Разом заради майбутнього: як бізнес-спільнота Board та Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міськради відкривають нові горизонти для молоді

Наприкінці грудня в Ужгороді відбувся «Вечір без цензури» — подія для молоді, яка прагне діяти та знаходити шляхи для самореалізації. Відверті розмови, щирі інсайти та історії факапів від підприємців — вечір про сміливість, досвід та нові можливості.

«Вечір без цензури» один із найпопулярніших форматів у межах співпраці бізнес-спільноти Board Закарпаття та Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради. Партнерство спільноти та Управління розпочалось близько двох років тому. За цей період вже відбулося чимало подій для молоді, спрямованих на успішний старт у створенні та розвитку бізнесу.

«Розвивати бізнес-культуру серед молоді на Закарпатті — це частина соціальної місії спільноти Board Закарпаття. Тому нам хотілося поділитися реальною стороною бізнесу, надихнути, показати, як все відбувається на практиці. Ми почали організовувати заходи для студентів на такому ж рівні, як зазвичай робимо це для наших учасників: локації бізнес-класу, успішні підприємці у якості спікерів, змістовні панельні дискусії. Продумували до деталей, аби відповідати високому рівню підприємницької аудиторії та надихати нові покоління діяти», — ділиться партнерка бізнес-спільноти Board Закарпаття Оксана Розман.

Весною минулого року Board Закарпаття та Управління у справах культури, молоді та спорту УМР провели серію навчань від підприємців бізнес-спільноти у межах конкурсу стартапів для молоді «Цікава ідея — успішна громада». Упродовж кількох тижнів учасники ділились своїми знаннями та розповідали про найважливіші складові успішного початку власної справи.

Лекції на теми фінансів, розробки бізнес-плану, презентації проєктів, успішного ведення переговорів — це та багато іншого отримала молодь, яка долучилась до навчання. За підсумками проєкту три найкращі стартапи отримали грошову підтримку від міськради на реалізацію ідеї. Це була потужна синергія ідей та досвіду з чудовим результатом.

Серед кейсів співпраці спільноти Board Закарпаття та Управління у справах культури, молоді та спорту — екскурсія на виробництво дикої води Закарпаття «Крайна», а також брейншторм із молоддю: «Минулого року учасники Board Закарпаття генерували нові ідеї разом зі студентами. Цікавий формат роботи, де потрібно було побудувати бізнес-ідею. Суть полягала в тому, аби молодь згенерувала свої ідеї піару, маркетингу та визначення унікальної торгової пропозиції. У підсумку обрали одну команду, ідеї якої були найпрактичнішими, і вручили їй заохочувальні сертифікати на послуги представлених бізнесів. Таким чином, підприємці отримали новий креативний погляд на ведення свого бізнесу, а молодь обміркувала різні плани реалізації проєктів. Такі співпраці — це про взаємодію, обмін досвідом та створення нових зв’язків», — ділиться вдалим прикладом співпраці партнер Board Закарпаття Василь Ябрик.

Співпраця Board Закарпаття та Управління у справах культури, молоді та спорту стає справжнім поштовхом для реальних змін і відкриває нові можливості для молодих талантів. Саме тому бізнес-спільнота долучилася до реалізації соціальних ініціатив, спрямованих на підтримку та розвиток майбутніх лідерів.

«Для нас важливо створювати платформу, де кожен може реалізувати свій потенціал, долати бар’єри та знаходити можливості для росту. Віримо, що завдяки таким ініціативам ми не лише змінюємо навколишній світ, а й надаємо молоді шанс на краще майбутнє. Я пишаюся цим проєктом і тим, яку цінність він дає молоді. Цікаво те, що до перших заходів студенти не активно долучалися, а тепер — за один-два дні ми закриваємо реєстрацію. Це також свідчить про успішну співпрацю та зацікавленість молоді», — підсумувала Оксана.

Керівниця Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міськради Алла Чернобук переконана, що такі проєкти стимулюють розвиток молоді, відкривають нові можливості та перспективи для кар’єрного розвитку. Особливо тепер, коли чимало навчань проводяться онлайн:

«Для нас, як представників Ужгородської міськради, завжди було і залишається пріоритетом підтримувати молодь, створювати для них можливості для розвитку та співпраці. Ми віримо, що успіх громади залежить від активності та ініціативності молодого покоління. Саме тому активно залучаємо різні спільноти до спільних ініціатив і надзвичайно раді, що разом із Board Закарпаття нам вдалося реалізувати низку важливих і цікавих проєктів. Це не лише надихнуло нас, але й допомогло створити нові перспективи для молоді нашого міста. Попереду ще багато планів та ідей, і ми віримо, що у співпраці з такими потужними партнерами можна досягти ще більших результатів для розвитку громади й підтримки нашої молоді. Разом ми змінюємо майбутнє!», — поділилася Алла.

Співпраця спільноти Board Закарпаття та Управління у справах культури, молоді та спорту набирає обертів, стає ще більш потужною та змістовною. У Новому році вони планують масштабні проєкти, які дозволять залучити ще більше активної, креативної молоді, готової змінювати світ на краще. Обидві сторони переконані, що лише у співпраці народжуються справжні можливості для втілення нових ідей, підтримки талантів і розвитку молодіжних ініціатив — бо разом швидше.

Якщо ви зацікавлені у подіях, які організовують спільнота Board Закарпаття та Управління у справах культури, молоді та спорту УМР, нижче посилання на соцмережі, де завжди є публікації майбутніх заходів та соціальних ініціатив.

За матеріалами Board Закарпаття

Фото Board Закарпаття