Роль лабораторії Astra-Dia у діагностиці складних захворювань: сучасні рішення, персоналізований підхід, турбота про здоровʼя

У сучасній медицині діагностика складних захворювань є ключем до ефективного лікування, і лабораторія Astra-Dia активно використовує інноваційні підходи для досягнення цієї мети. Завдяки впровадженню молекулярно-генетичних, імунологічних досліджень, цитологічних і патогістологічних методів, а також персоналізованих підходів, лабораторія забезпечує високоточну діагностику та допомагає лікарю розробити індивідуальні плани лікування для кожного пацієнта.

Ми поспілкувалися з Валентиною Леміш, провідною консультанткою та експерткою з лабораторної діагностики медичної лабораторії Astra-Dia, аби дізнатися, як їх команда використовує новітні методи діагностики, зокрема генетичні дослідження, аби забезпечити точність та надійність результатів.

Як впровадження молекулярно-генетичних досліджень впливає на точність діагностики складних захворювань в Astra-Dia

Складні захворювання важко діагностувати через їх багатофакторний характер або через те, що їх симптоми можуть бути схожі на інші захворювання: “Наприклад рак, певні генетичні порушення (муковісцидоз або синдром Марфана) та інфекційні хвороби, що викликають хронічні ускладнення (вірусні гепатити). Водночас, складні захворювання — це і ті, що зустрічаються рідко, а це ускладнює їх діагностику через недостатню поширеність і обмежений клінічний досвід. Традиційні методи діагностики не завжди дають точні результати або можуть виявляти лише загальні відхилення. Саме тому молекулярно-генетичні методи відіграють ключову роль у такій діагностиці.

Молекулярно-генетичні методи — це технології, що досліджують генетичний матеріал людини (ДНК) на наявність мутацій чи інших змін, які можуть викликати розвиток захворювань.

ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) дозволяє збільшити кількість копій ДНК для більш детального аналізу. Завдяки цьому вони є такими точними. Точність означає можливість виявити мінімальні генетичні зміни, які інші методи можуть не виявити. Це дозволяє поставити правильний діагноз і сформувати відповідний план лікування.

Наприклад, молекулярно-генетичні методи можуть виявити генетичні мутації, такі як BRCA1 або BRCA2, які підвищують ризик розвитку раку молочної залози. Виявлення цих мутацій за допомогою молекулярної діагностики дає змогу запровадити профілактичні заходи або раннє лікування, що значно підвищує шанси на успішне одужання. Це наочно демонструє важливість таких методів для діагностики складних захворювань”.

Персоналізовані методи діагностики для різних пацієнтів. Як це впливає на ефективність лікування складних захворювань

“Ми активно використовуємо персоналізовані лабораторні методи діагностики. Це дослідження, які не просто дають загальну картину стану здоров’я пацієнта, але враховують його індивідуальні генетичні, молекулярні та фізіологічні особливості. Кожен пацієнт унікальний, тому один підхід до всіх не завжди працює. Використання персоналізованих методів дозволяє:

поставити більш точний діагноз, враховуючи індивідуальні особливості пацієнта;

виявити схильність до розвитку певних захворювань на генетичному рівні;

оптимізувати лікування: підібрати правильні препарати та їх дозування, що підходять пацієнту.

Як приклади таких методів, можу навести генетичне тестування на мутації. Це ключовий інструмент для виявлення схильності до різних захворювань. Наприклад: генетичний ризик розвитку раку простати (BRCA1, BRCA2); ризик розвитку раку молочної залози та яєчників (BRCA1, BRCA2); генетичний ризик розвитку атопічного дерматиту та іхтіозу (FLG R501X, FLG 2282delCAGT) — це дослідження мутацій, які впливають на бар’єрну функцію шкіри.

Наступний метод — фармакогенетичні тести. Ці дослідження допомагають визначити, як організм пацієнта реагуватиме на певні ліки. Це важливо при підборі препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, онкології або психіатричних розладів. Ми можемо провести тестування для підбору ліків, таких як варфарин, клопідогрел, такролімус, що дозволяє уникнути побічних ефектів та забезпечити максимальну ефективність лікування.

Імунологічні аналізи (ELISA, CLIA, ECLIA) теж один із методів, що дозволяє визначити наявність інфекційних або аутоімунних захворювань, враховуючи індивідуальну реакцію імунної системи пацієнта. Завдяки таким дослідженням ми можемо точніше оцінити стан пацієнта і підібрати найбільш ефективне лікування. Наша лабораторія пропонує широкий спектр таких досліджень”.

Валентина додає, що впровадження персоналізованих лабораторних методів значно підвищує ефективність лікування складних захворювань. Це не лише дозволяє вчасно діагностувати хвороби, але й розробити точну та результативну стратегію лікування для кожного пацієнта.

Впровадження сучасних імуноферментних методів у діагностиці складних інфекцій та імунних захворювань

“Сучасні імунологічні методи аналізу, такі як ELISA (імуноферментний аналіз), CLIA (хемілюмінесцентний імуноаналіз) та ECLIA (електрохемілюмінесцентний імуноаналіз), стали надзвичайно важливими інструментами у діагностиці складних інфекцій та імунних захворювань. Вони всі базуються на принципі виявлення імунного комплексу “антиген-антитіло”, а різниця між ними полягає в типі мітки, яка використовується для виявлення реакції (ферментативна, хемілюмінесцентна тощо). Ці методи дозволяють точно виявляти специфічні антитіла або антигени в організмі, що є ключовим для швидкої та точної діагностики.

Імунологічні методи використовуються для діагностики багатьох серйозних захворювань, зокрема:

Інфекційні захворювання: за допомогою цих методів можна діагностувати такі інфекції, як гепатити, ВІЛ, туберкульоз, коронавірус та інші. Вони дозволяють виявляти навіть незначні кількості антигенів або антитіл, що значно підвищує точність діагностики;

Аутоімунні захворювання: сучасні методи дозволяють виявляти аутоантитіла, які вказують на наявність аутоімунних захворювань, таких як ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак або цукровий діабет 1 типу. Це дозволяє швидко визначати порушення в роботі імунної системи.

Однією з головних переваг імунологічних методів є їх висока чутливість і специфічність. Вони дозволяють виявляти захворювання навіть на ранніх стадіях, коли клінічні симптоми ще не проявилися. Таким чином, впровадження сучасних імунологічних методів у діагностиці дозволяє не тільки підвищити точність і швидкість виявлення захворювань, але й забезпечити своєчасний початок лікування, що є ключовим фактором для успішного одужання пацієнтів.

У лабораторії Astra-Dia можна пройти обстеження на всі основні інфекційні хвороби та аутоімунні захворювання, що дасть змогу отримати швидкі та точні результати задля ефективного лікування”.

Ключові переваги у методах цитологічних та гістологічних досліджень, які пропонує Astra-Dia для точнішого виявлення складних патологій

В Astra-Dia забезпечують комплексну діагностику завдяки широкому спектру цитологічних і патогістологічних досліджень, які дозволяють виявляти складні патології на різних етапах їх розвитку.

Серед основних цитологічних методів, які тут пропонують:

мікроскопічні дослідження препаратів з шийки матки та з цервікального каналу, зокрема ПАП-тест, який виконується як класичним методом, так і методом рідинної цитології. Останній забезпечує більш чітке та інформативне зображення клітинних зразків. Усі результати цитологічних досліджень ПАП-тесту класифікуються за міжнародною системою Bethesda, що забезпечує стандартний підхід до оцінки результатів і зменшує ризик помилок при діагностиці;

цитологічні дослідження пунктатів, транссудатів, ексудатів, секретів, екскретів, а також випітних рідин, що є важливими для діагностики метастатичних процесів, запальних станів та інших патологічних процесів;

для більш складних випадків ми пропонуємо цитологічні дослідження тонкоголкової пункційної біопсії м’яких тканин, суглобів і кісток.

“У сфері патогістології ми пропонуємо патогістологічні дослідження різних органів будь-якої складності. Ці дослідження дозволяють лікарям отримати точну інформацію про стан тканин, що особливо важливо при підозрі на злоякісні новоутворення, а також для підтвердження або виключення інших складних патологій. Цитологічні та гістологічні методи дозволяють отримати детальну інформацію про клітинний і тканинний стан організму, що є важливим інструментом для лікарів у прийнятті рішень щодо лікування складних захворювань”.

Як бачимо, різні види лабораторних досліджень дозволяють лікарям отримувати більш точні дані для ефективного лікування пацієнтів. Вони вже активно використовуються в Astra-Dia для діагностики складних захворювань і допомагають запобігати прогресуванню генетичних порушень. Розвиток цих технологій поступово змінює підхід до лікування і профілактики, забезпечуючи надійну підтримку для збереження здоров’я пацієнтів у майбутньому.

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Марія Расчупкіна, Varosh

Фото: Наталія Павлик

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