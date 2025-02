RIVERSIDE Ростерія & Брю Бар: простір, у якому кава — не напій, а витвір мистецтва. Інтерв’ю зі співзасновником Олександром Єфремовим

Від цього інтерв’ю віє теплом і пахне кавою. Один із засновників популярної ужгородської кав’ярні RIVERSIDE Ростерія & Брю Бар Олександр Єфремов вкладає у свою справу душу і разом з усією командою намагається навіть у такі понурі часи дарувати гостям приємну емоцію. Як і весь український бізнес на третьому році війни кав’ярні проходять непрості випробування. До всіх викликів додалися ще й світові проблеми в кавовій індустрії, пов’язані зі світовим підвищенням цін. Новини невтішні: через глобальний дефіцит кави горнятко еспресо вже зовсім скоро може стати для пересічного закарпатця занадто дорогим задоволенням. Закарпатець і без кави? Нонсенс. Тому в улюбленому «Рівері» на Театральній, що б там не було, обіцяють не залишити відвідувачів без улюбленого напою та продовжують розвивати кавову культуру. У 2025-му на вході вас звично зустрічатимуть з усмішкою і традиційним: «Доброго ранку! Якої кави бажаєте?»

Більше про глобальні процеси у кавовому світі, локальні виклики, анонси акцій та новинки для гурманів – в розмові з Олександром Єфремовим.

Останнім часом у соціальних мережах перед новорічними святами з’явився тренд визначати особисте «слово року». Воно веде, спрямовує, задає тон на всі наступні 12 місяців. Якби Riverside пошукав таке слово, то що б це було?

Мабуть їх було б кілька: момент… тепло… щирість. В них філософія і своєрідна ідентифікація всіх українців у 2025 році. Бо кожен з нас тепер живе у моменті. Ти мусиш бути теплом для своїх рідних, свого оточення і захисників на фронті. Напевно вже кожен усвідомив, що ми всі є опорою для тих, завдяки кому сьогодні живемо. Це важливо і це піднімає рівень свідомості. «Тепло» ще й тому, що його зараз сильний дефіцит в Україні. Підтримувати і дарувати тепло один одному – життєво необхідно. Ну, і «щирість». Без неї все навколо стає фальшивим. Riverside – соціально орієнтований бізнес, тому всі ці три слова визначатимуть нас і на прийдешній рік.

Позаду різдвяно-новорічні свята. Якими вони були для вас?

Великим подарунком стала відсутність блекаутів. Виявляється, вже цього достатньо для щастя. Щодо наших гостей, то відчувається, що люди почали вчитися жити тут і зараз. В минулому залишилися старі, ще радянські, звички у всьому себе обмежувати, накопичувати, консервувати банки і жити за принципом «все на потім». Війна це змінила. «Потім» може не настати. І поступово прийшло усвідомлення того, що гастрономія є таким собі острівцем безпеки, куди ти приходиш за емоцією, сервісом і приємно проведеним часом. Тому новорічні свята, я вважаю, були успішними. І, сподіваюсь, нам вдалося їх зробити приємними і для ужгородців і гостей міста. Щодо відсутності снігу, то його ми компенсували відповідною музикою, декором, бо любимо, щоб все було естетично і атмосферно.

Скоро День святого Валентина. На своїх сторінках у соціальних мережах ви заінтригували сюрпризами і приємностями.

Гадаю, вже можна відкрити завісу. Ми любимо День Валентина і пропонуємо додати до нього кілька ідей, які зроблять його ще незабутнішим. Тим паче, що люди в останні роки взагалі втратили відчуття свята. Оскільки 14 лютого love is in the air, то ми придумали романтичну акцію під назвою «Обережно, у вас цілять купідони!». Цього дня Riverside розіграє 5 комплектів подарунків. На фасаді нашої ростерії ви знайдете знак із написом «Місце для поцілунків». У цій локації можна буде зробити яскраві фото зі своєю коханою людиною, засвідчити прояв нестримного почуття. Потім необхідно світлини викласти в сторіз і позначити нашу сторінку @riverside_coffeeroastery, на яку потрібно бути підписаним. І все, ввечері о 20.00 у прямому ефірі відбудеться результат розіграшу і оголошення щасливчиків. П’ятеро переможців отримають сертифікат на 1000 гривень, дві брендові чашки та пачку кави обсмажки Riverside.

Також ми підготували дріп до Дня святого Валентина. Він – про любов, про дотик і обійми, тож може стати гарним подарунком.

На гостей чекатиме наша святкова страва – панкейки у вигляді сердечок і спеціально створеним для них соусом. Це буде дуже естетично і смачно.

А ще у нас цього дня на кожного відвідувача очікує невеликий, але приємний подарунок.

Коли я відвідую ваш заклад, завжди звертаю увагу на вітрину. Бачу, тут з’явилося кілька нових позицій.

Ми жартуємо, що ця вітрина створена для того, щоб задобрити внутрішнього кавового маніяка різними девайсами. Коли людина тільки починає знайомитися з кавовою культурою, то на першому етапі купує пачку кави. Потім у неї вдома поступово з’являються різні девайси, наприклад, гейзерна кавоварка, джезва, пуровер. А потім вже важко зупинитись. Так от ми заохочуємо всіх приєднуватися до клубу кавоманів і намагаємось запропонувати все найкраще, регулярно поповнюючи вітрину аксесуарами для приготування кави.

Якщо про кавові новинки, то наші постійні гості точно не оминули увагою Cristmas бленд із суміші трьох видів зерен: Ethiopia Ana Sora і двох «колумбій» – Las Flores і El Paraiso. Остання у цій грі смаків стає своєрідним центром. Рекомендую спробувати тим, хто любить легку питку каву з кислинкою, яка чудово збалансована солодкістю. В смаку відчуєте нотки абрикосового джему, полуниці, мандаринового кексу з легким післясмаком різдвяного пряника.

Також у крамниці віднедавна з’явилась матча — японський чай, виготовлений за спеціальною технологією. І оскільки поціновувачів якісного чаю стає дедалі більше, ми плануємо розвивати цю тему.

Чи готуєте щось особливе на весну?

Новинками сезону весни 2025 року стануть нова кава з Коста-Ріки та зерна експериментальної обробки з Бразилії. Люди звикли, що, оскільки це база, то має бути горіхово-шоколадний смак. Але моєю ціллю було знайти таке фермерство в Бразилії, яке використовуватиме нові тенденції у способах обробки кавових ягід. Таким чином смаковий профіль підсилюється, стає вищим, комплекснішим, смачнішим, якіснішим. Виробники інтегрували нові процеси ферментації, через це тепер ця «Бразилія» не виглядає, як типова «Бразилія».

Так само деякі нові позиції з’являться в дріпах. До кожного з них, згідно з характером, підбираємо арти. Вони сезонні, охоплюють різні типажі справжніх поціновувачів ростерії Riversidе: активні, драйвові, нестандартні, творчі особистості, які займаються самоідентифікацією і пошуком себе. Потім цей сезонний дріп м’яко перекочує в період пробудження землі, весни, квітів.

І так, ми запустили кур’єрську доставку по місту, окрім того, що всі позиції можна замовити онлайн в інтернет-магазині: https://riverside-coffeeroastery.com

У вас стільки планів на майбутнє, наче й нема тієї кавової кризи, про яку зараз усі говорять. Поясніть, чому подорожчав цей продукт і як світовий дефіцит зерен позначиться на роботі вашої ростерії?

Почнемо з того, що на світі все циклічне і такі кризи є закономірним явищем. Давайте пригадаємо поняття трьох кавових хвиль, які демонструють розвиток кавової культури у світі.

На початковому етапі, коли з’явилася кава, її могли собі дозволити тільки заможні персони. Потім продукт трохи подешевшав і люди вдома насолоджувалися так званою розчинною кавою, заливаючи кавовий порошок кип’ятком. Тож перша хвиля відображає відкриття і доступність кави для широкої публіки.

Друга хвиля настала з появою таких великих компаній, як Nestlé SA і Starbucks Corporation. Саме вони запровадили в Америці культуру кав’ярень і приготування напоїв з кавових зерен. Каву сприймають як продукт для насолоди, активно вивчаючи різні аспекти смаку та аромату.

Третя хвиля представляє етап розвитку культури та мистецтва кави. В Україні він розвивається з 2007 року і триває дотепер. Riverside формувався на основі цієї хвилі – це заклади, де використовується професійний підхід до приготування кави, як до мистецтва, чистий смак кави без зайвих домішок, сиропів, кави не темної обсмажки, високої якості. Чому важливі ці нюанси? Тому що якщо кава буде низької якості, то, обсмаживши її темно, ми заберемо дефекти. Чим і займаються великі компанії, щоб заробляти великі гроші.

Це призводить до росту попиту на каву. І саме третя кавова хвиля створила бум свідомого споживання кави.

Та окрім людського фактора, так само на ціну впливає Бог, природа і екологія. На планеті відбувається глобальне потепління. Звірі не можуть жити на звичних локаціях, так само потерпає фауна. Висока температура пригнічує формування кавових квітів.

Наприклад, для нормального росту арабіки є відповідні умови, які повинні знаходитись в межах допустимих показників. Зараз є відхилення. Рослина не може швидко адаптуватися до аномальних показників.

Після пандемії Covid-19 ціни на каву на біржі зросли. Робуста, як найдешевший сорт, почала зникати з полиць, компанії законтрактовували великі об’єми під себе і це був перший стрибок підвищення вартості чашки кави, яку ми всі відчули. Оскільки ми розуміємо, що великим компаніям потрібно щось продавати, вони переключились з робусти на арабіку. Так розпочався наступний циклічний етап. Тому що тепер стає менше арабіки.

І фінальною краплею став 2024 рік. Коли бразильські компанії, які є великим експортером арабіки в світі і продавали її потужним гігантам, то утворився дефіцит. Контракти підписані, а на складах продукту немає. Природа не може більше дати, тому що є періодичність врожаю.

Зараз ми знаходимося в міжсезонні, а ціна на каву з початку 2024 року до сьогодні виросла на 100%. Це виключно закупівельні затрати. І те, що ми спостерігаємо в кавовій культурі України, на жаль, тільки початок. Ми стрімко рухаємося до того, що як і під час першої хвилі, коли кави не вистачало, вона була предметом розкоші і її могли собі дозволити тільки заможні люди.

Отже, підсумую. На світовий дефіцит кави і подорожчання продукту впливають такі чинники: велике споживання робусти й перехід покупців з робусти на арабіку, кліматичне потепління, ріст кількості споживачів. Як ви відреагували на цю новину? Це ще один серйозний удар по українським кав’ярням, які і без того виживають в умовах війни.

Прийняли це.

То чи піднялась у вас ціна на горнятко еспресо?

На цей момент прямої кореляції зі світовим підняттям ціни ще не було. Все попереду. Порція еспресо зараз у нас коштує 45 гривень, хоча вже на цю мить його реальна вартість сягає 70 грн. Це я навіть не враховую економічної ситуації в Україні і падіння гривні відносно долару. Якщо ще й це додати, вийде велика цифра.

Востаннє ми підіймали ціну пів року тому на 5 гривень. І треба бути готовим до того, що до кінця 2025 року еспресо може коштувати 100 гривень.

Ви не втратите у зв’язку з цим гостей?

Одним із елементів філософії нашого закладу є доступність для споживача. Що точно можемо пообіцяти, так це те, що люди, які пили смачний продукт, зможуть і надалі ним насолоджуватися. Утримуватимемо ціну на каву доступною для споживача настільки довго, як це тільки буде можливо.

Не можу собі уявити, щоб закарпатці відмовитися від кави…

Цього і не станеться. Подібна ситуація нещодавно вже була і на кондитерському ринку. Два роки тому у світі виник дефіцит какао і підняття ціни сягало 150%. Це дуже відчули виробники кондитерських виробників, але люди не перестали купувати десерти. Феномен сфери гостинності полягає в тому, що чим більше душі ти вкладаєш у свою справу, тим прихильнішими і емпатичнішими є твої гості. Тому ми рухатимемо ціну догори настільки повільно, щоб це було комфортно гостю. І ще важливо: ми обіцяємо і надалі не нехтувати якістю.

Ви багато уваги приділяєте різним деталям у ростерії, окрім самої кави. І вам навіть не байдуже, як виглядає прилегла до закладу територія. До речі, щоб поставити остаточну крапку в дискусіях: чи всі документи на лавиці навпроти «Ріверсайду», які ви встановили своїм коштом, погоджені у міській раді?

Встановити охайні лавиці під сакурами і дати можливість людям спокійно посидіти у затінку було нашою ініціативою. З нею ми звернулися до міської ради, сформували пакет документів, подали на розгляд і отримали дозвіл. Оплатили власним коштом матеріали, роботу і тепер в Ужгороді є ще одне чудове місце, де можна відпочити, сфотографуватися або насолодитися кавою. Не розумію, кому це може не подобатися. У цьому плані гарним прикладом співпраці влади і рестораторів є Івано-Франківськ. Там діє інноваційна платформа «Тепле місто» для створення можливостей і суспільних трансформацій. Бізнес і громадськість пропонують ідеї, створюють проєкти, а влада підтримує, або принаймні не заважає. Така синергія дала можливість реалізувати дуже багато гарних ініціатив. Гадаю, Ужгороду варто було би цього повчитися, оскільки туристичний потенціал у нас дуже високий.

До процесу обсмажування кави ви завжди ставитесь як до ритуалу, мистецтва і готові навчати цього інших. Пам’ятаю, до повномасштабного вторгнення у вас була гарний задум щодо проведення лекцій і дегустацій, покликаних розвивати кавову культуру на Закарпатті. Чи плануєте повернутися до цієї ідеї?

Так, матеріалу дуже багато. Це буде цикл лекцій про каву і домашні способи заварювання. Спочатку плануємо організовувати зустрічі у нас в «Рівері», а потім запустити колабораційні проєкти в інших локаціях. З нашого боку буде експертне дослідження кавової культури, лекції, дегустації, а зі сторони партнерів — щось інше.

Крім того, запрошую відвідати сайт Riverside і приєднуватися онлайн до нашої спільноти. Це платформа для навчання, дискусій, обміну думками і досвідом. Ми ведемо сайт у форматі блогу, де можна прочитати про різні події, пов’язані з кавовою культурою, знайти однодумців. Наша місія створювати простір – онлайн і офлайн – який занурить у кавовий світ і в якому буде комфортно як новачкам, так і кавовим гурманам.

RIVERSIDE чекає вас за адресою:

м. Ужгород, пл. Театральна, 13

Графік роботи кав’ярні

пн- нд 8:00-19:00

+380995084002

Меню: https://expz.menu/

Графік роботи онлайн-магазину

пн- сб 9:00-19:00

+380933315996

Instagram: @riverside_coffeeroastery

Лариса Липкань, Varosh

Фото: RIVERSIDE