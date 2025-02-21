Old CONTINENT: очікуване повернення легендарного ресторану у серці Ужгорода

Ресторан Old CONTINENT — це знаковий заклад для міста. Він багато років символізує вишуканість, традиції та сервіс. Його ім’я асоціюється з місцем, де гастрономія стає мистецтвом, а обслуговування — еталоном турботи про гостей.

Сьогодні ресторан вступає в новий етап свого розвитку, поєднуючи багаторічний досвід із сучасними підходами. Завдяки співпраці з командою провідних фахівців у сфері кулінарії, дизайну та менеджменту, Old CONTINENT прагне створити унікальний продукт, здатний вразити вибагливих гурманів і стати взірцем для закладів регіону.

Про те, яким буде оновлений ресторан спілкуємося з ресторатором Віктором Михайловим, команда якого працює над тим, аби ви перевідкрили для себе Old CONTINENT і були щиро вражені його оновленням.

Кухня та команда

Над основним меню працювали досвідчені кухарі: бренд-шеф Олег Горбачов, бренд-шеф мережі Mykhailov’s Team Юрій Паруна, а також шеф-кухар Юрій Глаголич, який безпосередньо керуватиме процесом. Команда підкреслює, що гості зможуть скуштувати страви, які майже не зустрінеш в інших закладах регіону.

Для шанувальників стейків є чимало позицій як він українських виробників, так і з-за кордону. Є унікальні страви з тунця, фуагра, а також страви з гуски, до речі, локального виробництва. В ресторані випікають власний свіжий хліб, пасту подають “з-під ножа”. До кожної страви вам допоможуть підібрати доречне вино, а винна колекція, за планами, налічуватиме 750 пляшок у власному винному погребі.

Концепція та унікальність

Головна ідея — поєднання європейської кухні з локальними традиціями. Ресторан пропонуватиме дві окремі концепції:

На першому поверсі акцент буде зроблено на м’ясних стравах, приготованих в хоспері, що забезпечить унікальний смак та аромат.

У скайбарі, який відкриється дещо згодом, гостей здивують страви середземноморської кухні, доповнені легкими салатами.

Важливий акцент — натуральність продуктів та гармонійне розкриття їхнього смаку.

Дизайн інтер’єру ресторану розроблений з урахуванням потреб гостей. Кожна деталь продумана для того, щоб створити атмосферу тепла, комфорту та гостинності.

Основна аудиторія ресторану — сім’ї з дітьми. «Ми прагнемо створити заклад, де кожен відчує себе бажаним гостем», — зазначає Віктор Михайлов.

Old CONTINENT зберігає свою репутацію місця, яке поєднує традиції, сучасні підходи до гастрономії та бездоганний сервіс. Ресторан вже відкритий, тож плануйте відвідини.

P.S. Для гостей ресторану працює парковка на задньому подвір’ї, що є часто визначальним при виборі закладу для обіду чи вечері у центральній частині міста.

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Марія Расчупкіна, Varosh

Фото: Mykhailov’s team

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