Основні види, властивості та сфера застосування запчастин для приладів КВП Danfoss

Запчастини для приладів КВП Danfoss: різновиди, властивості та сфера застосування

Контрольно-вимірювальні прилади та автоматика (КВП) – великий клас приладів і пристроїв, що використовуються в різних галузях промисловості. Компанія Данфосс випускає різні види приладів та запчастин до них, а придбати їх можна у офіційного дистриб’ютора в Україні – інженерно-виробничого підприємства ЮГОВ-Проект, відповідальні та висококваліфіковані співробітники якого понад 25 років виконують комплекс інжинірингових та монтажних послуг, а також надають гарантійну техпідтримку. 24/7.

Різновиди та призначення

Запчастини необхідні для:

ремонту пристроїв;

розширення функціоналу;

удосконалення системи;

оптимізації пристрою відповідно до технологічних завдань та проектних умов.

Завдяки модульному пристрої приладів заміна вузлів або комплектуючих не вимагає спеціальних навичок, великих витрат за часом, а часом і відключення системи. Більшість комплектуючих від Danfoss є універсальними та підходять не тільки для пристроїв, що випускаються компанією, але й для приладів від інших виробників.

Кожне промислове підприємство може придбати різні види запчастин для:

датчиків тиску;

датчиків температури;

реле.

Так, наприклад, для приладів для вимірювання тиску поставляються:

пробки;

кронштейни;

перехідники;

ніпель;

скоби;

датчики та ін.

Замовник може вибрати різні модифікації комплектуючих, матеріал, діаметр, довжину та ін.

Для реле виробництва Данфосс доступні такі запчастини:

вимикачі та комплектуючі до них;

затискна стрічка;

ніпель;

сальник;

гільза датчика;

гвинт ущільнювача;

захисний ковпачок;

передня та задня кришка корпусу;

кабельне введення;

капілярна трубка;

амортизаційний пристрій;

корпус та ін.

Запчастини та комплектуючі для КВП використовуються на різних стадіях:

монтаж та введення в експлуатацію;

встановлення допоміжних КВП;

модернізація інженерної системи;

обслуговування, ремонт.

Запчастини виконані з найнадійніших та якісних матеріалів.

Область застосування

КВП від Danfoss застосовуються в різних галузях промисловості для контролю температури, тиску, витрати робочих середовищ в:

холодильних установках та системах вентиляції;

промислової автоматики;

приводному устаткуванні;

теплової автоматики.

Завдяки широкому асортименту комплектуючих та запчастин пристрої Данфосс відрізняються надійністю, економічністю, простотою обслуговування. Концерн застосовує інноваційні технології, сучасні матеріали, що покращує якість, точнісні характеристики, габаритні розміри, розширює варіанти різьбових та електричних приєднань.