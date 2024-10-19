Мережа лабораторій “Астра-Діа” потрапила до рейтингу Forbes 

Близько півтора року тому Forbes Ukraine запустив новий проєкт NEXT 250. Його мета — представити 250 малих і середніх українських компаній, які мають значний потенціал стати лідерами бізнесу в Україні в найближчі кілька років. За словами організаторів, рейтинг покликаний показати підприємців малого та середнього бізнесу як двигун економіки держави.

“Це креативні, сучасні, сміливі компанії, які не зупиняються перед, здавалося б, невирішеними труднощами. І динамічний бізнес є не тільки в Києві й містах мільйонниках, а в усіх регіонах України”, — зазначив головний редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко.

Цьогоріч до рейтингу подалися близько 500 заявників, ще 200 кандидатур запропонував сам Forbes Ukraine. Для відбору враховували фінансові результати компанії, швидкість зростання, інноваційність продукту, який вона представляє, перспективність ринку, експортну складову, нестандартні менеджерські та маркетингові підходи тощо. Більшість компаній-учасників рейтингу — з галузі виробництва та сфери послуг. Серед них цього року й “Астра-Діа”, закарпатська мережа медичних лабораторій, що успішно працює та надає послуги з лабораторної діагностики уже 16 років.

“Компанія “Астра-Діа” від дня її створення працює відповідно до наших цінностей: здорова нація, якісна діагностика, сервіс найвищого рівня, чесність, повага до людей та особиста відповідальність. Дотримуючись цих принципів, ми крок за кроком, активно, системно та виважено розвиваємо бізнес. І надзвичайно приємно, що авторитетне джерело у галузі бізнесу, інвестицій та технологій, Forbes Ukraine, цього року визнали компанію “Астра-Діа” однією з найперспективніших в Україні. Дякуємо за віру в нас і продовжуємо шлях розвитку”, — ділиться враженнями від результатів рейтингу генеральна директорка “Астра-Діа” Неля Лазар.

Сьогодні на регіональному ринку медичних послуг “Астра-Діа” представлена найширше: мережа налічує 52 пункти забору та 4 сучасні лабораторні центри, у яких працюють понад 240 співробітників.

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