Магія чорного: як створити виразний образ із базових речей

Зачарувати, заворожити може кожна дівчина. Володіти такими чарами може кожна, варто лише знайти свій власний стиль. Це магія, або мистецтво створювати стильні, виразні образи, що приголомшують, виділяють серед натовпу, розкривають індивідуальність. Яскрава молодіжна мода дає для цього широкі можливості.
Адже модним сьогодні є майже все: міні й максі, оверсайз і жіночність, можливість експериментувати з поєднанням стилів, фактур, кольорів. Неодмінним елементом жіночого гардероба, та незмінним фаворитом fashion подіумів є сукня. Що сама складає вже готовий образ, який легко змінювати лише додаючи різні аксесуари.
Цьогорічна мода демократична та щедра на тренди й напрямки. Модно майже все від мінімалізму до гламуру, маскулінність і жіночність. Перші місця в ряду найгарячіших хітів літа і не тільки зайняли довгі сукні. Fashion-дизайнери пропонують їх для створення повсякденних луків.
Якщо у вашому арсеналі ще немає максі-сукні, скористайтеся новими трендами. Адже вони личать усім, варто лише вибрати крій, фасон, колір, що відкриють ваші чари, підкреслять природну красу.
Наймодніші сукні сезону:
Що вибрати залежить від призначення, вашого стилю та особистих пріоритетів.
Бути модною сьогодні не означає поступатися комфортом, особливо коли йдеться про молодіжну моду. Яскрава та екстравагантна вона дозволяє сміливо комбінувати в образі елементи різної стилістики. тому зручне спортивне взуття можна поєднувати не лише зі штанами, джинсами та шортами.
Як носити кросівки жіночі кілька модних ідей:
Вибрати одяг та взуття, що ідеально сидить та пасує, це ще не стиль. Щоб об’єднати усі деталі в єдиний гармонійний look потрібен завершальний штрих – аксесуари. Це сумки, прикраси, шарфи, хустини, окуляри, ремені. Велику популярність в енергійних дівчат мають рюкзаки жіночі. Практичність та привабливий вигляд зробили їх вдалим доповненням до міських аутфітів.
Різноманітність дизайну, форм та розмірів дозволяє кожній модниці знайти ідеальний варіант на будь-який випадок. Завдяки оригінальним формам, забарвленню, декоративним елементам вони відмінно замінюють сумочки у повсякденних міських луках.
В каталозі бренду Cropp знайдете безліч цікавих моделей одягу, взуття, аксесуарів для модних експериментів. Щоб створювати та вражати чарівними неповторними образами та ловити на собі захопленні погляди.