На який термін видається довгостроковий кредит в Україні?

Довгострокові кредити — це справжній порятунок для тих, хто мріє про власне житло, нове авто або розвиток бізнесу, але не готовий відразу викласти всю суму. Але виникає логічне запитання: на який період банки готові видати таку позику і які умови потрібно виконати?

Як влаштований довгостроковий кредит?

Довгостроковий кредит — це позика на строк понад один рік, яку банки видають для великих покупок або інвестицій. Такі кредити мають нижчі відсоткові ставки, ніж короткострокові позики, але вимагають стабільного доходу і фінансової дисципліни від позичальника.

Які цілі можна реалізувати за допомогою довгострокового кредиту?

Довгострокові кредити відкривають багато можливостей:

Придбання житла. Іпотечні кредити видаються на термін від 10 до 30 років. Це дає змогу поступово виплачувати вартість квартири або будинку. Купівля автомобіля. Автокредити надаються на термін від 3 до 7 років, залежно від вартості авто та умов банку. Розвиток бізнесу. Бізнес-кредити можуть бути видані на строк до 15 років для фінансування масштабних проєктів.

Основні види довгострокових кредитів та їхні умови

Іпотечні кредити

Іпотечний кредит — це найпопулярніший вид довгострокової позики. Зазвичай банки вимагають перший внесок у розмірі 20-30% від вартості житла. Ставки за іпотечними кредитами в Україні коливаються в межах від 7% до 15% річних.

Автокредити

Автокредит дає змогу придбати автомобіль без необхідності платити всю суму одразу. Банки зазвичай пропонують такі кредити на термін від 3 до 7 років. Відсоткові ставки можуть коливатися від 10% до 20% річних залежно від банку та типу автомобіля (новий чи вживаний).

Бізнес-кредити

Для підприємців банки пропонують довгострокові кредити на розвиток бізнесу. Термін кредитування може становити від 5 до 15 років. Щоб отримати такий кредит, потрібно надати бізнес-план і часто — заставу.

Середні відсоткові ставки за бізнес-кредитами в національній валюті становлять близько 14,4% річних.

Споживчі кредити

Споживчі кредити, на великі покупки або ремонт, надаються на термін від 1 до 10 років. За даними Національного банку, середні процентні ставки за споживчими кредитами для населення становлять 33,8% річних.

Як банки визначають термін кредитування?

Зазвичай усі банки України враховують ці показники:

Фінансова стабільність клієнта. Чим стабільніший ваш дохід, тим більше шансів отримати довгостроковий кредит. Мета кредитування. Для придбання житла термін кредиту може бути більшим, ніж для купівлі авто. Наявність застави. Якщо ви надаєте банку заставу (наприклад, нерухомість або автомобіль), це підвищує ваші шанси отримати вигідні умови. Поручитель, офіційне працевлаштування, бізнес-план — усе це може стати додатковою перевагою в очах кредитора.

Що говорить закон про довгострокові кредити?

В Україні надання довгострокових кредитів регулюється кількома законами:

Цивільний кодекс України

Закон України «Про споживче кредитування»

Ці нормативні акти визначають права та обов’язки сторін у кредитних відносинах, а також встановлюють вимоги до розкриття інформації про умови кредиту.

Наприклад, закон зобов’язує банки надавати клієнтам повну інформацію про кредит онлайн і готівкою: ефективну відсоткову ставку, загальну вартість кредиту та можливі додаткові витрати.

Переваги та ризики довгострокових кредитів

Переваги:

Можливість придбати дороге майно без необхідності накопичувати кошти.

Нижчі щомісячні платежі порівняно з короткостроковими кредитами.

Доступ до значних фінансових ресурсів для реалізації масштабних проєктів.

Ризики:

Фінансове навантаження в разі втрати доходу.

Зміна економічної ситуації, яка може вплинути на вартість кредиту.

Високі загальні витрати на обслуговування кредиту через довгий термін виплат.

Ретельно аналізуйте свої доходи та витрати. Консультація з фінансовим експертом допоможе уникнути можливих ризиків і взяти довгостроковий кредит правильно.

