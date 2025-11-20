Facebook
Instagram
YouTube
Місця

На Закарпатті з’явився новий простір сили та відповідальності: на стрільбищі “Вояк” офіційно відбулося технічне відкриття

20 Листопада 2025 48

У п’ятницю, 14 листопада, в Ужгородському районі відбулося технічне відкриття спортивно-стрілецького комплексу “Вояк” – проєкту, про який у вузьких колах говорили вже давно. Це нова точка на мапі Закарпаття, де поєднуються сучасна інфраструктура, військовий досвід та культура відповідального володіння зброєю.

Технічне відкриття пройшло у колі однодумців – людей, які розуміють важливість підготовки та практики.

Dsc00466

Проєкт, який виріс із досвіду та бачення майбутнього

Стрільбище «Вояк» несе місію: навчити усвідомлювати відповідальність, яка йде поруч із будь-якою навичкою. Директор комплексу і військовослужбовець Еміл Гутай пояснює: метою створення “Вояка” було забезпечити простір, де цивільні, військові, бізнес і силові структури можуть тренуватися в гідних і безпечних умовах.

На першому етапі роботи було збудовано три галереї: дві на 25 метрів – статичну та динамічну – а також 50-метрову галерею для тренувань на середній дистанції.

Статична галерея створена для перших пострілів новачків і відпрацювання техніки досвідченими стрільцями. Динамічна – для більш інтенсивних тренувань із переміщеннями та складнішими вправами.

50-метрова галерея дає можливість стрільцям практикувати точність, контроль і стабільність, переходячи від базових навичок до більш ґрунтовного рівня підготовки.

Формально це – галереї, але фактично – перший крок до масштабної стрілецької інфраструктури, якої давно потребував регіон.

Попереду – відкриття 100-метрової галереї, яке планується наступного року. На території вже розпочалися будівельні роботи.

2s1a8580

Як пройшло відкриття

Гостей зустрічали з тією спокійною впевненістю, яка зазвичай буває там, де все підготували завчасно і з думкою про людей. Коротка промова від Еміла про те, чому з’явився “Вояк”, навіщо він потрібен і що буде далі. Далі – екскурсія територією. Багато хто з гостей відзначив те, що помітно одразу: все продумано з погляду безпеки та логіки руху.
Також на подію завітав очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, він зазначив, що стрільбище – це не військовий об’єкт. Для керівництва області такі проєкти – насамперед “майданчики, що підсилюють безпеку наших людей”.

gal-333821
gal-333864
gal-333814

Що говорить команда

Під час інтерв’ю Еміл поділився думками про те, як змінюється підхід до стрільби в Україні – і чому Закарпаттю потрібен такий комплекс.

“Люди мають право вміти стріляти. І мають право робити це безпечно. В хороших умовах. Поруч із тими, хто може підказати й навчити”, — сказав директор стрільбища.

Він також розповів про плани: запуск нових дистанцій, розвиток програм навчання, роботу з корпоративними командами та силовими структурами.

2s1a8597

Крок до формування нової культури

Після офіційної частини гості продовжили спілкування,  говорили про перспективи цієї сфери.

“Вояк” має всі шанси стати тим місцем, де формується культура стрільби — відповідальна, зріла і доступна і де кожен, хто заходить на територію, знає: тут усе по-справжньому.

gal-333828
gal-333842
gal-333850
gal-333835

Більше інформації про стрілецький комплекс “Вояк” на сайті та на сторінках соцмереж:

Instagram

Facebook

TikTok

На правах реклами

Текст та фото надано партнером

0 #
# безпека # Вояк # спортивна стрільба # стрілецький комплекс # стрілецькі тренування # стрільбище # стрільбище Закарпаття # ужгород

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Графіки відключень на Закарпатті 20 листопада після російських атак по українській енергетиці

Uzhhorod Design Day: як дизайн і дискусії про місто перетворяться на допомогу людям

“Забава” у Боздоському парку: історія стійкості, яка може надихнути підприємців по всій країні

“Країна ПАДІЮН”: все, що ви могли не знати про обласний центр дитячої та юнацької творчості