокою мешканців ЖК.

Безумовною перевагою є місце розташування комплексу — у центрі міста Тячів, 1 км від кордону з Європою, поруч з розвиненою зовнішньою інфраструктурою, поблизу є школи, дитячі садочки, медичні центри.

Терміни будівництва

Будівництво ЖК SKY CITY йде згідно з графіком: перша черга ЖК SKY CITY буде введена в експлуатацію вже у IV кварталі 2024 року, друга черга — у II кварталі 2025 року, остання черга — у IV кварталі 2025 року. Зараз саме час зробити вигідну інвестицію в майбутнє та придбати житло на етапі котловану.

Проєкти від Rishko Capital мають ще одну перевагу — власну управлінську компанію Level. Вона забезпечує комплексне обслуговування нерухомості, робить усе необхідне для комфорту резидентів та оптимальної експлуатації будівлі. Також компанія допомагає зі здачею в оренду квартири чи комерційних приміщень та бере на себе управління під ключ. Це зручний варіант для тих, клієнтів, які знаходяться в іншому місті або за кордоном — компанія повністю управляє орендним бізнесом.

Слідкуйте за новинами компанії на сайті та в соціальних мережах Facebook та Instagram. Менеджери компанії готові відповісти на всі питання та підібрати найкращий варіант нерухомості як для проживання, так і для бізнесу. Звертайтесь у відділ продажу: м.Тячів, вул. А.Пруниці 30.

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