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Курс розвитку пам’яті та мислення для підлітків: новий набір у школі Соробану

30 Березня 2025 125

Школа усного рахунку Соробан на Закарпатті пропонує курс розвитку пам’яті для підлітків 12-16 років аби не тільки розвивати їхні розумові здібності, але й найкраще підготувати до викликів дорослого життя.

Соробан – це унікальна методика усного рахунку для розвитку інтелектуальних і розумових здібностей дитини. 

Мета цієї техніки — не просто навчити робити в голові складні розрахунки, а насамперед — розвивати образне мислення, збільшувати обсяг пам’яті та концентрацію уваги учня. Якщо говорити складніше, то формувати стійкі нейронні зв’язки між обома півкулями мозку. В підсумку це допомагає краще запам’ятовувати багато інформації, й краще готуватися до іспитів. 

Соробан, викладачки курсу розвитку пам’яті для підлітків

Викладачки школи усного рахунку Соробан

Підлітки потребують іншого підходу: як новий курс допоможе їм розвиватися?

Традиційно, у школі Соробану навчають дітей молодшого шкільного віку, від 5 до 11 років в середньому. 

Навчання організоване наступним чином: 1 день на тиждень заняття з вчителем у школі, інші 6 днів — вдома на онлайн-тренажері, обов’язково по 12 хвилин щодня. 

Яна Керунець, директорка Соробан розповідає про курс розвитку пам’яті для підлітків

Яна Керунець, керівниця мережі шкіл “Соробан” на Закарпатті каже, що запорукою успішного навчання є регулярність,  тому домашні тренування обов’язкові. 

— Що у 5 років, що у 16 мозок однаково здатний формувати нові нейронні зв’язки. Але якщо молодші школярі більше покладаються на підтримку дорослих, тому є більш дисциплінованими,  то підлітки мають самостійно організовувати свій навчальний процес. Часто, це буває непросто. 

Зараз у школі навчаються також й підлітки, але в групах віку 7-12 років. Такий підхід має свої нюанси: 

На уроках ми не тільки рахуємо, але й граємо з учнями в ігри, говоримо про світ тощо. Теми, для 8-річної та 14-річної дитини будуть відрізнятися. Кількість запитів від батьків підлітків зростає, тож ми вирішили сформувати окремі групи для підлітків, аби їм було цікаво знаходитися в середовищі однолітків, — каже Яна Керунець. 

Так і виникла ідея створити окремий курс саме для підлітків, який би врахував їхні інтереси та коло спілкування. 

Соробан, школа усного рахунку, курс розвитку пам’яті для підлітків

Не тільки розвивати пам’ять, але й особистість: особливість курсів для підлітків 

Курс розвитку пам’яті для підлітків 12-16 років (і старше) це базовий курс Соробану для побудови нових нейронних зв’язків та збільшення об’єму пам’яті. Курс триває 9–11 місяців. Заняття з викладачем проходять раз на тиждень та тривають 100 хвилин (включно з перервами).

У школі кажуть, що після проходження курсу будь-який матеріал засвоюється краще.

Уявіть, що мозок – це велика шафа. Методика усного рахунку допомагає збільшити кількість “поличок” у ній, які потім можна наповнити необхідними знаннями, пояснює Яна Керунець.  

Відповідно, молоді буде легше готуватися до іспитів, зокрема, й до НМТ, коли потрібно буде запам’ятати багато інформації. 

Щоб навчання було цікавішим, окрім основної програми, на курсах підлітки будуть обговорювати теми, які допоможуть їм у майбутньому, зокрема, про тайм-менеджмент, фінансову грамотність, здорове мислення, лідерство та відповідальність.

соробан школа (3)

Крім того, учні матимуть можливість спілкуватися з молодими підприємцями, які вже запустили власний бізнес. Це надихаючі історії про досягнення цілей та успішний старт у дорослому житті.

У “Соробані” хочуть не просто навчати, а створити для підлітків простір, де вони можуть розвиватися, спілкуватися, ділитися досвідом і вчитися один в одного.

Ми прагнемо розвивати не лише інтелект, а й особистість, готуючи дітей до успішного майбутнього, кажуть у школі. 

Старт курсу розвитку пам’яті для підлітків — з 28 квітня в Ужгороді та Мукачеві. 

Вартість: 2000 грн/місяць. 

Більше про історію та інноваційність методики Соробану у нашому матеріалі:

Галина Гичка, Varosh

Фото: Сергій Денисенко

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# курси ужгород # підготовка до НМТ # школа Соробан

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