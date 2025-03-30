Школа усного рахунку Соробан на Закарпатті пропонує курс розвитку пам’яті для підлітків 12-16 років аби не тільки розвивати їхні розумові здібності, але й найкраще підготувати до викликів дорослого життя.

Соробан – це унікальна методика усного рахунку для розвитку інтелектуальних і розумових здібностей дитини.

Мета цієї техніки — не просто навчити робити в голові складні розрахунки, а насамперед — розвивати образне мислення, збільшувати обсяг пам’яті та концентрацію уваги учня. Якщо говорити складніше, то формувати стійкі нейронні зв’язки між обома півкулями мозку. В підсумку це допомагає краще запам’ятовувати багато інформації, й краще готуватися до іспитів.

Підлітки потребують іншого підходу: як новий курс допоможе їм розвиватися?

Традиційно, у школі Соробану навчають дітей молодшого шкільного віку, від 5 до 11 років в середньому.

Навчання організоване наступним чином: 1 день на тиждень заняття з вчителем у школі, інші 6 днів — вдома на онлайн-тренажері, обов’язково по 12 хвилин щодня.

Яна Керунець, керівниця мережі шкіл “Соробан” на Закарпатті каже, що запорукою успішного навчання є регулярність, тому домашні тренування обов’язкові.

— Що у 5 років, що у 16 мозок однаково здатний формувати нові нейронні зв’язки. Але якщо молодші школярі більше покладаються на підтримку дорослих, тому є більш дисциплінованими, то підлітки мають самостійно організовувати свій навчальний процес. Часто, це буває непросто.

Зараз у школі навчаються також й підлітки, але в групах віку 7-12 років. Такий підхід має свої нюанси:

— На уроках ми не тільки рахуємо, але й граємо з учнями в ігри, говоримо про світ тощо. Теми, для 8-річної та 14-річної дитини будуть відрізнятися. Кількість запитів від батьків підлітків зростає, тож ми вирішили сформувати окремі групи для підлітків, аби їм було цікаво знаходитися в середовищі однолітків, — каже Яна Керунець.

Так і виникла ідея створити окремий курс саме для підлітків, який би врахував їхні інтереси та коло спілкування.

Не тільки розвивати пам’ять, але й особистість: особливість курсів для підлітків

Курс розвитку пам’яті для підлітків 12-16 років (і старше) — це базовий курс Соробану для побудови нових нейронних зв’язків та збільшення об’єму пам’яті. Курс триває 9–11 місяців. Заняття з викладачем проходять раз на тиждень та тривають 100 хвилин (включно з перервами).

У школі кажуть, що після проходження курсу будь-який матеріал засвоюється краще.

— Уявіть, що мозок – це велика шафа. Методика усного рахунку допомагає збільшити кількість “поличок” у ній, які потім можна наповнити необхідними знаннями, — пояснює Яна Керунець.

Відповідно, молоді буде легше готуватися до іспитів, зокрема, й до НМТ, коли потрібно буде запам’ятати багато інформації.

Щоб навчання було цікавішим, окрім основної програми, на курсах підлітки будуть обговорювати теми, які допоможуть їм у майбутньому, зокрема, про тайм-менеджмент, фінансову грамотність, здорове мислення, лідерство та відповідальність.

Крім того, учні матимуть можливість спілкуватися з молодими підприємцями, які вже запустили власний бізнес. Це надихаючі історії про досягнення цілей та успішний старт у дорослому житті.

У “Соробані” хочуть не просто навчати, а створити для підлітків простір, де вони можуть розвиватися, спілкуватися, ділитися досвідом і вчитися один в одного.

— Ми прагнемо розвивати не лише інтелект, а й особистість, готуючи дітей до успішного майбутнього, — кажуть у школі.

Старт курсу розвитку пам’яті для підлітків — з 28 квітня в Ужгороді та Мукачеві.

Вартість: 2000 грн/місяць.

Більше про історію та інноваційність методики Соробану у нашому матеріалі:

Галина Гичка, Varosh

Фото: Сергій Денисенко

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