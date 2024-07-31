“Простір”. Нова локація в Кам’яниці для ретритів, святкувань та тихого відпочинку 

Подружжя Євгена і Наталії Андріканичів з 5-річним сином мешкають у квартирі. Вже під час повномасштабної війни вирішили пошукати поблизу Ужгорода ділянку, щоб інвестувати у власну українську землю і збудувати невеличкий будиночок для сімейного відпочинку на вікенди. Коли побачили це просторе місце між селами Кам’яниця і Гута, відразу закохалися в нього. Свіже повітря, тиша, спів птахів, синє небо і гори навколо – 100-відсоткове попадання в те, що малювала уява. І це всього за 12 кілометрів від обласного центру.

Відразу після оформлення всіх необхідних документів заходилися споруджувати дерев’яний модульний будинок. На якості матеріалів не заощаджували – все робили виключно для власних потреб. Тим часом з’ясувалося, що сусід не проти теж продати свою ділянку, тож простору стало вдвічі більше, загальна площа землі склала 36 соток і таким щастям захотілося ділитися.

Концепція не змінилася: сюди повинні приїжджати люди з міст, що шукають якісного відпочинку, тиші, релаксу й господарі готові запропонувати усім охочим цю розкіш ХХІ століття. Назва локації виникла сама по собі – «Простір».

“Тут час зупиняється, — каже власник місця для відпочинку Євген Андріканич. – Ви маєте змогу споглядати замок ХVІ століття, краєвиди Ужанської долини, гори, що знаходяться вже на території Словаччини. Нарешті можна не метушитися, уповільнитися, заспокоїтися і дозволити собі насолодитися тишею”.

У «Просторі» вдалося розмістити все, що потрібно для якісного сучасного відпочинку великій компанії, сім’ї чи парі. При чому, усамітнитися можна на повну, бо ні власників, ні персоналу ви тут не зустрінете. У «Просторі» діє безконтактне поселення. При бронюванні апартаментів гість отримує особистий електронний ключ на власний смартфон та не потребує класичної реєстрації на рецепції.

До послуг гостей 2 сучасні дерев’яні будинки. Вони мають власні назви:

«Ліс» – вміщає 4-х гостей. Вартість за одну добу проживання складає 5 500 грн. З тераси відкривається неймовірний панорамний вигляд на відпочинкову територію, Невицький замок і навколишню природу.

«Гори » – для 6 гостей з двома окремими спальнями – 6 500 грн.

Вартість всього простору за добу з проживанням для 10 гостей – 11 000 грн, без проживання – 7 500 грн. Для військових та їхніх родин діють знижки та спеціальні пропозиції.

Кухні-студії в будинках обладнані побутовою технікою: плитою, мікрохвильовкою, холодильником, електрочайником, кавоваркою зі смачною ужгородською кавою.

Стильний, сучасний, лаконічний інтер’єр, деталі якого характеризують гарний смак господарів.

Територія огороджена й зачинена для сторонніх відвідувачів. У дворі всі зони ретельно продумані й розмежовані.

Дитячий майданчик видно з будь-якої точки локації, що робить гру малечі безпечнішою, а відпочинок дорослих менш тривожним.

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Басейн 4×8 метрів із солоною водою підігрівається до 29𝇈C, тож купальний сезон триває з квітня по листопад. Його глибина – 1,5м.

За потреби, є додаткова можливість розмістити дитячий надувний басейн.

Також у розпорядженні гостей чан, гриль, місце для вечірніх посиденьок біля ватри.

Велика альтанка на 30 осіб ідеально підійде для івентів, мітапів, лекцій, конференцій, тімбілдингів, майстер-класів. Поруч зручна кухонна зона для приготування їжі.

Приїхавши сюди, ви матимете де залишити автомобіль, отримаєте доступ до wi-fi, на випадок вимкнення електроенергії скористаєтесь шумоізольованим генератором.

Євген Андріканич пояснює, що бізнес-підходу до цього місця ніколи не було і не буде. Він мріє про те, аби його простір гуртував активних і творчих людей, надихав на цікаві ідеї, аби тут відбувалися гарні й корисні події.

Хоча «Простір» відкрився всього 2 місяці тому, відвідувачі вже діляться відгуками. Локація виявилася тим місцем, яке багато хто шукав. Тож мрія Андріканичів почала втілюватися в життя.

Стежити за роботою «Простору», зв’язатися або забронювати апартаменти можна на сторінці в Інстаграмі.

Адреса: вулиця Молодіжна 25, село Кам’яниця, Закарпатська область. Локація на мапі: https://maps.app.goo.gl/XTtTaqStbPZVEjfk8

Лариса Липкань для Varosh

Фото: Наталка Павлик

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