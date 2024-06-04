У медичному центрі «ОН Клінік Ужгород» відкрилося відділення офтальмології, яке займається лікуванням захворювань очей у дітей та дорослих. Запис до лікаря-офтальмолога проводиться цілодобово за номером 0 800 30 77 33.

Окуліст в медичному центрі «ОН Клінік Ужгород» лікує запальні та інфекційні захворювання очей. На прийомі офтальмолог проведе огляд, збере анамнез та призначить додаткові обстеження (скіаскопію, візіометрію, офтальмоскопію). Приватний окуліст лікує наступні хвороби:

блефарит;

глаукому;

дисфункцію мейбомієвих залоз;

деструкцію склоподібного тіла;

катаракту ;

кератит;

кон’юнктивіт;

демодекоз;

ячмінь;

халязіон;

короткозорість і далекозорість.

Дитячий окуліст «ОН Клінік» в Ужгороді

Дитячий офтальмолог в Ужгороді приймає дітей з п’яти років. Звернутися до дитячого окуліста потрібно при почервонінні, свербінні та набряках очей і повік у дітей. Проконсультуватись з лікарем необхідно, якщо дитина схиляє голову на бік, мружиться, щоб роздивитися предмети, заплющує одне око. Також записатися на консультацію дитячого офтальмолога потрібно при частих головних болях, оскільки напади мігрені можуть свідчити про підвищення очного тиску.

У медичному центрі «ОН Клінік Ужгород» лікують запальні та інфекційні захворювання очей у дітей, розлади зору, травми очей, халязіон у дитини. Також дитячий офтальмолог підбирає оптичні прилади для корекції зору.

На прийомі дитячий офтальмолог проведе огляд, вислухає скарги та призначить додаткові методи дослідження. За допомогою скіаскопії лікар виявить порушення гостроти зору (далекозорість, короткозорість). Офтальмоскопія допоможе оцінити стан сітківки ока (діагностувати дистрофію, травми, розриви). Проба Ширмера дозволить виявити кількість слізної рідини та підібрати ліки від синдрому сухого ока. Візометрія допоможе лікарю визначити гостроту та чіткість зору у дитини.

За результатами обстеження дитячий офтальмолог призначить лікування захворювань очей, яке може включати медикаментозне лікування, масаж та обробку повій, гімнастику для покращення зорової функції. Огляд дитини проводиться в присутності батьків. Профілактичний огляд у дитячого окуліста потрібно проходити не рідше, ніж один раз на рік, щоб запобігти погіршенню зору у дитини.

Інші послуги в «ОН Клінік Ужгород»

В медичному центрі «ОН Клінік Ужгород» приймають приватний сімейний лікар та вузькопрофільні спеціалісти. Працюють наступні відділення:

гінекологія;

дерматологія;

проктологія;

урологія;

хірургія;

гастроентерологія;

неврологія;

кардіологія;

трихологія;

ендокринологія;

інфектологія;

отоларингологія.

В медичному центрі можна здати лабораторні аналізи, зробити УЗД внутрішніх органів. Також можна пройти гастроскопію, колоноскопію, зробити кардіограму. В «ОН Клінік Ужгород» працює відділення фізіотерапії, де можна записатися на електрофорез, фонофорез та лазерну терапію. У відділенні хірургії застосовуються методи радіохвильової та лазерної терапії, які передбачають мінімальне втручання в організм.

В медичному центрі «ОН Клінік Ужгород» можна пройти за один день комплексне медичне обстеження (Check-Up), яке дозволяє виявити захворювання на ранній стадії до появи перших симптомів. Працює цілодобова підтримка пацієнтів. Запис на консультації гінеколога, уролога, кардіолога, проктолога та інших лікарів також проводиться цілодобово.

Обслуговування пацієнтів за договором з НСЗУ «ОН Клінік» в Ужгороді

Укладання декларації з лікарем «ОН Клінік Ужгород» дає можливість безоплатно отримувати пакет медичних послуг, який передбачений програмою Національної служби здоров’я України (НСЗУ) та користуватися перевагами приватної медицини. При необхідності сімейний лікар направить на консультації вузькопрофільних спеціалістів. Після укладення декларації на всі додаткові послуги, призначені сімейним лікарем, діє знижка у розмірі 7%.