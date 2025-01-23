На який термін видається довгостроковий кредит в Україні?

Довгострокові кредити — це справжній порятунок для тих, хто мріє про власне житло, нове авто або розвиток бізнесу, але не готовий відразу викласти всю суму. Але виникає логічне запитання: на який період банки готові видати таку позику і які умови потрібно виконати?
Довгостроковий кредит — це позика на строк понад один рік, яку банки видають для великих покупок або інвестицій. Такі кредити мають нижчі відсоткові ставки, ніж короткострокові позики, але вимагають стабільного доходу і фінансової дисципліни від позичальника.
Довгострокові кредити відкривають багато можливостей:
Іпотечний кредит — це найпопулярніший вид довгострокової позики. Зазвичай банки вимагають перший внесок у розмірі 20-30% від вартості житла. Ставки за іпотечними кредитами в Україні коливаються в межах від 7% до 15% річних.
Автокредит дає змогу придбати автомобіль без необхідності платити всю суму одразу. Банки зазвичай пропонують такі кредити на термін від 3 до 7 років. Відсоткові ставки можуть коливатися від 10% до 20% річних залежно від банку та типу автомобіля (новий чи вживаний).
Для підприємців банки пропонують довгострокові кредити на розвиток бізнесу. Термін кредитування може становити від 5 до 15 років. Щоб отримати такий кредит, потрібно надати бізнес-план і часто — заставу.
Середні відсоткові ставки за бізнес-кредитами в національній валюті становлять близько 14,4% річних.
Споживчі кредити, на великі покупки або ремонт, надаються на термін від 1 до 10 років. За даними Національного банку, середні процентні ставки за споживчими кредитами для населення становлять 33,8% річних.
Зазвичай усі банки України враховують ці показники:
В Україні надання довгострокових кредитів регулюється кількома законами:
Ці нормативні акти визначають права та обов’язки сторін у кредитних відносинах, а також встановлюють вимоги до розкриття інформації про умови кредиту.
Наприклад, закон зобов’язує банки надавати клієнтам повну інформацію про кредит онлайн і готівкою: ефективну відсоткову ставку, загальну вартість кредиту та можливі додаткові витрати.
Переваги:
Ризики:
Ретельно аналізуйте свої доходи та витрати. Консультація з фінансовим експертом допоможе уникнути можливих ризиків і взяти довгостроковий кредит правильно.