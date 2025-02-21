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Old CONTINENT: очікуване повернення легендарного ресторану у серці Ужгорода

21 Лютого 2025 8

Ресторан Old CONTINENT — це знаковий заклад для міста. Він багато років символізує вишуканість, традиції та сервіс. Його ім’я асоціюється з місцем, де гастрономія стає мистецтвом, а обслуговування — еталоном турботи про гостей. 

Сьогодні ресторан вступає в новий етап свого розвитку, поєднуючи багаторічний досвід із сучасними підходами. Завдяки співпраці з командою провідних фахівців у сфері кулінарії, дизайну та менеджменту, Old CONTINENT прагне створити унікальний продукт, здатний вразити вибагливих гурманів і стати взірцем для закладів регіону.

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Про те, яким буде оновлений ресторан спілкуємося з ресторатором Віктором Михайловим, команда якого працює над тим, аби ви перевідкрили для себе Old CONTINENT і були щиро вражені його оновленням.

Кухня та команда

Над основним меню працювали досвідчені кухарі: бренд-шеф Олег Горбачов, бренд-шеф мережі Mykhailov’s Team Юрій Паруна, а також шеф-кухар Юрій Глаголич, який безпосередньо керуватиме процесом. Команда підкреслює, що гості зможуть скуштувати страви, які майже не зустрінеш в інших закладах регіону. 

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Для шанувальників стейків є чимало позицій як він українських виробників, так і з-за кордону. Є унікальні страви з тунця, фуагра, а також страви з гуски, до речі, локального виробництва. В ресторані випікають власний свіжий хліб, пасту подають “з-під ножа”. До кожної страви вам допоможуть підібрати доречне вино, а винна колекція, за планами, налічуватиме 750 пляшок у власному винному погребі.

Концепція та унікальність

Головна ідея — поєднання європейської кухні з локальними традиціями. Ресторан пропонуватиме дві окремі концепції:

На першому поверсі акцент буде зроблено на м’ясних стравах, приготованих в хоспері, що забезпечить унікальний смак та аромат.

У скайбарі, який відкриється дещо згодом, гостей здивують страви середземноморської кухні, доповнені легкими салатами.

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Важливий акцент — натуральність продуктів та гармонійне розкриття їхнього смаку.

Дизайн інтер’єру ресторану розроблений з урахуванням потреб гостей. Кожна деталь продумана для того, щоб створити атмосферу тепла, комфорту та гостинності.

Основна аудиторія ресторану — сім’ї з дітьми. «Ми прагнемо створити заклад, де кожен відчує себе бажаним гостем», — зазначає Віктор Михайлов.

Old CONTINENT зберігає свою репутацію місця, яке поєднує традиції, сучасні підходи до гастрономії та бездоганний сервіс. Ресторан вже відкритий, тож плануйте відвідини. 

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P.S. Для гостей ресторану працює парковка на задньому подвір’ї, що є часто визначальним при виборі закладу для обіду чи вечері у центральній частині міста. 

Марія Расчупкіна, Varosh
Фото: Mykhailov’s team

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# Mykhailov’s Team # Old CONTINENT # віктор михайлов # кухня # ресторан # ресторатор

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