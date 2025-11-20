На Закарпатті з’явився новий простір сили та відповідальності: на стрільбищі “Вояк” офіційно відбулося технічне відкриття

У п’ятницю, 14 листопада, в Ужгородському районі відбулося технічне відкриття спортивно-стрілецького комплексу “Вояк” – проєкту, про який у вузьких колах говорили вже давно. Це нова точка на мапі Закарпаття, де поєднуються сучасна інфраструктура, військовий досвід та культура відповідального володіння зброєю.

Технічне відкриття пройшло у колі однодумців – людей, які розуміють важливість підготовки та практики.

Проєкт, який виріс із досвіду та бачення майбутнього

Стрільбище «Вояк» несе місію: навчити усвідомлювати відповідальність, яка йде поруч із будь-якою навичкою. Директор комплексу і військовослужбовець Еміл Гутай пояснює: метою створення “Вояка” було забезпечити простір, де цивільні, військові, бізнес і силові структури можуть тренуватися в гідних і безпечних умовах.

На першому етапі роботи було збудовано три галереї: дві на 25 метрів – статичну та динамічну – а також 50-метрову галерею для тренувань на середній дистанції.

Статична галерея створена для перших пострілів новачків і відпрацювання техніки досвідченими стрільцями. Динамічна – для більш інтенсивних тренувань із переміщеннями та складнішими вправами.

50-метрова галерея дає можливість стрільцям практикувати точність, контроль і стабільність, переходячи від базових навичок до більш ґрунтовного рівня підготовки.

Формально це – галереї, але фактично – перший крок до масштабної стрілецької інфраструктури, якої давно потребував регіон.

Попереду – відкриття 100-метрової галереї, яке планується наступного року. На території вже розпочалися будівельні роботи.

Як пройшло відкриття

Гостей зустрічали з тією спокійною впевненістю, яка зазвичай буває там, де все підготували завчасно і з думкою про людей. Коротка промова від Еміла про те, чому з’явився “Вояк”, навіщо він потрібен і що буде далі. Далі – екскурсія територією. Багато хто з гостей відзначив те, що помітно одразу: все продумано з погляду безпеки та логіки руху.

Також на подію завітав очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, він зазначив, що стрільбище – це не військовий об’єкт. Для керівництва області такі проєкти – насамперед “майданчики, що підсилюють безпеку наших людей”.

Що говорить команда

Під час інтерв’ю Еміл поділився думками про те, як змінюється підхід до стрільби в Україні – і чому Закарпаттю потрібен такий комплекс.

“Люди мають право вміти стріляти. І мають право робити це безпечно. В хороших умовах. Поруч із тими, хто може підказати й навчити”, — сказав директор стрільбища.

Він також розповів про плани: запуск нових дистанцій, розвиток програм навчання, роботу з корпоративними командами та силовими структурами.

Крок до формування нової культури

Після офіційної частини гості продовжили спілкування, говорили про перспективи цієї сфери.

“Вояк” має всі шанси стати тим місцем, де формується культура стрільби — відповідальна, зріла і доступна і де кожен, хто заходить на територію, знає: тут усе по-справжньому.

