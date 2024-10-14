Основні види, властивості та сфера застосування запчастин для приладів КВП Danfoss

Контрольно-вимірювальні прилади та автоматика (КВП) – великий клас приладів і пристроїв, що використовуються в різних галузях промисловості. Компанія Данфосс випускає різні види приладів та запчастин до них, а придбати їх можна у офіційного дистриб’ютора в Україні – інженерно-виробничого підприємства ЮГОВ-Проект, відповідальні та висококваліфіковані співробітники якого понад 25 років виконують комплекс інжинірингових та монтажних послуг, а також надають гарантійну техпідтримку. 24/7.
Запчастини необхідні для:
Завдяки модульному пристрої приладів заміна вузлів або комплектуючих не вимагає спеціальних навичок, великих витрат за часом, а часом і відключення системи. Більшість комплектуючих від Danfoss є універсальними та підходять не тільки для пристроїв, що випускаються компанією, але й для приладів від інших виробників.
Кожне промислове підприємство може придбати різні види запчастин для:
Так, наприклад, для приладів для вимірювання тиску поставляються:
Замовник може вибрати різні модифікації комплектуючих, матеріал, діаметр, довжину та ін.
Для реле виробництва Данфосс доступні такі запчастини:
Запчастини та комплектуючі для КВП використовуються на різних стадіях:
Запчастини виконані з найнадійніших та якісних матеріалів.
КВП від Danfoss застосовуються в різних галузях промисловості для контролю температури, тиску, витрати робочих середовищ в:
Завдяки широкому асортименту комплектуючих та запчастин пристрої Данфосс відрізняються надійністю, економічністю, простотою обслуговування. Концерн застосовує інноваційні технології, сучасні матеріали, що покращує якість, точнісні характеристики, габаритні розміри, розширює варіанти різьбових та електричних приєднань.