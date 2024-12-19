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Магія турботи: подаруйте близьким сертифікати від медичного центру “Ірис Космо”

19 Грудня 2024 16

Свята вже на порозі, а це означає, що час дарувати тепло, турботу і приємні емоції. Медичний центр Iris Cosmo в Ужгороді пропонує чудовий варіант подарунка для себе чи близької людини — сертифікати на послуги та доглядові засоби, які допоможуть відчути справжню гармонію тіла і душі.

Це не просто подарунок, а можливість подарувати час для турботи про себе. Адже “Ірис Космо” — це місце, де кожна жінка може зосередитися на собі, отримати професійний догляд і заряд натхнення. У центрі пропонують широкий спектр послуг, для здоров’я, краси та релаксу. Тут можна поліпшити здоров’я шкіри, нігтів і волосся, поліпшити стан обличчя, відвідати гінеколога чи просто розслабитися під час масажу. А ще — придбати професійні косметичнізасоби.

Для кого цей подарунок?

Ірис Космо - зимові сертифікати

Ви та ваші близькі зможете обміняти сертифікат на доглядові засоби або ж скористатися послугами медичного центру:

Даруйте красу, здоров’я і щасливі моменти разом з “Ірис Космо”. Обирайте сертифікат — і нехай це Різдво стане незабутнім!

Ірис Космо - зимові сертифікати

Як придбати сертифікат: 

 

Читайте також: Місце, де жінка може зосередитися на собі: як медичний центр “Ірис Космо” в Ужгороді створює простір здоров’я та натхнення

 

 

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# Iris Cosmo # догляд # Ірис Космо # медичний центр # подарунок # сертифікат

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