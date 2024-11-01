Краса всередині і зовні: у новій будівлі стоматологічної клініки «ЕСТЕТ» діятиме мистецька галерея

Ще 10 років тому, коли я заснував «ЕСТЕТ», мав на меті реалізувати підхід до стоматології у більш широкому сенсі, ґрунтовніше, з позиції глибинних змістів, — розповів власник і керівник закладу Михайло Сливка. – До своєї діяльності я підходжу не тільки з точки зору зовнішньої краси, а й внутрішньої. Тому мистецька галерея в новому приміщенні – логічна складова загальної концепції.

Ще на стадії ремонту будівлі для дорослої стоматології по вул. Митній Михайло попросив оформити окремі приміщення свою давню знайому, ужгородську художницю-декораторку Андріану Данило (не так давно вона взяла собі творчий псевдонім Етна). Мисткиня спеціалізується на сучасному мистецтві, народних орнаментах, стилі етноживопису, працює в різних техніках, часто проводить арттерапевтичні майстер-класи. Каже, що її роботи — для інтер’єру і роздумів. Спеціально для «ЕСТЕТу» дівчина створила кілька картин, які не тільки чудово вписалися в простір, а й підтримали концептуальну лінію стоматологічного комплексу.

У процесі обговорення замовлення Михайло запропонував Андріані влаштувати вернісаж. Дівчина погодилася і розпочала підготовку.

За кілька місяців, 26 жовтня 2024 року, у стінах «ЕСТЕТу» відбулася перша персональна виставка художниці під брендом «Етна», яка тривала два дні.

На відкритті гості мали можливість ознайомитися з творчістю мисткині, а також почути історію про створення, ідейний зміст кожної роботи. Це картини малого формату, а також великогабаритні полотна. Виконані вони у техніці графіки, аплікації, вишивки і різьблення по дереву. Розповідь супроводжувала українська музика з ретро-платівок, під яку зазвичай авторка творить. Доповненням до виставки став майстер-клас від художниці, а також аукціон, на якому оголосили продаж однієї з картин для військового збору Рудольфа Балажинця. Відомий волонтер збирає кошти на турнікети. «Один турнікет – одне життя», – каже Рудольф, тож «ЕСТЕТ» запрошує всіх охочих долучитися до ініціативи, яка триватиме 2 тижні. Вся інформація про збір міститься на сторінках клініки та Рудольфа Балажинця у соціальних мережах.

Михайло Сливка каже, що з виставки Етни розпочинається нова цікава сторінка в історії «ЕСТЕТу». Є ідея подібні заходи зробити традиційними, запрошувати до участі різних митців. Таким чином пацієнти у клініці не тільки отримуватимуть найякісніші стоматологічні послуги, а й зможуть насолодитися естетикою сучасного мистецтва.

Записатися на консультацію до фахівців комплексу:

Дорослі:

«ЕСТЕТ»: м.Ужгород, вул. Митна, 44, 068 251 10 00

Діти:

«SLYVOCHKA»: м. Ужгород, вул. Собранецька, 118/2, 066 221 77 33