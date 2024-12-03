Новорічно-різдвяний період у Деренівській Купелі: дайджест подій

Зима в Деренівці насичена моментами, які залишаться в памʼяті вашої родини надовго. У цьому році Деренівська Купіль запрошує провести новорічно-різдвяний період у кращих традиціях: затишна родинна атмосфера та гастрономічні родзинки і з дозвіллям для всіх. Чудова нагода аби провести час з близькими та зануритися у святкову магію.

Зустріч зі Святим Миколаєм: 5–7 грудня

Уже традиційно Святий Миколай тут готується до зустрічі з найменшими гостями Деренівської Купелі. На дітей та дорослих чекають подарунки, фото на згадку та незабутня атмосфера свята.

Свята вечеря з колоритом Закарпаття: 24 грудня

Увечері 24 грудня у ресторані «Ірис» на вас чекає традиційна Свята вечеря з 12 пісних страв, які розкриють увесь смак закарпатської кухні. Колядки, щедрівки і різдвяний настрій у поєднанні з авторськими стравами створять атмосферу справжнього закарпатського Різдва.

Різдвяна кулінарна вистава: 25 грудня

Якщо цінуєте гастрономічні сюрпризи, то не пропустіть кулінарну різдвяну виставу від Тетяни Літвінової, зірки проєкту «Майстер Шеф». Тетяна презентуватиме страви національної кухні у сучасному виконанні, що не лише смакуватимуть найвибагливішим поціновувачам, але й дозволять поринути в атмосферу різдвяного свята. Вечір обіцяє бути яскравим, з масою нових вражень.

«Полярний експрес»: 28–29 грудня

Зимова казка для малечі: у ці дні в Деренівці відбудеться дитячий квест «Полярний експрес» — зимове пригодницьке свято, яке подарує маленьким гостям безліч емоцій і вражень. Це буде весела, активна та атмосферна подорож у світ казки, що додасть дітям та батькам святкового настрою.

Новорічна ніч: 31 грудня

Якщо ви шукаєте місце для зустрічі Нового року, то новорічна ніч у Деренівській Купелі — це гарантована магія та дозвілля на будь-який смак і вподобання.

На вас чекає:

яскрава програма від ведучого Миколи Матросова;

скрипкове шоу від Олександра Божика;

виступ гурту ZAPAL;

романтична музика на білому роялі від Юлії Божик;

вокал етноспівачки Іванки Червінської та чарівний спів Поліни Гонтарь.

Авторське новорічне меню від бренд-шефа Деренівської Купелі стане ідеальним смаковим супроводом до цього незабутнього вечора.

Вуличні гуляння: 30 грудня та 1 січня

Новорічна атмосфера триватиме на вуличних гуляннях у Пасажі АРТ «ДК» Деренівки. Тут ви зможете насолодитися стравами, приготованими на вертелі, зігріваючим глінтвейном, настоянками власного виробництва. Ілюмінація і святкові декорації приємний бонус до настрою та атмосфери новорічно-різдвяних свят.

Водохреща: 6 січня

На гостей чекає освячення води та занурення в крижану ополонку — спосіб очиститися і зарядитися енергією на весь наступний рік.

Для військовослужбовців у Деренівській Купелі, при предʼявленні УБД діють спеціальні умови:

безплатний вхід на територію курорту;

мінус 50% від вартості на відвідування Маєтку Св.Миколая;

мінус 20% на проживання в готелях Деренівки.

Деренівська Купіль — це місце, де кожен момент святкування сповнений сенсу, а магія зимових свят оживає у кожній деталі.

Деталі та вартість подій можна дізнатися за телефоном: +380504000188

Адреса: с. Нижнє Солотвино, 150, Ужгородський район, Закарпаття.

Марія Расчупкіна, Varosh

Фото: Деренівська Купіль

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